Vladimír Ustyanovič: Představitelkou nepochopení svobodných voleb je Marta Kubišová

Někteří aktéři Pražského jara vyrukovali s myšlenkou svobodných voleb, neboť do té doby bylo možno volit pouze tři strany, které představovaly takzvanou Národní frontu. Myšlenka zůstala bohužel jen myšlenkou a první svobodné volby se konaly až v červnu 1990. A nyní mám pocit, že se historie opakuje. A bohužel jako fraška.
Po letošních volbách bylo jednoznačným vítězem hnutí ANO, které vytvořilo trojkoalici s SPD a Motoristy. Jako by se probudil duch Klementa Gottwalda a mnozí, zejména umělci, různí pseudovědci a všehoschopní politici navázaní na státní příjmy, poukazují na vytvoření nové vládní koalice a nesmyslně útočí pod záštitou progresivistické ideologie. Mohu dát rovnítko, progresivismus = fašismus.
Představitelkou nepochopení svobodných voleb je Marta Kubišová, která se vyjádřila, že je zásadní překážkou, aby byl ministrem kultury Oto Klempíř, kvůli své spolupráci s komunistickou StB. Pamatuji si, kdy jsme jako kluci poslouchali zakázané desky Marty Kubišové, Karla Kryla. Jako vždy, když se takzvané české deep žumpě něco nehodí do krámu, začne kolem sebe sekat mečem o údajných nebo skutečných spolupracovnících státní bezpečnosti. Dovolím si upřesnit některé detaily.
Každý bývalý pracovník zahraničního obchodu musel podat ze svých cest nebo misí hlášení ekonomické kontrarozvědce StB, která mělo za cíl chránit československé ekonomické zájmy. Toto fungovalo v různých formách ve všech státech světa. Dále, náčelníci svazarmovských letišť museli být prověřeni státní bezpečností. Nechápu jednu věc, proč jsme jako ve Španělsku nebyli schopni udělat tlustou čáru za minulostí a nezačali jsme od znova. Proč při naší malosti jsme na rozdíl od Německa nepřevzali odborníky a museli budovat tajné služby na zelené louce? V Německu byli potrestáni pouze ti, kteří se dopustili zločinů. Například bývalý šéf německé vnější rozvědky Markus Wolf, nejen že se dožil důchodu, ale také odmítl nabídku od CIA. Německé soudy se řídily striktně podle zákona. Proto se Wolf dočkal penze a byl pouze odsouzen podmínkou. To byla jenom ochutnávka, jak by mělo fungovat demokratické, a nikoliv ideologické soudnictví.
A nyní k meritu věci, nazvaném "agenti státní bezpečnosti". Většina těch spolupracovníků chtěla mít výhody. Příkladem je Michael Kocáb, který prezentoval spolupráci z důvodu, aby se mohl oženit s Američankou. Současný poslanec ODS Pavel Žáček si jako vydavatel studentských novin nechal schvalovat politickou nezávadnost novin na oddělení StB v Praze.
Ještě si musíme říct, na kolik jsou agenturní svazky StB věrohodné. Určitá skupina tvrdí, že ano, určitá, že nikoliv. Tyto svazky spolupracovníků StB vydal kdysi disident Petr Cibulka a některá jména spolupracovníků StB zveřejnil první polistopadový ministr vnitra Richard Sacher. Mnoho jmen je asi uloženo v soukromých archivech. Z tohoto Sachrova seznamu si dovolím vyjmout jména údajných spolupracovníků StB, kteří jsou známí z veřejného života:
Václav Havel, krycí jméno "Profous".
Daniel Kroupa , krycí jméno "Redaktor".
Václav Benda, otec poslance Marka Bendy, krycí jméno "Doktor".
Petr Pithart, krycí jméno "Hrabě", který se proslavil výrokem, když byl ve funkci českého premiéra, že by se Česká republika měla inspirovat chilskou ekonomickou reformou generála Augusta Pinocheta. Samozřejmě ministr financí Václav Klaus ho s touto teorií rychle vyprovodil.
Jaromír Štětina, krycí jméno "Plavec" cestoval po Sovětském svazu a poté klasický rusofob.
Pavel Rychetský, krycí jméno "Rychtář", pocházející z ortodoxní komunistické rodiny. Jeho matka byla evidovaná Centrálou komunistické tajné policie Státní bezpečnosti jako agentka pro boj s vnitřním nepřítelem. Pracovala také pod vedením nejvyššího komunistického teoretika Viktora Knapa, agenta pražského Gestapa a po roce 1945 zřejmě i sovětské vojenské rozvědky GRU. Pracovala také v právním odboru Kanceláře komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Poznámka pod čarou, ideální kádrová predispozice pro budoucího předsedu ústavního soudu Pavla Rychetského.
Dominik Hašek, s krycím jménem "Domino", známý také jako rusofob, čemuž odpovídá přísloví "poturčenec horší Turka".
Tomáš Halík s krycím jménem "Kazatel", známá kreatura ověnčená podvodnými tituly.
Jiří Špak, otec eurokomisařky Jourové s krycím jménem "Kontrolor".
Dvojitý agent Zdeněk Svěrák s krycími jmény "Sprcha a Rak".
Podle výpovědi tehdejšího náčelníka II. správy StB Karla Vykypěla, jež prohlásil při výslechu, bylo 70 % disidentů agenty StB. Vykypěl původně pracoval jako náčelník Státní bezpečnosti v Brně, která byla jednou z nejkvalitnějších správ StB v Československu, zejména díky výskytu cizinců při různých akcích, jako například brněnský veletrh. Proto není bez zajímavosti, že tehdejší student Petr Fiala se stýkal s vůdcem sudetoněmeckého Landsmanšaftu, Berndem Posseltem. Nedovedu si představit, že tyto styky neměla pod kontrolou brněnská StB. V žádném případě nechci stigmatizovat Petra Fialu.
Nikdy bych si nedovolil kohokoliv soudit ze spolupráce, neboť v tom může být tisíc důvodů, ať vynucených, nebo dobrovolných. Vadí mi pouze to, že někteří mravokárci vytáhnou do veřejného prostoru a chtějí lynčovat člověka, jehož osud neznají. Tak vzniká podhoubí progresivního fašismu. Je legitimní, když občané protestují, jako například několik desítek lidí proti účasti hnutí SPD v nové vládě. Ale není legitimní, když tyto protesty jsou financovány ze zahraničí, jako u Milionu chvilek nenávisti, proti ministrům Babišovy vlády. Tady by měly zasáhnout represivní složky v rámci zákona. Současná zombie vláda by si měla uvědomit, že volby skončily určitým výsledkem a nechovat se jako pátá kolona.
"Kdo prohlašuje, že nenávidí komunisty, tak je ve skutečnosti miluje".
Zdroj: Petr Cibulka, Praha In, Info.cz, Wikipedie, ABJ, Václav Klaus
autor: PV