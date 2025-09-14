Vladimír Ustyanovič: Průhledná provokace aneb Gliwice 2

Dovolím si shrnout nejnovější cirkus s drony. Drony doletěly daleko nad své možnosti. Byly bez výbušnin. Nechápu, jak mohly proletět přes Ukrajinu, jejíž protivzdušná obrana má dle každodenních zpráv z Ukrajiny skoro 100% úspěšnost. Drony a místa dopadu jsou téměř bez poškození a jeden z nich spadl údajně na králíkárnu, přičemž jediní svědci, kteří to viděli nemohou mluvit o tom, jak se tam drony dostaly, neboť jsou to králíci. Je otázkou, proč by Rusko posílalo drony na Polsko, což se dle mého názoru dá s největší pravděpodobností vyloučit, zejména po prohlášení prezidenta Nawrockého. Končí s podporou Ukrajinců s výjimkou těch pracujících a ukončí platby za Starlink pro Ukrajinu. Dále oznámil zákon, který v trestním zákoníku přirovnává banderovskou symboliku k symbolice nacistické. Odmítl poslat polské vojáky na Ukrajinu jako součást kontingentu legie sebevrahů. Francouzi a Britové tuto ,,mírovou sebevražednou misi“ chtějí podporovat z moře a Němci a ostatní země mají být součástí pozemních sil. Takže francouzské nebo britské ponorky se budou potloukat v bezpečné vzdálenosti a černý Petr zůstane zbylým státům EU.
Jsem přesvědčen, že to byla provokace kyjevské vojenské junty, které šéfuje šílenec Zelenský, závislý na bílém prášku, jenž chce vyrazit z Evropy a USA více peněz na provoz své zkorumpované oligarchie. Uvedu několik příkladů, které ukazují, že to byla s největší pravděpodobností provokace z Kyjeva. Bývalý asistent šéfa Pentagonu Stephen Brien naznačil, že drony, které dopadly na polské území mohly být pod kontrolou ukrajinských operátorů. Dle lokalizace místa spadlých dronů experti zpochybňují, že je to ve strategickém zájmu Ruska. Mimo jiné rychlost těchto dronů se dá s nadsázkou přirovnat k rychlosti mopedu. Dále se dají takzvaně repasovat na několikeré použití a dají se koupit na černém trhu. Nejdůležitější informace, která mi k tomuto incidentu chybí jsou důkazy o tom, komu drony patří. Prezident Trump se na své sociální síti Truth Social vyjádřil, že přelet dronů ho rozladil a dle ČT24 Trump prohlásil, že průnik takzvaných ruských dronů mohl být omyl.
Dnes již zesnulý Charlie Kirk napsal v březnu 2025 na svých sociálních sítích, že Zelenský by mohl obětovat své lidi a rozpoutat jadernou válku, zatímco emocionálně i politicky vydírá Trumpa. Podle mého názoru je boj o mír hlavním úkolem Evropy k jejímu přežití a mělo by platit staré heslo ,,ani jedno zrno na zmar a ani jeden náboj pro nacistický režim na Ukrajině.“ Proč Polsko pochybuje o verzi s ruskými drony? Dron Geran a Gerbera mají dolet až 600 km. Pokud jeden z nich pronikl 300 km hluboko do Polska, musel být vypuštěn ze západní části Ukrajiny, kde nejsou žádné ruské jednotky. Závěrem této absurdity je dron na poli, který tam nejspíš někdo přinesl.
Lži Zelenského se stávají utopií, stejně jako porážka největší jaderné mocnosti na světě. Důkazem prolhanosti Zelenského režimu a jeho západních papoušků je zjištění, že Gerbera nemá dolet 1100 km, takže Gerbery nepřiletěly z Běloruska, ale kyjevská junta jejich dráhu zakreslila přes Ukrajinu. Na závěr si dovolím připomínku k výše zmíněným dronům, jak se mohly dostat 200 km od Ostravy? Jak je možné, že špičková polská PVO a alianční F35 nechali 5 dronů doletět do hloubky 260 km polského vnitrozemí, to je 260 km za Varšavou. Možná by bylo vhodné poslat alianční velení na stáž do Ruské federace. Jak prohlásil v dnešním vysílání (12. 9. 2025) bývalý poradce Zelenského Alexej Arestovič, ,,NATO je papírový tygr a Polsko získá 40 miliard dolarů.“
Základním normativem pro život je život v míru. Bohužel extrémisté ženou ČR do války, která není naší válkou. Zopakuji znovu slova prezidenta Trumpa, že ,Ruská federace není agresor, neboť Západ, zejména Američané, provedli násilný puč na Ukrajině a chápe, že se Rusko tímto, včetně expanzí NATO muselo cítit ohroženo. Totéž deklaroval bývalý člen Reganovy administrativy Paul Craig Roberts. To, že nějaký stát, konkrétně Rusko, je bohatý na nerostné suroviny, neznamená, že pod jakoukoliv záminkou vyprovokují anglosasové válku u jeho souseda – Ukrajiny. S touto teorií, že se Rusku musí vzít jeho suroviny, přišla v tajné zprávě bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová. EU byla koncipována jako mírový projekt. Jedna z posledních informací, Trump údajně volal Putinovi kvůli narůstajícím nepokojům v USA s potřebou silné aliance s Moskvou a kvůli masivní kampani okolo vraždy Charlieho Kirka, zdroj – New York Times. Další prohlášení Trumpa na síti Truth Social ,,jsem připraven uvalit sankce na Rusko, pokud tak učiní i všechny alianční státy a přestanou kupovat ruskou ropu. Pokud NATO neučiní jak chci, je to plýtvání mým časem.“ Podle mého názoru si otevřel dveře k obchodu s Ruskem, protože dobře ví, že ruský plyn odebírá Belgie a Francie, ropu Maďarsko a Slovensko. Je nabíledni, že potřebuje více Putina než nesvéprávnou Evropu. Trump a celé Spojené státy nejsou žádní lidumilové a celému světu je známo, že v počtu zločinů válečné agrese jsou na prvním místě. Za jejich takzvaným bojem proti terorismu se skrývá dobytí států, které jsou bohaté na nerostné suroviny. Novou zajímavou oblastí je pro ně Venezuela, kde potopili loď s osmičlennou posádkou, která údajně převážela drogy. Poznámka pod čarou, Venezuela má největší zásoby ropy na světě.
Nebezpečná Jana Černochová ve velké politické debatě na CNN Prima News potvrdila teorii neuropatologa profesora MUDr. Františka Koukolíka, který ve své knize Mocenská posedlost konstatoval, že deprivanti, jinak řečeno psychopati, jsou úspěšní zejména jako politici a ti neúspěšní sedí ve vězení. Myslím, že je otázka času, kdy to potká Černochovou. Jejich hlavním povahovým rysem je narcisismus, fanatičnost, touha po moci a penězích, manipulace podřízenými, verbální agresivita a bohužel také hloupost. Všechny tyto rysy splňuje Jana Černochová, z jejíž tváře vyzařuje podobnost s hlavní hrdinkou jedné ruské pohádky. Jenom poznámka, Polsku jsme jako podporu poskytli 3 ruské vrtulníky typu Mi-17. Kdyby ruské drony ulítly až na území České republiky, budeme na ně díky Černochové střílet z nedodaných polních kuchyní a fakturami za F35, které budou dodány asi v roce 2035 a kdyby ruské drony vydržely ve vzduchu 10 let, tak bychom je těmi F-35 sestřelili a to by teprve Putin koukal. Lež Černochové o raketě, která spadla u polského Przewodowa a měla na sobě napsáno Made in CCCP, potvrdila pátý a tedy nejvyšší stupeň lhavosti pět Fialů a nejvyšší stupeň hlouposti pěti Lipavských.
Připomínám, že zatím veškeré rakety a drony, které měly být ruské, byly ukrajinské. Říjnové volby ukážou, zda si zvolíme zástupce, kteří povedou ČR k míru.
