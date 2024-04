Vladimír Ustyanovič: Nebezpečné a možná i nesouvisející otázky a otazníky

reklama

V rámci možností jsem propátrával veškerá média Spojených států, kde o této významné návštěvě budou seriózně referovat. Předpokládal jsem, že o této návštěvě bude referovat New York Times, noviny historicky navázané na americkou CIA. Mohu se domnívat, že když CIA chce zveřejnit některé zpravodajské střípky, tak to, jako takzvaný řízený únik informací, pustí deníku New York Times. Jako příklad mohu uvést zejména pro starší ročníky aféru Watergate.

Nejzajímavější na nejen výše uvedené návštěvě je to, že s Petrem Fialou přicestovali všichni šéfové našich zpravodajských služeb. To znamená šéf vojenské rozvědky, šéf civilní rozvědky a šéf BIS, který je proslulý hledáním ruských agentů za každým stromem tam, kde žádné stromy nejsou. Za minulého režimu, takzvané totality, sovětští zástupci bezpečnostních služeb zpravidla jezdili do jimi řízených satelitů a stručně řečeno zadávali úkoly zpravodajským složkám a důsledně je kontrolovali. Teď máme asi jinou dobu.

Při návštěvě Petra Fialy naložili všechny špiony, obrazně, do jednoho vagónu a přiletěli společně jako jeden celek bez ohledu na specializaci. Jen pro úplnost, Spojené státy mají několik desítek zpravodajských služeb, tak se mohu domnívat, že výše uvedení šéfové si přijeli pro noty, které jim předali "ve dveřích". Kdyby to mělo mít charakter seriózní konzultace a detailních rozborů, tak by se naši experti museli rozštěpit na atomy. Ze zpravodajských kuloárů vyvstala myšlenka, že česká muniční iniciativa může být dezinformace, popřípadě psychologická podpora Ukrajiny, což si všichni přejeme.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 586 lidí

Čtyřicet pět minut trvající přijetí premiéra Fialy v Bílém domě možná bylo poděkováním České republice za rozvoj obranného průmyslu Spojených států formou nákupu a zaplacení stíhaček F-35 Lockheed Martin, které pravděpodobně nebudou nikdy dodány. Jak pravil Petr Fiala na sjezdu ODS, s nabubřelostí jemu vlastní, že jede na kávu s prezidentem Bidenem, tak mohu skromně konstatovat, že káva Petra Fialy překročila ceny nejdražších káv na světě včetně cibetkových.

Teď mírně odbočím. Profesor Petr Drulák se vyjádřil ve svém pořadu Nalevo, že Petr Fiala je větší hrozbou pro demokracii než Putin. Samozřejmě je to věc názoru, ale já, jako bývalý vysoký důstojník, preferuji zastavení bojů na Ukrajině a zahájení okamžitého vyjednávání, viz. Severní a Jižní Korea. Dost bylo krveprolití a nahánění ukrajinských mužů jako lovné zvěře, aby je nahnali do zákopů ve válce, která nemá vítěze.

Zajímavé byly výroky ministra zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleby, že pokud USA nedodají Ukrajině lidově řečeno prachy, tak budou Ukrajinci pokračovat v likvidaci ruských rafinerií ropy. V sobotu 20. 4. byla přislíbena finanční pomoc Ukrajině. Navzdory tomuto příslibu na to Ukrajinci nereflektují, cena ropy na trzích roste. Moje spekulace hraničí s jistotou, že pokud se Američanům zvedne cena benzínu, tak to bude kvůli špatné vládě a bude to mít přímý vliv na prezidentské volby.

Jednání Petra Fialy měla, podle mého názoru, nedůstojný průběh. Jeho sdělení, že jako čtyřletý viděl v Brně sovětské tanky, angličtinou, která ani vzdáleně nepřipomíná rodný jazyk Williama Shakespeara, mi zavdává pochybnosti, že by bývalý rektor Masarykovy univerzity byl schopný plynule hovořit v anglickém jazyce. A lze konstatovat, že anglický jazyk je mu cizí stejně tak, jako zájmy občanů České republiky. To je pouze můj názor. Fialova nadace za práva barmských žen, kam plynuly desítky milionů korun daňových poplatníků, evokuje otázky, ve které kapse, ve které záložně nebo nezáložně skončily.

Prezident Biden přivítal českého premiéra a při rozhovoru mu sdělil, že Izraelci by neměli provést invazi do Haify. Poznámka, Haifa je největší izraelský přístav. Profesor Petr Drulák zpochybnil, že prezident Biden ví, s kým jednal. Jen pro pořádek, představitelé ukrajinské vlády jednali s představiteli slovenské vlády. Premiér Fico si velice pochvaloval jednání se svým protějškem Denysem Šmyhalem. Myslím si, že takto mají jednat státníci a také diplomaté, například Sergej Lavrov s Antonym Blinkenem.

Můžeme se jen domnívat, kam nás tato populistická vláda "vede". Nemáme velvyslance v Rusku, což je asi rarita nejen v Evropě, ale i v civilizovaném světě. Nemáme v České republice ukrajinského velvyslance, čímž nás bakalář Lipavský a celá vláda řadí díky svým neschopnostem nikoliv k rozvojovým zemím, ale k zemím na periferii světa.

Závěrem bych si dovolil citovat amerického esejistu Ambrose Bierceho: "Mír je období podvádění mezi dvěma obdobími bojování." Doplním - myslím si, že jsme svědky nevídaného podvádění.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Odesácká Odysea a její kampelička Vladimír Ustyanovič: Vítězství Ukrajiny znamená trvalé zastavení bojů Vladimír Ustyanovič: Nevěřím Vladimír Ustyanovič: PROČ

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE