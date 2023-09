Vladimír Ustyanovič: Intelektuál, ale debil

reklama

Popisuje práci lidí, kteří působí ve státních institucích jako různí političtí nebo ekonomičtí komentátoři a takzvaní znalci. Za nic nezodpovídají, jsou hlásnými, ač někdy zrezivělými, troubami vládních názorů. Jsou to různí pseudoekonomové, absolventi univerzit takzvané břečťanové ligy. Můžeme to porovnat s dobou socialismu, kdy dělničtí kádři studovali dálkově vysokou školu. I tak to byla vyšší úroveň vzdělání. Musím podotknout, že se to netýká pouze Spojených států, ale tato nákaza jednoduchostí, skoro bych napsal hloupostí, probublala až do našich nejvyšších politických pater a státních institucí. Příkladnou a tragickou ukázkou byla ministryně Jana Maláčová, její progresivismus mnohdy předčil i Piráty. Tím ruku v ruce s dalšími souputníky zlikvidovala (bohudík) Českou stranu sociálně demokratickou.

Vraťme se ale k meritu věci. Tito takzvaní akademici, komentátoři politických věd a nevěd nikdy nic neřídili, nikdy nezodpovídali za pracovníky, kterým museli vyplácet mzdu. Jak psal jeden významný ekonom, nejsou schopni řídit ani stánek s hamburgery na pláži. Opět lehce odbočím, když se královna Alžběta ptala ekonomů, kteří byli součástí Královské společnosti, proč nepředpověděli krizi v roce 2008, zda nevnímali signály hrozící krize, když jsou tak dobře placeni. Odpověď přišla královně až za týden s tím, že signály vnímali, ale mysleli si, že to nějak samo odezní. Zdroj Janis Varufakis, kniha Globální minotaurus.

Premiérem České republiky je rovněž signalista, akademik netknutý skutečnou fyzickou prací v reálném životě. Možná na povinné bramborové brigádě. Myslím si, že řídit stát jako firmu by bylo mnohem lepší, než řídit stát jako soubor politologických přednášek, ruku v ruce se svými poradci. Poradce Křeček dokázal nemožné a vysvětloval nevysvětlitelné ještě nevysvětlitelnějším. K panu Křečkovi jen poznámka, nomen omen a jeho ekonomické rady se podobají v přirovnání nikoliv astronomii, ale astrologii.

Proč s touto vládou sedíme na sudu střelného prachu? Situace je vážná nebo tragická?

Výrok ministryně Černochové: "Česko se musí připravit na jaderný konflikt s Ruskem." Tento výrok mě absolutně šokoval. Nemohl jsem tomu uvěřit. Za prvé nemáme jaderné zbraně, za druhé nejsme ve válečném stavu s Ruskou federací a povinností politiků je zabránit jakémukoliv napětí a eskalaci, která by Českou republiku vtáhla do jakéhokoliv střetu. Na toto prohlášení Černochové by měli neprodleně reagovat právníci, dále orgány činné v trestním řízení, protože úmyslné vhánění země do války je, soudím, čin velezrady. V případě, že zprávy z médií, které popsaly výroky paní Černochové, jsou relevantní, tak by tato psychopatická osobnost, jak se již dříve vyjádřil MUDr. Jan Hnízdil, měla být na hodinu zbavena své funkce a převezena na uzavřené psychiatrické oddělení. To není žádná nadsázka, ta osoba je nebezpečná nejen českému národu, ale také okolním státům, na které by dopadl jaderný konflikt s Ruskou federací. V historii válku iniciovali převážně charismatičtí vůdcové, kteří se na to dlouhodobě připravovali a ne osoba, která se obléká jako ruská herečka z 60. let a provokuje jaderný konflikt neskutečných rozměrů.

Signály, oblíbené slovo Petra Fialy, indikovalo účast ukrajinského ministra zahraničí Kuleby na shromáždění českých velvyslanců v Praze za účasti českého prezidenta Ostudy. Mohu spekulovat, že takováto jednání probíhala v protektorátu Čechy a Morava. Hrůzovláda na Ukrajině se stupňuje. Prezident Volodymyr Zelenskyj požaduje díky tomu, že Ukrajina je země nekonečných možností a neskutečné korupce, aby evropské státy vydávaly zpět bojeschopné mladé muže, kteří uprchli do zahraničí, protože podplatili odvodové komisaře. Úplně vidím, jak ministr Rakušan s očima, vytřeštěnýma jako vyplašená žňová hlídka, bude lovit ukrajinské brance a posílat je do ruského mlýnku na maso. Někdy mi připadá, že Ukrajinci diktují Evropě různá ultimáta. Na rozdíl od obyčejných Ukrajinců jsem neslyšel od evropských představitelů, až na řídké výjimky, slova mír nebo mírový proces, o kterém se vyjadřoval na CNN Prima News exministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Rovněž predikoval, že s blížícími se prezidentskými volbami ve Spojených státech bude podpora Ukrajině klesat, což odpovídá reálnému hodnocení mezinárodní situace.

Bomba skoro na závěr. Na stvořitele a mecenáše Zelenského, oligarchu Ihora Kolomojského, kterého si na Ukrajině váží, soud uvalil dvouměsíční vazbu, což prezident Zelenskyj kvitoval s povděkem. Zvláštní charakter.

Myslím, že by bylo záhodno, kdyby z českých státních budov zmizely ukrajinské vlajky. Jsme v Česku. Na Ukrajině nevisí žádné české vlajky, ba naopak. Paní Bobošíková ve svém pořadu vznesla dotaz na hosta, co myslí pod pojmem vlastenecká scéna. Odpovím tedy místo něj. Za prvé, nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do Maďarska, kde jsou prioritou zájmy Maďarska. Na prvním místě je školní výchova Maďarů podle maďarských školních osnov, které nejsou przněny některými úchylnými evropskými hodnotami. Lidské hodnoty jsou čest, vzdělání, učení se kritickému myšlení včetně národní hrdosti, dodržování zákonů a také jejich vymahatelnosti, chránit životy jiných lidí, tím je myšleno, nedodávat zbraně do míst vojenských konfliktů. Obchodovat se zeměmi, které jsou pro stát výhodné ve prospěch Maďarů, třeba s Ruskem. Tato politika by měla být zkopírovaná naší vládou bez nechutného ideologického nádechu.

Komunikace na kanále X mezi JUDr. Ondřejem Dostálem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem měla tradiční charakter, který lze připodobnit k pořadu Komik a jeho svět. Tím nemyslím JUDr. Dostála.

Prezident Ostuda se zase vyznamenal při podpisu nepodpisu důchodové reformy. Na to se dalo vsadit a zajímavá je otázka, zda morální maják Jiří Pospíšil, kolem nějž šumí kauza Dozimetr, bude kandidovat třeba i z Pankráce. To je samozřejmě nadsázka. Navrhl bych straně STAN, aby se přejmenovali na stranu Dozimetr, protože nezastupují všechny starosty, jejichž jméno jim bylo odcizeno. Bude to jasné, budou mít svoji novou historii a každý občan se bude přesně orientovat jaké mají za sebou "úspěchy."

Závěr: Paní Černochová, kdo žije pro pomstu, měl by vykopat dva hroby, jak praví francouzské přísloví.

