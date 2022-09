Zbyněk Fiala: Americký listopad

reklama

Pokud v listopadových volbách v USA Demokraté ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů, a tak to zatím vypadá, může to přiblížit ukončení války na Ukrajině. „Rusko-ukrajinská katastrofa se neměla stát, a nikdy by se nestala, kdybych byl prezidentem,“ zopakoval bývalý prezident Spojených států Donald Trump v sérii tweetů, kterými reagoval na výbuch plynovodů Nord Stream. „Nedělejte to s tím výbuchem horší, buďte strategičtí, chytří (brilantní!) a dosáhněte vyjednání dohody právě TEĎ,“ radí Trump. „Obě strany to potřebují a chtějí. Ohrožen je celý svět. Neměl bych se postavit do čela takové skupiny?“

Informace, že Trump je proti válce na Ukrajině, není nová. Reaguje tak ostatně na sílící odpor veřejnosti k jejím důsledkům, neboť i do Ameriky dorazila rekordní inflace a zdražování energií, zejména pohonných hmot. Ve stejném duchu se vyjadřuje i část republikánských poslanců. Nicméně vládnou Demokraté, prezidentem je Biden a je obklopen dobrodružnými neocons, kteří vždycky něco vymyslí, aby válka mohla pokračovat. Pokud však prohrají podzimní volby, budou mít potíže, jak ji platit.

Kongres po volbách v mezidobí sice už nemá možnost ovlivňovat složení vlády, ta už funguje, ale zůstává mu v rukou rozpočet a rozhodování o válečných výdajích. Něco už bylo schváleno dopředu, takže válečná mašinerie, která pomáhá prodávat nejen americké zbraně, ale taky americký zkapalněný plyn, by teoreticky mohla fungovat i nadále. Škrtit se však dá i jinde, a pak bude třeba vyjednávat.

Volební preference před listopadovými volbami jsou jak na houpačce, ale zrovna nyní se zhouply extrémně prudce. Republikáni jdou nahoru a Demokraté ztrácejí. Rozdíl není velký, ale naznačuje obrat. Ve většině průzkumů jsou teď na tom Republikáni líp a ve dvou dokonce o pět procentních bodů.

Republikáni vedli od začátku roku, pak si vpálili gól do vlastní branky, když konzervativně laděný Nejvyšší soud v překvapivém a docela historickém rozhodnutí přenesl pravomoc upravovat předpisy o potratech z federace na jednotlivé státy unie. Červené státy se toho okamžitě chytly a v řadě z nich už jsou potraty zakázány. To vyvolalo protesty v ulicích a preference Republikánů šly dolů.

Demokratům zase zlepšilo postavení v očích veřejnosti konečné prosazení rozpočtového balíčku, který byl původně orientován na rekonstrukci infrastruktury za 3,5 bilionu dolarů, ale po ročním vyjednávání se vynořil oškubaný do třetinového rozsahu s novým názvem Zákon o omezení inflace. Nejvíc by měla pomoci opatření v energetice, ale v zákonu najdeme také daňové úlevy chudším domácnostem, podporu všeobecného zdravotního pojištění a intenzívní program rozvoje obnovitelných zdrojů. To byl vlastně jediný letošní úspěch Bidenovy administrativy.

Zákon tedy mají, ale jak se ukazuje, inflaci taky. Lidé je posuzují podle okamžitého stavu, ne podle podle radostných desetiletých výhledů. Ostatně pokud tahle válka s Ruskem nabere grády, žádných deset let už se nemusí konat. Ekonom by vám řekl, že inflace je výhodná pro chudší domácnosti, které mají mizivé úspory a velké nebo mnohem větší dluhy. To je situace téměř poloviny obyvatelstva USA. Je tu však jedna podmínka, mzdy musí růst odpovídajícím tempem také.

Americká inflace je teď pořád nad 8 procenty, ale to už mzdy nestíhají. Reálné mzdy klesají. Efekt i toho jediného letošního úspěchu Demokratů tak vyprchává a na druhou stranu Republikáni začali se zákazy potratů brzdit. Preference se obracejí a je možné, že se vrátí tam, kde byly většinu roku, tedy k jasnému vedení Republikánů. I kdyby to bylo jen o nějaké dva procentní body, v americkém většinovém volebním systému by to byl signál těžké prohry Bidenovy administrativy.

Trump v těchto volbách přímo nefiguruje, ty prezidentské budou o dva roky později. Má však drtivý vliv v řadách Republikánů. Neoslabily ho ani pokusy znemožnit mu případnou prezidentskou kandidaturu nejrůznějším vyšetřováním a případnými soudy. Pravda, je to muž mysli vrtkavé. Jednu chvíli byl připraven zrušit NATO, než mu to okolí rozmluvilo. Nicméně, byla to jeho administrativa, která poprvé za dlouhé období nezačala novou válku. Jeho odporu k válce na Ukrajině se proto dá věřit, i tomu, že by jej prosazoval, pokud Republikáni v listopadu, tedy už za pár týdnů, získají v Kongresu většinu.

