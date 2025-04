Dovolím si napřed pohled americké strany na základě vyjádření poradce prezidenta Trumpa, plukovníka Macgregora, který opakuje předběžné podmínky trvalého příměří, jež položili Rusové, a těmi jsou neutralita, denacifikace, požadavek na legitimní vedení v Kyjevě a neutralita pro Ukrajinu. Jak říká, je to zločinecký režim, v Kyjevě dnes žádná legitimní vláda není. Je to zločinecký režim, který zrušil volby, natrvalo se dostal k moci a je tam udržován zlovolným zkorumpovaným policejním establishmentem. Plukovník Macgregor rovněž říká, že co přijde ze Spojených států, se z 50 procent rozkrade nebo zmizí v korupční díře (zdroj,YT Stephen Gardner).

Velice varující je také vyjádření bývalého hlavního poradce prezidenta Zelenského Alexeje Arestoviče, který citoval na svém youtubovém kanálu sdělení šéfa vojenské rozvědky Kyrylo Budanova. Cituji: "Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Budanov navrhl vyhodit do vzduchu všechny ukrajinské jaderné elektrárny v případě porážky v konfliktu. Vnímají nás jako opici s granátem." A právě proto chtějí Američané převzít kontrolu nad nebezpečnými hračkami Ukrajiny. Další komentář Arestoviče je, že pokud jde o obranu zájmů Kyjeva, měli by Ukrajinci urychleně jednat s Moskvou o finlandizaci Ukrajiny, jinak mohou pozbýt svoji státnost.

Kyjevský režim se stává nebezpečným nejen pro celou Evropu, ale také pro celý svět, a to svým nacistickým smýšlením. Myslím si, že řešení k trvalému míru je v šachové terminologii takzvaný Zugzwang, neboli vynucený tah. Ten mohou udělat pouze Spojené státy tím, že zastaví financování Zelenského zločineckého režimu, který chytá mladé lidi jako zvěř a posílá je do války, jež je prohraná. Tato forma rekrutace spadá pravděpodobně do kategorie válečných zločinů. Dále si myslím, že je třeba pozastavit dodávky zbraní, a hlavně zpravodajské podpory.

V dalším komentáři z dubna 2025 pokládá Arestovič otázku, zda je Kyjev neschopný jednat, zda potřebuje prostředníky k uzavření míru s Ruskem nebo zda je mentálně invalidní. K čemu je nám Trump k uzavření míru s Ruskem, jsme úplně neschopní, nebo nám fanatická ideologie zatemnila mozek?

Myslím si, že ruská území včetně Krymu zůstanou ruská. Mimo jiné francouzské školní mapy popisují Krym jako součást Ruské federace. Při tomto zjištění prskal Zelenskyj jako křeček, který je více a více zatlačen do své nory. Sdílím názor zemřelého papeže Františka, že by měl Kyjev vyvěsit bílou vlajku.

V nejbližší době se objeví zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff v Rusku. Jsem přesvědčen, že Američané jsou si vědomi mnou výše zmíněných rozdaných karet a toho, jak zastavit válku na Ukrajině. Není spravedlivý mír, je pouze mír, který zachraňuje životy civilistů i vojáků. V takzvaném Velikonočním příměří Zelenskyj hlásil, že v 16:00 hodin moskevského času Rusové nedodrželi příměří a že Ukrajina čelí masivnímu dronovému útoku, přičemž Velikonoční příměří nastalo až od 18:00 hodiny. Zelenskyj opomněl, že Ukrajinci použili v době Velikonočního příměří na ruském teritoriu americké systémy HIMARS. Došlo k deseti útokům na ruskou energetickou infrastrukturu, což je v rozporu s dohodou mezi Spojenými státy, Ruskem a Ukrajinou, že se nebude útočit na energetiku (zdroj, TASS, Reuters). Obyvatelé frontových míst ocenili příměří jako velikonoční zázrak.

Je všeobecně známo, že Zelenskyj mluví pravdu, jen když se splete. Co je nám utajeno a jaké střípky jsou nám prozrazeny? Podle deníku NY Times jednají intenzivně americké a ruské tajné služby o Ukrajině. Podle zásady "bližší košile než kabát" je výsledek Putinova vlivu na Írán ve prospěch Donalda Trumpa více než hmatatelný. Konkrétně se to týká dočasného jaderného uklidnění mezi USA a Íránem.

In vino veritas, Ukrajina. Je známo, že Ukrajina by bez zahraničního financování zbankrotovala. Jako příměr si dovolím použít výrok bývalého šéfa FED Paula Volckera, který prohlásil: "Nevím o žádné zemi, která dokázala po delší dobu spotřebovat a investovat o šest procent více, než produkovala."

Nenechává mě chladným výrok génia české zahraniční politiky, nedovzdělaného bakaláře Lipavského, který prohlásil, že Moskvu řídí vrazi. Tak z toho vyvozuji, že Washington v době invaze do Iráku řídili také vrazi, a taktéž platí, že intervenci v Sýrii řídili rovněž vrazi neboli Obamova administrativa. A totéž platí i pro nezákonnou intervenci proti Srbsku v bývalé Jugoslávii.

Stejným titulem, vrah by měl tedy být podle Lipavského pojmenován americký prezident Bill Clinton, který zahájil bombardování Srbska, jež neschválila rada bezpečnosti OSN. Ale jak pravil bezpečnostní poradce Fialy Martin Pojar, mezinárodní právo už se nemusí dodržovat (zdroj, ABJ). Mohu si jenom přát, aby škůdce české zahraniční politiky Lipavský zmizel po podzimních volbách do hlubokého zapomnění.

Oteplení vztahů Čína a Spojené státy indikuje, že Spojené státy, Čína a Rusko budou hlavními hybateli nejen světové ekonomiky, ale i garanty světové bezpečnosti. Myslím si, že žádná úřednická, nikým nevolená tetka z Bruselu jim do toho nebude mluvit. Partneři jsou prezidenti nebo premiéři a věřím, že představitelé eurounijní byrokracie se rozpadnou na atomizované segmenty bez jakéhokoliv vlivu.

Představitelé států, kteří ženou na základě nenávistné ideologie své obyvatele do válečného běsnění, by se měli zamyslet, pokud jsou toho schopni, že mnozí z těch, kteří žijí, by si zasloužili smrt a mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.