Vladimír Ustyanovič: Super hejtman a poslanec Ivo Vondrák

Postava hejtmana, poslance Ivo Vondráka by nevzbudila pozornost, stejně jako u jiných politiků co se týče charakteru schopnosti respektive všeho schopnosti, kdyby nezaujal veřejnost Moravskoslezského kraje svým jedinečným výrokem.

Tímto výrokem potvrdil, že kraj dlouhodobě usiluje o vybudování strategické americké letecké vojenské základny v Mošnově na Ostravsku. Na sjezdu ODS to tehdy nastřelil Alexandr Vondra o kterém je známo, že na noc obléká pyžama v barvách americké vlajky. Také je to likvidátor České armády pod taktovkou svého bývalého guru Václava Havla.

Chápu lásku pana hejtmana k armádě, protože mimo jiné sloužil u protivzdušné obrany státu, kde se vyžadovala nejvyšší prověrka spolehlivosti PTZD. Z toho vyplývá, kdyby se tomu tak stalo a základna by vznikla, tak bychom měli v Mošnově pravděpodobně jaderné nosiče. To odpovídá pojmu strategický. Náš národ si užil přítomnost nenáviděných Sovětských vojsk, které tady byli dočasně. Vysoká míra zhovadilosti vyjednávat o umístění cizí armády v našem regionu, jak to údajně prezentoval hejtman Vondrák, si vyžaduje notnou dávku empatické sterility k vlastnímu regionu. Věřím, že jako správný politik to zdůvodní, že to tak ani nemyslel potažmo, že nemyslel vůbec. Výše zmíněné téma je tématem celostátního referenda. Vsadím se, že kdyby tuto pitomost vyslovil před premiérem, tak by to nedopadlo dobře. Důležitý dodatek. Zajímalo by mně proti jakému nepříteli by byly nasazeny letadla z mošnovské základny a tím myslím naše slavné letecké síly v počtu sedmi Grippenů za podpory Amerických spojeneckých bratrů.

Rád bych připomněl kariéru Ivo Vondráka. Je to velice chytrý a schopný člověk, který vystudoval s červeným diplomem. Nebudu se zabývat jeho politicky populistickými projevy, nebo likvidací nové Orlovské nemocnice. Jak prezentoval, vstoupil do hnutí ANO jako nestraník, poté vstoupil do hnutí jako člen. Historie hejtmana je trochu jiná.Otec Ivo Vondráka byl docentem na Katedře slévárenství. V té době byli docenti nomenklaturními kádry Krajského výboru KSČ. S protěžovaným synkem jsem se setkal na tenisovém turnaji o mistra Ostravy. Když jsem nastoupil na kurt, bylo tam plno diváků zejména starších lidí a nějak jsem to nechápal ve svém žákovském mozku. Vyprovodil jsem soupeře docela rychle. Diváci ve mně zanechali zvláštní pocit. Tleskali stejně bouřlivě při mé chybě stejně jako při dobře zahraných míčích nynějšího hejtmana. Asi tam tatínek nahnal své asistenty, kteří moc nerozuměli tenisu a cílem bylo povzbuzovat jako na fotbale. Já jsem tam měl jedinou osobu, která po čase přišla mezi diváky, tím byl Ivan Lendl.

