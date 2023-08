Vladimír Ustyanovič: Každá ryba smrdí od hlavy neboli delirium moci nás vede k nové totalitě

Úvaha na téma „Kam jsme došli, kdo to ví, kdopak nám na to odpoví“, jak zní v jedné písničce od Petra Spáleného. Trochu odbočím a vrátím se k ostravskému festivalu Colours of Ostrava, ke kterému se vyjádřil právník JUDr. Ondřej Dostál, že mu připomíná festival politické písně Sokolov, který probíhal v dobách minulého režimu. Nebudu komentovat slova premiéra Fialy, o tom, jak Česká republika obrazně vzkvétá a budujeme dálnice jako málokterý stát a jak jsme jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy. Někdo z komentujících se vyjádřil, že se Fialovi na prudkém slunci přehřál mozek. Hlavní poselství festivalu přednesl exkomunista tělem i duší, prezident republiky Petr Pavel, podle hesla „liška mění svou srst, ale nemění své zvyky“. Vypadlo z něho, že by v České republice měly být zavedeny elektronické volby, že to mají mimo jiné v Estonsku (pro informaci, Estonsko má cca 800 tisíc obyvatel). Svoboda člověka, který nejde za plentu ve volební místnosti a pak hodí do volební urny lístek s číslem strany nebo kandidátem, by byla výrazně anulována. Chápu pana prezidenta v tom, že kdo šel v dobách reálného socialismu za plentu, byl evidován volební komisí a nahlášen jako potencionální nepřítel státu. Ke korespondenčnímu hlasování mohu sdělit svůj názor, že lidé, kteří žijí v cizině dlouhá léta, až na pár výjimek, neví, co se v naší zemi děje, a proto by této volby měli být zbaveni. Ti, kteří se o dění v Česku opravdu zajímají, si mohou dojít na české zastupitelské úřady, které jsou ve všech větších světových městech.