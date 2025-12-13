Pavel Foltán: Bretšnajdr z l*jna bič pro gustapo?

To, co teď (zdá se) chystá ojro-kómis, to už před léty udělali tomíci, když ještě VB / GB vládkyně moří a oceánů byla součástí EU – ergo ještě před tzv. „brexitem“. A už tehdy na tomíky prosáklo, že udělali zeta servřiště & úložiště, kde se na 40 let (sic!) archivuje veškerá e-šmíra z e-odposlechů a sledovaček e-komunikace v tom jejich „commonwealthu“ a okolí. No, a když to na ně prosáklo, tak prostor toho mééédyja mejnstrýmu zaplavila vlna poraněných koroptví, že „to je nic proti Číně a její IT-zdi“ a další kličkování na slepou bábu. A kdo je alespoň trošku technik a technolog, ten si rychle umí představit, kolik ty tomíky musí stát celá tahle bretšnajdřina, co už nejde odbavit jen hentou onou binární nadstavbičkou (krycí jméno „umělá inteligence“), ale to už chce HW i SW z oblasti kvantových sfér, a navíc to všechno žere i zeta kvanta šťávy (ve štatlu „šaliny“), včetně chlazení, klimy, atd. atd. atd. – což je pouze náznak začátku abecedy (provozně, technicky a technologicky) nutných nákladů. A copak asi na to ta honba na tu čarodějnici (krycí jméno „uhlíková stopa“)?!? Inu, pšt, milé děti. (Jak říkal už kdysi strýček Jedlička). Asi tak – guten tag.
Zdá se, že ta slovutná EK EU asi má kupu peněz navíc na to bretšnajdrování našinců = běžných a normálních lidí = občanů, voličů a daňových poplatníků. A tedy že ta EK EU má k dispozici hafo peněz navíc = hlavně a především i nad to, co by spíš měla už dávno investovat do rozvoje těch našich skutečně evropských hodnot pro ty naše evropské domorodce, zachování jejich národních kultur, národních tradic, a tak dále a tak dál, milé děti, a zazvonil zvonec a pohádky je konec. Protože v reálu levý opak je pravdou – neexistující stát (respektive existující nestát) s nikým nevolenou rádoby „carevnou“ chce mít svou vlastní „čeku“ nikým nekontrolovanou?! „To jsou paradoxy, viďte, Vaňku.“
K průsakům z té tzv. „Prusele“ už ledacos prosáklo i z vojenských luhů, hájů a újezdů v hentom onom tuzemácku, kde něco na ten způsob provozuje kdysi dávno asi ještě Česká („toliko jménem“ – citace z Kryla) tzv. „armáda“ (kdysi – nyní však už obecně označovaná a vnímaná jen jako „expediční sbor“ o síle jen několika málo tisíc (?!?) bojeschopných mužů. A tato struktura má už taky své problémy – z některých úniků informací. Takže např. jen meziročně a namátkou: Akce s krycím názvem „Volby 2025“ prezentovaná po úniku JEN jako „armádní cvičení“ 91. skupiny informačních sil, co spadá pod gen. Řehku, ergo akce Velitelství informačních a kybernetických sil. Přičemž asi jenom ten „momentálně zavostalej“ Otík Rákosník by to skutečně mohl považovat jen za to tzv. „armádní cvičení“. Z uniklých závěrů toho „cvičení“ nevyplývá nic o vnějším ohrožení vnějším nepřítelem, apod. – takže možná, že leckdo leckde (event. kdokoli kdekoli) by se už asi mohl domnívat, že ty armádní struktury (při tom „cvičení“) manévrují proti vnitřnímu nepříteli, jímž jsou podle názvu manévrů „Volby 2025“ – anebo dokonce už i ty samotné VOLBY „an sich“?!? A voliči „an sich“?!?
Armáda České republiky vždy byla (snad stále ještě je – sic?!?) armádou obranného typu = armádou k obraně České republiky a jejího lidu, který dle Ústavy a ústavního pořádku je v ČR jediným zdrojem moci. Avšak otázkou (a nejen podle vox populi) je, zda ta současná AČR v aktuálním (resp. akutním) stavu vskutku je schopna, a zda je i ochotna Českou republiku a její lid bránit a ubránit?!? Řečeno s klasikem: „To je, oč tu běží.“ Hradní posádce (i s vrchním velitelem ozbrojených sil), ani fialové ministryni „obrany“ (?!?), ani generálně-štábnímu Řehkovi & spol. tu dneska už asi jen málokdo uvěří, že předem nevěděli o ničem, co je shora naznačeno, event. že u toho alespoň digitální voskovicí nesvítili. Jen málokdo uvěří. A většina spíš neuvěří. Notabene teď, kdy (zatím jen vojenská) policie začala činit hlavní úkony v rámci vyšetřování té tzv. „Skupiny D“ – kde participuje jak gen. Řehka, tak hradní (a nedávno i vládní) politruk Foltýn a další nyní policejně prověřované osoby. A jak zní z vox populi, kdo ví, kolik je vůkol toho např. i všelijakých „Skupin B“ (byzbys) a tak všelijak podobně. Zatím, co řečené struktury té obranné AČR zjevně nezajímá vnější nepřítel, ale spíš je zajímá nějaký vnitřní nepřítel v rámci akcí „Volby“ apod. „Děti, že by“ tím vnitřním nepřítelem byl třeba volič? Přesněji ten volič nevyhovující těm parametrům „cumbefél“ daným?!?
Státní bezpečnost (zkr. StB – pozor, nezaměňovat s technickou zkr. STB pro tzv. Set Top Box k DVBT2, nebo IPTV, apod. příjmu signálu), takže ta StB předchozí totality v rámci své vnitřní systemizace a organizace taky měla své odbory a správy pro boj s vnitřním nepřítelem. A nebyla to žádná sranda – během 80. let minulého století (tj. do přelomu roku 1989 a 1990 a ještě asi taky nějakou dobu poté a kdo ví, možná že svým způsobem až dodnes) jsem taky měl tu „čest“ se strukturou toho typu, a tak už dávno vím své i o tomhle, atd. Mám tedy mimo jiné i tu schopnost tyhle věci a jejich souvislosti vidět a rozeznat i rozlišit líp a dřív, než ti, co s tím tu (často tvrdou) životní zkušenost nemají. Nejsem tu s tou zkušeností sám – je nás tady ještě stále dost. Ale tak nějak nejsme slyšet – poněkud hlavně mediálně. A proč asi?
Karel Kryl (závěrem songu DEMOKRACIE): „Demokracie dozrává / do žaludečních vředů / bez poctivosti bez práva / a hlavně bez ohledů / a je to mýlka soukromá/ snad z optického klamu / že místo srdce břicho má / a místo duše tlamu.“
autor: PV