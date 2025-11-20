Zdeněk Jemelík: Masochista AB

Ten má být překážkou pro jeho jmenování předsedou vlády bez ohledu na sílu jeho mandátu, vzešlého z voleb. Podezírám ho, že je masochista, jemuž nevadí, či dokonce činí potěšení smršť nenávisti vůči jeho osobě. Svoláním mimořádné schůze Poslanecké sněmovny na den 27. listopadu 2025 mu poslanci připravili příležitost navíc k přijetí další dávky projevů nevole. S pobavením si představuji, co by se stalo, kdyby ho právě v ten den skosila chřipka.
Přemýšlím, zda překonávání odporu potřebuje ke své osobní spokojenosti. Je to výkonný, pracovitý, úspěšný muž. Vybudoval obrovskou firmu, které se daří, a stvořil politické hnutí, jehož vliv na život občanů České republiky je významný, ať už je ve vládě nebo v opozici. Dosáhl ve zdraví věku, v němž má přirozený nárok, aby v klidu sklízel výsledky celoživotní práce. Je doživotně hmotně zabezpečený stejně jako jeho rodina. Určitě by mohl užívat krás života libovolným příjemným způsobem, dokud je ještě způsobilý se z nich těšit. Čas, který má před sebou, není neomezený, měl by jej proto využít co nejpříjemněji. Přesto dává přednost neustávajícím pranicím, v nichž rány přijímá i rozdává.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Klišé o střetu zájmů je typickým příkladem platnosti přísloví „kdo chce psa bít, hůl si najde“. Jeho uživatelé křičí, že je třeba AB znemožnit, aby svého postavení využil k obohacení na úkor státu. Napadaný se ke mně chová nepřátelsky, ale přesto nemohu potlačit přesvědčení, získané na základě osobní zkušenosti z jednání s ním mimo sféru politiky, že rozruch kvůli možnému střetu zájmů je nesmyslný. Nemá-li možnost předvádět se před voliči, je příjemný společník, způsobilý věcného jednání. V žádném případě se nejedná o primitiva, který bude svého postavení nízce zneužívat k obohacení. Ostatně ani nepotřebuje, aby navyšoval majetek nekalým způsobem, protože další zmnožování vytvořeného bohatství za cenu ztráty cti by nedávalo smysl.
Není mi ostatně jasné, k jakým úkonům ve prospěch Agrofertu by ho vybavila pravomoc předsedy vlády. Spíše by je mohli činit někteří ministři, ale o nutnosti jejich vyloučení ze hry kvůli blízkosti k oligarchovi není řeč. Připouštím ale, že „příležitost dělá zloděje“, proto považuji za účelné zřídit nezávislý orgán, jenž by dohlížel, aby se Agrofertu nedostávalo zvýhodnění proti ostatním firmám. Na rozdíl od pokřikování o nebezpečí střetu zájmů by to bylo věcné opatření.
Jsem ale příslušníkem jiné generace, než AB. Zažil jsem dvě okupace. Nemám proto pochopení pro ruskou agresi proti Ukrajině. Změna zahraničněpolitické orientace České republiky vládou Andreje Babiše proti jejímu pojetí Fialovou vládou by mi proto byla silně proti mysli. A tuším, že v tomto ohledu má prezident republiky stejné starosti.
V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního vydání mé knihy Škůdci v taláru. V knihkupectvích je ale také novější druhý díl.
Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi (ZDE) v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV