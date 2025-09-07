Vladimír Ustyanovič: Strana Dozimetr a jejich mocenská posedlost

Pomyslná smyčka kolem krku vůdce Rakušana se pomyslně stahuje a věřím, že tento jedinec skončí obrazně řečeno s vypláznutým jazykem na vestě. Tento pro mě charakterově odpudivý jedinec s nezměrnou touhou po moci a mamonu si zřejmě nepřipouští, při krátkozrakém uvažování, že se v jeden okamžik, například 3. a 4. října, může vše změnit a to ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR. Připomíná mi krocana, který v přesný čas dostane nažrat, myslí si, že to bude navždy a pak je překvapen, že na Díkůvzdání skončí na pekáči. Tak se může stát, že se oproti všem možným i nemožným průzkumům převalí pomyslná vlna tsunami a smete takzvané lžidemokraty jako je nynější vládní čtyřkoalice, která neřeší zájmy českých obyvatel, ale vystupuje proti jejich zájmům. Nejsem prognostik, ale předpokládám, že nejsilnější opoziční strana získá 40% a druhá nejsilnější SPD 25%, potom děj se vůle boží, jak říkají lidovečtí pstruzi, když je hází na pánvičku. Ne nadarmo se říká, že vzrostlé stromy přitahují blesky a hromy. To je také případ Víta Rakušana, o kterém si myslím, že na funkci ministra vnitra, který mimo jiné ovládá vnější rozvědku, je nepřijatelný zejména pro Spojené státy a mnohé západní spojence a státy, které čile kooperují s Ruskou federací. Jeho hlavní problém je ten, že byl dosazen na vysoce exponované místo zájmovými, tím myslím byznysovými skupinami, aniž by o tomto resortu něco věděl. Je pravdou, že jeden takový učitel v německé třetí říši jménem Heinrich měl úspěch, ale ten trval pouze několik málo let.
Nebudu se zabývat vyvěšením státníka v pytli na mrtvoly na budově ministerstva vnitra, což hovoří nejen o tom, že tohle může udělat jenom persona simplex, ale také o krátkozrakosti, ovšem nikoliv jako oční vady. Do Rakušanova hnutí se stahují osoby, které mají podle mého názoru určitý deficit po intelektuální, nebo morální stránce, jako můry za světlem petrolejové lampy. Dovolím si uvést několik příkladů a záměrně vynechám paní Nerudovou, neboť ta představuje komplexní soubor všech mentálních a ideologických katastrof.
Jako první si dovolím uvést poslankyni výše zmíněné strany, paní Pivoňku Vaňkovou. Ta v rozhovoru na XTV s JUDr. Jindřichem Rajchlem prokázala zásadu, že zážitky nemusí být vždy pozitivní, ale hlavně když jsou silné. Jen uvedu pár do očí bijících příkladů. Například nevěděla, kdo je maďarský prezident, tak titulovala premiéra Orbána funkcí prezidenta. Jindřich Rajchl, vzhledem k tomu, že je gentleman, ji taktně upozornil, že trošku šlápla vedle a stejně jako i v dalších přešlapech Pivoňky ji nonšalantně korigoval. Dále paní Věra Kovářová, která je pilířem Rakušanova týmu a o které někteří novináři prohlašují, že je latentní abstinentkou. Třetí ženou, která je pevnou součástí Rakušanova jádra, je paní Michaela Šebelová, bývalá starostka obce Kunčic pod Ondřejníkem a která se v uvozovkách proslavila sháněním 20milionového úvěru pro svoji obec. Trochu opomněla říct, že její bratr, který se samozřejmě jmenuje jinak, jako zástupce České spořitelny tento úvěr zprostředkoval. Ještě byla ve hře Komerční banka a mnozí radní sdělili, že o tomto příbuzenském vztahu nevěděli. Zdroj - iDnes 2023. Tím si myslím vytvořila kádrové předpoklady k vstupu do strany Dozimetr. Rád bych upřesnil, že mnozí starostové obcí se tvrdě vyhranili k tomu, že jsou dávaní do souvislosti se stranou STAN – Dozimetr.
Paní Michaela Šebelová se nechvalně proslavila jedním ze svých poslaneckých návrhů a to tím, že děti od 14 let by měly mít nárok na eutanázii. Není mi jasné, jak tato osoba nemající lékařské vzdělání může takovou zrůdnost vypustit z úst. Připadá mi to jako by se zhlédla v experimentech nacistického lékaře Josefa Mengeleho. Paní Šebelovou nazývají "Miss eutanázie" a je vidět, že má stupeň empatie pod bodem mrazu. Pan prezident Pavel sdělil, že když ve 23 letech vstoupil do KSČ, nebyl zralý. Podle paní Šebelové 14leté děti budou páchat řízenou sebevraždu. Kdo dá ve sněmovních volbách hlas této osobě se zvrácenými názory, ten by se měl zamyslet nad hodnotami životů například svých dětí v souvislosti, že by tato ženská mohla rozhodovat o něčem jiném než o vývozu popelnic ve své obci, ve které již naštěstí není starostkou.
