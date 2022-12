Vladimír Ustyanovič: Prezidentský kandidát Petr Pavel – Když se splete, tak mluví pravdu

reklama

Jenom krátké zopakování toho, co již bylo řečeno, jak se Petr Pavel jako výsadkář plazil v bahně a postupně z něho díky mediím lezly, jako z chlupaté deky veš, skutečnosti, že i když to někdy připomínalo refrén jedné písničky Hráli jsme kličkovanou. Skutečnost, kterou nemohu pominout, je vyjádření Petra Pavla, že kandidatura Andreje Babiše je bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Já bych podotkl, že kandidatura Petra Pavla na funkci prezidenta je přímo morální hazard, a jeho výroky, ke kterým se dostaneme, mohou vytvořit opravdové riziko v zahraniční politice, a to směrem ke Spojeným státům. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 9225 lidí

Náhodně jsem zhlédl na CNN Prima news kabaretní pořad, ve kterém měl hlavní slovo nějaký cholerik, který všem skákal do řeči, pak jsem zjistil, že je to historik Stehlík, který několikrát zopakoval, že volí generála Petra Pavla. Máme to tedy chápat tak, že generál měl zaplacenou předvolební kampaň na Primě, nebo moderátor Michal Půr měl úlohu pátého kola u vozu? Jediným korektním diskutujícím byl bývalý spolužák Petra Pavla. Pavel Beneš, který chtěl sdělit divákům, že Pavel celou dobu tvrdil něco jiného, než že byl připravován na cestu špiona, který měl být vyslán Československou armádou škodit imperialistům, kteří se sdružují v bloku NATO. Bohužel málokdy ho pustili ke slovu.

Bohužel, nebyl to kabaret. Během této chvíle historik Stehlík stačil znevážit odbornou erudici historika Blažka. Stehlík by mohl vyhledat pomoc u své bývalé sovětské ženy, hysterické Džamily Stehlíkové z Kazachstánu, která je proslulá svými šamanskými psychiatrickými diagnózami na dálku týkající se nejen prezidenta Zemana, ale i prezidenta Putina a kdo ví koho ještě. Třeba mu pomůže.

U kandidáta Pavla vidíme, že se soustředí na dojem a ne na výkon. Je pro mnohé určitě nepochopitelné, že člověk s životopisem, za který by se nemusel stydět ani jeden z členů party rudých Khmerů. (Pro mladší ročníky doporučuji vyhledat historické souvislosti.) Kdyby byl soudný, tak přistoupí na určitý kompromis a přijme doporučení na významné místo ve státní správě. Co může být pro politika nejpotupnější? Za prvé, když je směšný, a za druhé, když je určitou skupinou nenáviděný. Nenávist si Pavel vysloužil zesměšňováním lidí, kteří se nemohou pohybovat, jsou odkázání na dopomoc a odporné bylo i jeho vystoupení před svými pochlebovači, kdy parodoval prezidenta Miloše Zemana, jak pluje ve svém člunu. To vypovídá o nedostatku empatie a o jeho inteligenčním deficitu, což je u Pavla známo.

Rudý Khmer Petr Pavel zasáhl do zahraniční politiky Spojených států, kdy uvedl: „Doufám, že Američané budou mít dostatek soudnosti, aby si v roce 2024 zvolili někoho jiného než Donalda Trumpa." Tady vidím blízkou souvislost s personou simplex Markétou Adamovou Pekarovou, nebo Markétou Pekarovou Adamovou, která doporučovala Maďarům, ať nevolí Viktora Orbána. Toto doporučení bylo „akceptováno" a Orbán zvítězil s ústavní většinou. Zamyslíme-li se nad Pavlovým výrokem, tak nějaký český tajtrlík, o kterém ve Spojených státech nikdo neví a někteří Američané ani nevědí, kde Česká republika je. Mohu uvést příklad George Bushe mladšího, kdy si spletl Česko s Čečnou, tak už Pavel předem kádruje, kdo by měl být zvolen prezidentem ve Spojených státech. Já bych to spíše nechal na těch Američanech. Co vy na to, vážení čtenáři?

Jeden z posledních hitů pana Lži generála, tím se ho nechci dotknout, jsou po internetu kolující fotografie skupiny lidí, kteří měli oblečené tričko s podobiznou Vladimíra Putina. Mohu garantovat jakožto účastník této akce, že nejde o fotomontáž a fotografie jsou pravé. Byly vyfoceny přibližně před 5 lety a bylo jich daleko více. Byla to recese, tak jako jsme kdysi za socialismu nosili trička s vlajkou U.S.A., nebo jak mi kamarád přivezl z bazaru v Itálii bundu od Special forces, neboli amerických zelených baretů. Tak jsem v ní taky chodil do školy, samozřejmě přes různé výtky profesorů, ale to patří k mládí, které většinou protestuje tichou formou proti tomu, k čemu má výhrady.

Třešničkou na pomyslném dortu je výrok politika JUDr. Rychetského, který se vymezuje proti Andreji Babišovi jako spolupracovníkovi StB. Expremiér Babiš podle všech soudů nespolupracoval vědomě s StB a ať se to líbí, nebo ne, tak všichni pracovníci podniku zahraničního obchodu v Československu měli povinnost skládat účty ekonomické kontrarozvědce. Senilní pan Rychetský asi pozapomněl, že jeho matka JUDr. Eva Rychetská byla spolupracovnicí StB pro boj proti vnitřnímu nepříteli. Jablko nepadá daleko od stromu. Jak uvádějí veřejné zdroje, tak spadala pod vedoucího ideologa komunistické strany KSČ Vlada Clementise a při tom seděla v sekretariátu prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda.

Závěr. Ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken odmítl zařadit Ruskou federaci na seznam států sponzorujících terorismus. Spojené státy touto cestou vyslaly jasný vzkaz komiku Zelenskému a celé Evropské unii, že to budou ony, které budou vybalancovávat vztah s Ruskou federací a nepotřebují k tomu žádnou nevolenou partu eurounijních komisařů.

