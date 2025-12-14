Jen pro osvěžení paměti, v roce 2014 byla ukrajinská vojska v síle sta tisíce mužů připravena obsadit Donbas a Luhansk, kde zejména vojáci z pluku Azov za podpory kyjevské vlády prováděli útlak rusky mluvícího obyvatelstva. Zakazovali jejich rodný jazyk, ruštinu, a ostřelovali výše zmíněné území. Položím akademickou otázku, dovede si někdo představit, kdyby například mexická vláda zakázala americké menšině používat anglický jazyk a tito by museli mluvit pouze španělsky? To by se děly věci.
Historie nás učí dělit války na spravedlivé a nespravedlivé. Jen stručně, nespravedlivou válkou můžeme nazvat rozpoutání druhé světové války hitlerovským nacistickým Německem. A spravedlivou válkou mohu nazvat jakoukoliv obrannou válku, zejména národa a lidu za sebeurčení. Takto hovoří Charta OSN.
Evropská unie, kdyby nevěřila, že Ukrajina prohraje nebo již prohrála, nejednala by o 28. bodovém mírovém plánu. Představitelé Evropské unie mi připadají jako psi uvázaní u své luxusní boudy, ze které štěkají, ale nemají žádný vliv na to, co se děje ve světě. Jen poznámka, do pořadu 360° na CNN Prima NEWS pozvali do duelu pravděpodobně psychicky vyšinutého Tomáše Zdechovského, který v monologu ze sebe vysypal, že Rusové kradou pračky a ledničky, aby měli čipy a následovaly další bláboly. Proti němu byl, asi záměrně, režií posazen psychiatr Ivan David. Chudákovi Zdechovskému, který asi žije ve své bublině propagandistického obludária, nedochází, že Rusové létají na Měsíc ve společné posádce s Američany.
Nyní se vrátím k meritu věci, proč nepodporovat Ukrajinu a proč je třeba myslet především na své občany. Zlaté toalety, nález 14 milionů dolarů v hotovosti v bytě Jermaka, nejbližšího kumpána Zelenského. V Jermakově rezidenci byly nalezeny britské, izraelské a bahamské pasy pro něj a Zelenského a také informace o offshore účtech v hodnotě 2,6 miliardy dolarů. Tito zločinci by mohli financovat určitou dobu potřeby ukrajinského státu. Toto souvisí rovněž se čtyřletým budováním opevnění města Seversk, aby o něj za 48 hodin ukrajinský režim přišel. Peníze v tomto korupčním absurdistánu spadly někomu do kapsy, ale málokdo se zajímá, kolik to stálo lidských životů. Pro příklad, jen v Kyjevě, před zahájením speciální operace, vypadala po odbočení z hlavní třídy kilometrová cesta jako tankodrom, ale virtuálně tam byla.
Položím otázku, proč PP používá jazyk strachu, jenž se blíží jazyku hlouposti? Z vyjádření PP mrazí. Ten, který sedí na Pražském hradě, ze kterého Hitler v březnu 15. března 1939 vyhlásil protektorát Čechy a Morava. Tajná jednání USA a Ruska o ukrajinském území připomínají PP Mnichov 1938. Sděluje, že pokud dovolíme Rusku vyjít z tohoto konfliktu jako vítězi, všichni jsme prohráli. Toto šílené vyjádření mi připadá, že se někdo na Hradě zbláznil. Proč bychom měli válčit s Ruskem? Trumpova bezpečnostní strategie nevnímá Rusko jako hrozbu. Zatahovat Českou republiku do války s Ruskem se mi jeví jako pominutí mysli. Válečnické choutky mi připadají směšné, například když byla v Polsku preventivně aktivována česká vrtulníková jednotka, ale přitom zapomněli dodat, že tato jednotka má pouze tři stroje, navíc ruské výroby. Kyjevskému režimu by se neměla posílat žádná podpora a jediný, kdo to je schopen změnit, jsou Spojené státy, žádní no name představitelé na Hradě.
Fašizující se Evropská komise vedená Ursulou Von der Leyenovou přišla s nápadem, odpovídajícím jejímu duševnímu obzoru. Zabaví ruská aktiva a bude z toho financovat válku na Ukrajině. Neříká jí nic nedotknutelnost soukromého majetku, tím myslím Euroclear. Navíc belgický premiér Bart De Wever se proti tomuto zásadně postavil a podpořil ho rovněž český premiér Andrej Babiš. Pokud evropští komisaři budou hrát na protiruskou notu, tak se může stát, že Rusko „zabaví" například celé Estonsko. Souhlasím s Elonem Muskem, že Evropská unie by měla být rozpuštěna, neboť její původní cíl byl diametrálně odlišný od nynější skutečnosti, kde nám vládnou nikým nevolení byrokrati.
Poté, co PP jmenoval premiéra Andreje Babiše, byl přizván k jednání americký generál Curtis A. Buzzard, který má na starosti další kšeft. Výcvik a pomoc pro Ukrajinu. Tak se nám na Hradě objevil další smrtibrácha, kterému je lidský život, na rozdíl od jeho prezidenta, lhostejný. Tato loutka by měla vnímat svého prezidenta, který říká, že bez jednání o míru s Putinem mír na Ukrajině nikdy nebude. Pro našeho PP je důležité, aby si konečně uvědomil, co prohlásil náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Jednání s ruskými zpravodajci a Američany v Abú Dhabí proběhla „skvěle“, řekl Budanov. Takto komentoval Budanov proběhnuvší jednání s ruskými zpravodajci a americkou delegací. Dále prohlásil: „Nespěchejte. Všechna jednání musí probíhat v utajení, protože jinak nebudou úspěšná. Nechcete přece, abychom je zmařili?“ V SAE vedl Budanov jednání se zástupci ruské rozvědky, později se k nim přidali Američané.
Závěr. Kdokoliv z českých státníků nebo loutek, které je vodí, kteří by chtěli zatáhnout Českou republiku do války, jež není naší válkou, by měli být souzeni za velezradu.
