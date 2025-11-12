V roce 1991 jsem byl služebně na stáži ve Spojených státech, uvedl přednášející v rámci krizového vyjednávání názorný příklad. Ke zkušenému soudci byl přidělen k zaučení mladý elév. Starý rutinér mávnutím ruky ukázal obrovskou knihovnu a sdělil - toto jsou zákony. Potom vytáhl brokovnici a řekl - toto je pořádek. Ptám se, jak je možné, že parta kolem Oganesjanova gangu, kde funguje vedle Oganesjana nějaký Pšenák a Blujová, mohou páchat přestupky a trestné činy a nikdo z orgánů činných v trestním řízení to nemá potřebu řešit? Za totality určitá pracoviště kriminální služby, vyšetřující nejzávažnější trestné činy, například vraždy, využívala po odpykání trestu na špinavou práci těžké kriminálníky, rekrutující se z bývalých úpolových sportovců. Mohu uvést příklad, kdy Ostrava byla požádána o pomoc pražskými kolegy, že nějací těžcí recidivisté znovu začali páchat násilnou trestnou činnost, začali takzvaně zlobit. A tak ostravský tým takzvaných nazvěme je "Vykonavatelů", navštívil výše zmíněné recidivisty a bylo jim domluveno takovým způsobem, že mohli být už jenom rádi, že tuto domluvu přežili. Tím samozřejmě nechci nabádat, aby tyto metody byly příkladem pro další nezákonné postupy. Tam, kde není vymahatelnost práva a lidé jsou zatlačeni do kouta, mohu pouze varovat, že tento problém může vybuchnout jako zatím klidná sopka. Nechci spekulovat, ale nabývám dojmu, že ukrajinské tajné služby pravděpodobně s vědomím BIS a dalších českých tajných služeb, na základě informací ze zdrojů blízkým tajným službám, nejen BIS, provádějí vlivové operace, jejichž cílem je manipulovat s vědomím české veřejnosti a nejen společensky likvidovat jim nepohodlné politiky. Uvědomme si, že americká NSA zavedla takzvané masivní sledování včetně spřátelených zpravodajských služeb, což popisuje ve své knize "Nesmazatelný záznam" Edward Snowden.
Štvanice na JUDr. Jindřicha Rajchla zdegenerovanou Oganesjanovou partou má dlouhodobé trvání. Jsem téměř přesvědčen, že tato banda má krytí od ministra vnitra Rakušana. A je mi směšné, když někdo Rajchla moralizuje. Jak se vyjádřil Josef Mašín, zvolili jste si za prvního prezidenta ožralu a děvkaře. Tento etalon morálky, když pominu život v disentu - jak prohlásila svého času Petruška Šustrová, všichni se "kamarádili" se všemi. Z mého přímého poznání Václav Havel, tento relikt ctnosti, neodmítal své vyvolené novinářky, což zpracovala ve svém díle "Tajná kniha" Irena Obermannová. Jak napsal docent MUDr. Miroslav Plzák, byl Havel alkoholik a byl závislý na drogách.
Nyní se vrátím k prezidentu Pavlovi, u kterého mi nějak uniká, že je prezidentem České republiky. Možná, že svoji funkci ještě nepochopil, neboť nedává smysl asi ani jemu, když chce studovat programové prohlášení vlády, která ještě nevznikla, se svými poradci. Jeho vyjádření, že musíme stále podporovat Ukrajinu, ve které loví vojenští náboráři mladé muže jako divokou zvěř a ve které bují korupce nebývalého rozsahu, mi připadá, že prezident jedná vysloveně proti zájmu České republiky. Asi mu uniklo, že je jejím prezidentem. Bizarní je i jeho prohlášení, že lidé mají právo vědět, jak Andrej Babiš vyřeší střet zájmů. Toto je slušně řečeno nonsens a je věcí budoucího premiéra, jak to vyřeší, neboť jsem nezaznamenal v českých zákonech ani v české ústavě, že je to podmínka ke jmenování premiéra nebo jakéhokoliv ministra. Proto se ptám, zda Jurečkova rodina něco vysvětlovala nebo zda si Jurečka vysloužil výjimku stotisícovou platbou na kostýmky a šminky pro paní prezidentovou, což platí každý daňový poplatník. Mimo jiné tento benefit neměla ani Marta Gottwaldová, která byla z původní stáje KSČ jako paní prezidentová a Petr Pavel.
Největší mocnosti a většina světa alespoň co do velikosti a významu obchodují s Ruskou federací. Což ve svém posledním komentáři na Truth social potvrzuje i americký prezident Donald Trump. Rovněž mi není jasné, proč Petru Pavlovi chybí v navrženém programu vlády zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci a o Rusku jako hrozbě. Ptám se, proč by to tam mělo být, copak nás Rusko ohrožuje? Na mých 55. narozeninách, kterých se zúčastnili moji známí a kamarádi, byl jedním z nich nejmenovaný náčelník generálního štábu Armády České republiky. Při diskusi akcentoval, že největším nebezpečím pro Českou republiku je islámská migrace a nikoliv Rusko. Bohužel asi stačí projít Bruselem a Aspenem. S nadsázkou mohu sdělit, že tito lidé by mohli po smrti odkázat své mozky pro vědecký výzkum, pokud tam ovšem něco ke zkoumání je. Na rozdíl od Pavla jsem nikdy nebyl v Sovětském svazu a moji prarodiče žili na Ukrajině, kde mám stále vzdálené příbuzné a přátele. Jediné, co obyčejní Ukrajinci chtějí, je mír a konec bojů. Bohužel to se netýká nacistického režimu, kterému vládne zfetovaný oligarcha. Tento krvavý komik prohlásil, že během několika let připravuje smlouvu na nákup 25 systémů Patriot. Přirovnal bych to k uzavření smlouvy s pacientem na smrtelné posteli o jeho startu na příští olympiádě. Uvědomme si, že Ukrajina válku prohrála. A jak pravil prezident Trump, Rusko nebylo agresorem, bylo k této válce vyprovokováno. Ukrajinci byli zneužiti západem a válečné reparace, jak všichni víme, platí poražený. Němečtí vyšetřovatelé prokázali, že ukrajinské speciální síly vyhodily plynovod NordStream 1 a 2. Tuto operaci údajně řídil tehdejší generál Valerij Zalužnyj. Podle těchto skutečností na Ukrajině vládne teroristický režim. Čekal bych, že civilizovaný svět vyhlásí sankce na Zelenského režim.
Prezident by neměl předvádět amorální gymnastiku při jmenování nové vlády a podle mého názoru, kdyby se stal ministrem vnitra JUDr. Jindřich Rajchl, tak by se Augiášův chlév na vnitru skvěl čistotou.
Závěr pro chápavější: "Můžete vytáhnout Rusa ze stepi, ale nevytáhnete step z Rusa".
autor: PV