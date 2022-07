Vladimír Ustyanovič: Demokracie nebo destruktokracie

Nebudu zatěžovat čtenáře dlouhými úvahami o tom, co je demokracie. Shrnu to do několika vět. Demokracií můžeme stručně nazvat dodržování pravidel všemi občany a vymahatelnost práva a k tomu jsou určeny státem represivní a jiné složky.

Politika se nesmí míchat do výkonu státní a soudní moci, jak jsme toho byli svědky v minulých režimech, kdy politická policie třetí říše, která se nazývala gestapo, měla vyšší moc než soudní orgány, zřízené k tomu účelu. Za socialismu spadal výkon politické policie do úkolů státní bezpečnosti STB, zejména její část určená pro boj proti vnitřnímu nepříteli. Tyto totalitní režimy se řídily heslem šéfa německé propagandy Josepha Goebbelse: „Každá lež je dobrá." Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 19% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 79% hlasovalo: 2727 lidí

Za první republiky byl kamarádem komunisty Ivana Olbrachta vojenský prokurátor s hodností majora, který měl sídlo v Užhorodě, součásti tehdejšího Československa. I přesto, že byl komunista Olbracht zavřený v heřmanické věznici, o čemž napsal dílo „Zamřížované zrcadlo“, nic nebránilo tomu, aby mu později užhorodský vojenský prokurátor poskytl podklady k jeho pozdějšímu, asi nejznámějšímu dílu „Nikola Šuhaj loupežník." To je důkaz, že politika nezasahovala do práv občanů při dodržování platných zákonů. Tento vojenský prokurátor se jmenoval JUDr. Vladimír Ustyanovič. První republika, ať se to líbí nebo ne, i při všech jejích nedostatcích, byla určitým pilířem vymahatelnosti práva a deklarovaných svobod.

Současný ministr vnitra Vít Rakušan, který se inspiroval ve výše zmíněných režimech, zavádí novou formu pronásledování politických odpůrců, vyjadřujících jiné názory, popřípadě nesouhlasících s vládní politikou. Tím dochází k udušení svobody projevu a máme první politické procesy a rozsudky. Tento zločinecký syndikát, který se nazývá Strana starostů a nezávislých nemá nic společného s opravdovými starosty, kteří se starají o své obce a občany zde žijící.

Vyšetřovatel Karel Tichý, který pracoval na kauze Krejčíř, varoval tehdy předsedu STAN Gazdíka na spojení Michala Redla s Radovanem Krejčířem, přičemž tuto kauzu lemovaly mrtvoly a nezvěstní. Další osobou, která byla v těsném spojení s Michalem Redlem byl europoslanec Stanislav Polčák, který pochází rovněž ze Zlína.

Teď k podstatě věci, kterou je kauza Dozimetr, týkající se Pavla Dovhomilji, obviněného společně s Hlubučkem a Redlem. Jeho firma dostávala zakázky z dopravního podniku, například dodávku respirátorů za 7 milionů korun. Musím se pozastavit nad jednou věcí, a to proč byl vybaven bývalý ministr Gazdík telefonem pro přenos šifrovaných dat. Samozřejmě, není to trestné, ale je to ta změna, kterou deklarovali? Můžeme spekulovat, zda mu to neporadil ministr Rakušan? A další otázka, co primátor Hřib, když se rozkrádalo pod jeho dohledem? To jsem jen trochu odbočil.

Vrátím se ke covidovým zakázkám. Je skoro nemyslitelné, že by si mafián Hlubuček nechal něco takového ujít. Politici, napříč celým politickým spektrem, se tváří, jako by se jich to netýkalo, zatímco miliony a miliardy končily v neznámo čí kapse. Je pravděpodobné, že část skončila u Redla a můžeme si položit otázku, kdo ze zločineckého syndikátu STAN byl na výplatní listině. Věřím, že to určitě nebyl ministr Rakušan, který ve svém projevu před třemi lety prohlásil, že jeho vzorem je bývalý předseda STAN Gazdík. Rovněž můžeme asi vyloučit, že peníze pro hnutí STAN z Kypru, které řešil zesnulý pan Michalík, rostly na palmách tohoto ostrova. Ale zpět k tématu covidových zakázek. Firma GHC Genetics se spolumajitelem Viktorem Furmanem, otcem Redlovy snoubenky, získala během covidu od Magistrátu města Prahy několik výhodných míst na covidové testování, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení. Například na Václavském náměstí, letišti Ruzyně, Vítězném náměstí, všude, kde je velký pohyb osob. Finální cena testování činí 188,7 milionu korun pro GHC Genetics jen od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Hlavní město Praha pro ně poskytlo pouze mimořádnou dotaci a nová testovací místa neoznamoval nikdo jiný, než sám Hlubuček.

Vít Rakušan je ministr vnitra a předseda zločineckého syndikátu STAN. Není otázkou jak to vysvětlí svým voličům, ale jak dopadne tento podvodný projekt na voličích včetně ministra Rakušana. Věřím, že je pouze otázkou, kdy skončí v propadlišti dějin.

