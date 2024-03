Vladimír Ustyanovič: Novodobí političtí vězni

reklama

Na smrt amerického novináře upozornil konzervativní komentátor Tucker Carlson nebo nejbohatší muž světa Elon Musk, který se zastal Lira už dříve. Gonzalo Lira byl ve vězení 8 měsíců a 11 dní a americké velvyslanectví neudělalo nic, aby mu pomohlo, nebo ani nechtělo pomoci. To je ta prodloužená ruka liberální demokracie. Jen se ve zkratce zmíním o dalším politickém vězni Julianu Assange. Ten na svých stránkách zpřístupnil korespondenci americké vlády a dalších západních vlád, které se dopouštěly zločinů vůči jednotlivým vládám i osobám. Dalšími politickými vězni můžeme s mírnou nadsázkou nazvat řidiče kamionů v Kanadě, kteří legálně stávkovali proti povinnému očkování v době covidových opatření. Tito kamioňáci mírumilovně stávkovali a premiér Justin Trudeau si nechal udělit rozšířené pravomoci, aby tyto stávkující mohl sankcionovat, respektive zavřít do vězení. Řidiči vyhráli soud, protože Trudeau jednal protizákonně a také protiústavně. Tento rozsudek nabyl právní moci a je černý na bílém. Jak nyní komentuje Petr Kratochvíl, občan Spojených států, v Kanadě se nachází političtí vězni a prezident Trudeau je fašista. V české pseudodemokracii dostal Tomáš Čermák za výroky na sociálních sítích za doby covidových opatření, kdy vyzýval k zabránění přijetí novely pandemického zákona, trest 5,5 roku natvrdo. Paradoxem je, že neřídil žádnou organizovanou skupinu, že se nevydal na pochod s touto neexistující skupinou a neorganizoval žádné násilné akce proti vládě. Naproti tomu, když pedofil, nebo jiný úchylák znásilní dítě, tak dostane podmínku. Toto je bizár českého soudního systému. Samozřejmě neznám spisy, mohu se vyjadřovat pouze na základě komentářů různých právníků, ale i laik vidí tuto názorovou diskrepanci mezi významnými osobnostmi právních elit. Jak praví Petr Kratochvíl, v západních zemích už není demokracie, je to takzvaná postdemokracie, která nemá s demokracií nic společného.

Proč byl vyhozen Tucker Carlson z televize Fox News? Může to být spekulace, může to být pravda. Je to na zhodnocení čtenáře. Symbolem 6. ledna při napadení kapitolu byl muž, který měl čepici s rohama a na videu bylo ukázáno, jak tohoto agresora provází policie celým kapitolem. Ukazují mu, kterými dveřmi má jít, on jim děkuje, objímají se, plácají ho po ramenou. A Carlson tyto záběry i přes zákaz zpravodajských služeb zveřejnil. Samozřejmě na mainstreamu bylo vysíláno něco jiného. Prokázalo se, že tam bylo 200 agentů FBI. Po událostech z 6. ledna sedí spousta lidí ve vězení, a jak praví Petr Kratochvíl, jsou to všechno političtí vězni. Vláda má nyní obavu, že když se vrátí Donald Trump, proběhne velké vyšetřování. Byl tam zastřelen jediný člověk, žena veteránka, bývalá příslušnice letectva Spojených států, která byla samozřejmě neozbrojena. Nikdo jiný při této akci nezemřel.

Jak dlouho budeme snášet tyto zkorumpované klaky, které se nám snaží vnutit způsob myšlení a chování? Jediné řešení je jít k volbám a vypráskat pomyslným bičem tyto progresivisty, kteří nám ničí naši historii, kulturu a myšlení. Můžeme si vzít příklad z toho, jak to dělá premiér Orbán. A mohli bychom se podívat do zrcadla a neviděli bychom tam křivou hubu.

Vladimír Ustyanovič

Vladimír Ustyanovič

