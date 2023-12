Vladimír Ustyanovič: Evropo a Ameriko, proč lžete ukrajinským občanům?

Úvodem mého komentáře bych rád sdělil váženému čtenáři, že moji prarodiče žili a pracovali na západní Ukrajině. Nikdy jsem nebyl v tehdejším Sovětském svazu, ani v nynějším Rusku, na rozdíl od našeho prezidenta Pavla, který projel Sovětský svaz křížem krážem a nyní se za to téměř stydí. Jako protekční děcko měl všude dveře otevřené. Bohudík, měl jsem jinou výchovu, ale bohužel jsem byl líný a má touha po poznání byla úzkoprse zaměřená. Sedm let jsem pravidelně navštěvoval Kyjev, až do doby, než začala tzv. speciální operace. Všichni mí přátelé, a není jich málo, si přáli mezi čtyřma nebo šesti očima, aby byl mír.

Při mé první návštěvě jsem nechápal, o čem to mluví. Později mi můj známý, říkejme mu Sergej, který pracuje jako řidič, popisoval, že jeho deset kamarádů, kteří byli povoláni na základě branné povinnosti do armády za prezidenta Porošenka, toto nasazení na frontu kvůli nedostatečném výcviku nepřežilo. V tomto kontextu zrůdnosti jakékoliv války bych uvedl citát německého filozofa Friedricha Nietzscheho: "Pomatenost je u jednotlivců vzácnost, ale u skupin, stran, národů a časů pravidlem." Výrok tohoto filozofa můžeme dát do kontextu s tím, jak nám naši politici za covidu lhali. Později, jakmile Ruská federace napadla Ukrajinu, naše hlásné, ale poněkud zrezivělé, trouby propagandy, včetně různých obskurních vojenských analytiků, kteří v životě nebyli na vojně, prohlašovaly, že Rusům dojdou za 2 měsíce síly a technika.

Jako bizarní mohu nazvat výrok bývalého poradce prezidenta Zelenského Arestoviče ve smyslu, že Ukrajina je na té nesprávné straně. To už něčemu napovídá.

Nyní to podstatné. Celý západ lhal Ukrajině, že ji přijme do EU a NATO. Je to nemožné, každý to ví, protože jak řekl bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na CNN Prima News, EU vydává náklady na správu ukrajinského státu v hodnotě rozpočtu České republiky. Tak se ptám, jak dlouho mohou občané tuto záležitost sponzorovat? Žádný soudný státník nemůže prohlubovat deficit své země rychlostí volného pádu. Luboši, jenom otázka na Tebe (pro čtenáře - znám Tě od deseti let). S tajemnou tváří místního špiona jsi prozradil, že budeš kandidovat do evropského parlamentu. Kdybys kandidoval za nějakou národoveckou frakci, která má blízko k maďarskému Fideszu, tak bych uvěřil, že se Ti jedná o zájem České republiky. Proč tedy kandiduješ za socialisty, kteří podporují zelené fanatiky? Jde Ti jen o křeslo europoslance a bonus ke starobnímu důchodu.

Jak sdělil ve výše uvedeném pořadu další bývalý ministr zahraničí, Cyril Svoboda, ČR by měla přemýšlet nad postem velvyslance v Ruské federaci a dle jeho soudu by to měla být "těžká váha", protože válka jednou skončí a ostatní státy buď z Ruska neodešly, nebo mají další kroky předjednané. Všechny rozumné státy budou chtít mít ekonomickou diplomacii nastavenou s Ruskou federací, jako to má Rakousko a Maďarsko. Izolace prezidenta Putina, jak se k ní vyjádřil americký prezident Biden, je jako přání otce myšlenky - a určité míry senility, neboť Vladimíra Putina přivítali jak ve Spojených Arabských emirátech, tak v Saudské Arábii a samozřejmě také v Číně, a to s nejvyššími státními poctami. Tyto státy rovněž potvrdily kontrakty a dohody o vzájemné spolupráci.

Celý svět mluví vážně o mírovém řešení na Ukrajině. Rusko není izolováno. V lednu 2024 bude Švýcarsko hostit mírové rozhovory o Ukrajině. Americký senátor James Vance, kterému je jasné tak, jako mnoha americkým senátorům, že válka nemá vojenské řešení, vyzval v americké televizi CNN k mírovým rozhovorům mezi Moskvou a Kyjevem, aby se ukončily ztráty na životech. Pokud jde o ukrajinskou otázku, každý, kdo má hlavu nejen na to, aby mu nepršelo do krku, ví, že to skončí jednáním. Představa, že Ukrajina vrátí Rusko do hranic z roku 1991, byla absurdní, tomu opravdu nikdo nevěřil.

Je v zájmu Ameriky uznat, že Ukrajina bude muset Rusům podstoupit některá území, o čemž mimo jiné hovořil nedávno zesnulý bývalý ministr zahraničí Spojených států Henry Kissinger. Pouze našim válkou posedlým, pětikoaličním Fialovým deprivantům, to nedochází a chtějí odstrašovat jadernou velmoc našimi pár stíhačkami a tanky. Pravděpodobně duševně nemocný Karel Řehka je toho zářným důkazem.

Na summitu ministrů zahraničí v Srbsku měl bakalář Lipavský při projevu Sergeje Lavrova nasávat s tichým obdivem informace, zkušenosti, formy projevu a chování od jednoho z nejuznávanějších diplomatů na světě. Navzdory tomu opustil sál. Jméno Lavrova, který mimo jiné hovoří asi pěti jazyky, zná celý svět, ale Lipavského si kdokoliv může splést s jakýmkoliv turistou, popřípadě sekretářkou.

Válka je u konce, nyní se nastolí téma rozdělení Ukrajiny.

