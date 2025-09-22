Vladimír Ustyanovič: Jestliže Rusko je agresor, musím nazvat agresorem i USA

CIA ve spolupráci s Pentagonem několikrát bombardovala a zapalovala plantáže cukrové třtiny, tabáku a kávy na Kubě. Ale Kuba všechny tyto útoky včetně invaze ustála. Méně známá je operace pod krycím názvem Northwoods. Tuto operaci předložil předseda sboru náčelníků Lyman Lemintzer. (zdroj: Nezákonné války – Daniele Ganser) Cílem této operace bylo zmanipulovat americkou veřejnost, aby získali její podporu při invazi na Kubu.
Měli vyvolat dojem, že americké letadlo bylo sestřeleno kubánským letectvem. Pasažéři prvního letu byli federální agenti převlečení za vysokoškolské studenty, kteří vystoupili na letišti. Při zpáteční cestě mělo být prázdné letadlo dálkově odpáleno a Kuba označena za viníka. Prezident Kennedy, když mu byl předložen návrh této operace, to zamítl a Lemintzera vyhodil a přesunul do Evropy. Další zločin americké válečné agrese Irák - Sýrie, to jenom proto, aby se nezapomnělo.
Nyní o takzvané ruské agresi. Podle mezinárodního práva Charty OSN měly Doněck a Luhansk právo se odtrhnout. Je znám článek o právu národů na sebeurčení, který byl naplněn odtržením Kosova, které jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Platí právo lidí na sebeurčení. Mezinárodní soudní dvůr OSN výslovně uvedl, že když se část krajiny rozhodne odtrhnout, není povinna žádat ústřední vládu o souhlas. Takhle jednoduché to je a každý inteligentní člověk si z těchto faktů udělá vlastní názor.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Před českými parlamentními volbami bují propaganda jako nádor, který zachvacuje mozek válkychtivých jedinců. Není to už propaganda, ale jsou to lži v přímém přenosu. Dovolím si uvést několik příkladů. Prezident Pavel má narušování vzdušného prostoru států NATO Ruskem za výrazné zvyšování napětí v Evropě. Musíme adekvátně reagovat včetně případného sestřelení ruských strojů, uvedl. Ustupovat zlu podle něj není možné. Jaká je ale skutečnost? Ruské stíhačky MiG-31 byly přemístěny do Kaliningradu BEZ PORUŠENÍ estonského vzdušného prostoru - Ruské ministerstvo obrany.
Uvědomme si, že americké zpravodajské služby mají dokonalý přehled a musí se bavit nad výroky evropských představitelů, například nad prohlášením Uršuly von der Leyenové, že její letadlo, respektive jeho navigace byla rušena ruskou stranou po cestě do Bulharska. Stačilo se podívat na flight radar a zanedlouho to dementovali, zároveň transpondér hlásil dobrou kvalitu od vzletu po přistání.
Další mýtus, že polský dům zasáhl dron, uvedli na pravou míru Poláci s tím, že to byla raketa polské stíhačky F-16, napsal polský deník Rzeczpospolita. Můžeme si myslet co chceme, ale tisíc podezření není jediný důkaz a logika dává najevo, že to nebyly ruské drony, ale že musely letět z Ukrajiny, viz další stovky článků. Mohu se domnívat, že za výše zmíněnou operací stála britská MI6, ale to je vše, co si mohu myslet, protože ani jedna strana nepředložila důkazy.
Petr Pavel na síti X prohlásil, že teď musíme dát Ukrajině vše, co potřebuje. Tak by měl začít u sebe, ale tím, že se přesune na Ukrajinu. Nedovedu říct, kdo má silnější složku na Petra Pavla, neboť jak se vždy praví, sleduj cestu peněz a v raketách Iskander, které zasáhly banderovský sněm, byly nalezeny součástky 30 zemí, které podporují Ukrajinu, zdroj – Ukrajinská pravda.
Proč si mohu myslet, že za většinou válečného zla stojí Velká Británie? Jednoduchá statistika. Ze 193 členských států OSN jen 22 z nich nebylo vystaveno ozbrojeným útokům Velké Británie, takže můžeme definovat největší říši zla. Koncentrační tábory nevynalezli Němci, ale zavedli je v Búrské válce v roce 1880-1881.
Proč ani korunou nepodporovat Zelenského zločinecký režim? Jednoduchý příklad. Bývalý ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov vlastní osm nemovitostí v USA. Ukázalo se, že Umerov vlastní čtyři vily poblíž Miami, tři byty na Floridě a jeden v New Yorku. Nemovitosti jsou oceněny na desítky milionů dolarů, zatímco oficiální plat bývalého ministra byl 3000 dolarů měsíčně. Všechny byty byly pořízeny téměř ve stejnou dobu a za hotové, bez splátek a jsou komplet zaplaceny. (zdroj: Ukrajinská pravda)
Petr Kolář zveřejnil na iDnes, že Petr Pavel před volbami promluví k národu. Myslím si, že mnozí občané mu budou viset na rtech a očekávat dvě slova: "Podávám demisi." Bohužel to bude asi pro mnohé nenaplnitelné přání. Od našich extremistů, kteří chtějí válku s Ruskem, jsem nezaznamenal jediné slovo mír.
Myslím, že to bude hlavní téma voleb a dalším tématem bude rozvrat financí Fialovy vlády, zejména rezignace na funkční stav české armády, která má být schopna bránit teritorium ČR, protože NATO, jak mi kdysi sdělil bývalý náčelník generálního štábu ČR, "NATO je jenom administrativní koncept". Na to navazuji otázkou, kdy bránila severoatlantická aliance libovolný členský stát, když byl napaden? Odpovíme si ihned. Nikdy. Přitom Ukrajina napadla maďarskou a slovenskou životně důležitou infrastrukturu nebo například došlo ke konfliktu mezi Řeckem a Tureckem o území na Kypru.
Jak poznamenal bývalý vojenský lékař podplukovník Marek Obrtel, NATO je zločinecká organizace, která je využívaná ve válečných agresích jako fíkový list Američanů. Nevím, nakolik naši nejvyšší představitelé vůbec přemýšlejí, protože jsem přesvědčen, že Spojené státy a Ruská federace si to mezi sebou nikdy nerozdají v jaderné válce, takže se může stát, že Londýn se může stát největším parkovištěm vodních skútrů na světě a po Berlínu nebo Paříži může být i černou dírou.
Na závěr si dovolím osobní poznámku. Z vězení má být propuštěn dvojnásobný vrah s IQ 77 Zdeněk Vocásek. Proto se ptám, zda ty sedmičky nejsou českému národu osudné?
