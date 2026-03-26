Zbyněk Fiala: Írán má zatím navrch

Paul Krugman je ekonom, který rád komunikuje, a tak byl tento nositel Nobelovy ceny dlouho zároveň regulérním komentátorem na názorové straně New York Times. Vedle toho ještě vedl odborněji zaměřený blog, který třeba i třikrát denně dával do souvislostí nějaká důležitá fakta. Nejpozoruhodnější bylo, že to vždy dělal to způsobem, kterému bylo možné porozumět i bez srolovaného harvardského diplomu v ruce. K tomu se dá říci jen pohrdlivé: To se mu to píše, když má talent… A když mu to myslí…
K stáru Krugman trochu polevil, ale úplně neustal. Věnuje se komentářům a podcastům aspoň na Substacku. Sype je tam klidně dvakrát denně. A tak mám na skle čerstvou reakci na další zvrat v americkém přístupu k Íránu, kde se zatím zdálo, že Trump by rád věděl, jak by vypadal konec světa.
Než dám Krugmanovi slovo, jenom shrnu, co se mělo v regionu Perského zálivu stát. V pátek dal Trump Íránu jen dva dny na rozmyšlenou, protože jinak mu srovná se zemí všechny Íránské elektrárny, aby si vynutil volný průchod lodí Hormúzským průlivem a kapitulaci režimu. Írán na to odpověděl, že pak tedy podnikne podobné útoky proti infrastrukturním zařízením sousedních zemí, kde mají Američané základny nebo z jejichž území útočí.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Írán čelí existenčnímu ohrožení, a tak by šel do krajností., Ničil by nejen elektrárny, radary a datová centra, nejen těžební oblasti a komunikace, ale také odsolovací zařízení sousedních zemí, které poskytují obyvatelstvu většinu pitné vody. Region by se stal neobyvatelným. Lidé by jej museli opustit. Zanikla by také jeho ekonomická hodnota, protože akutní nedostatek ropy by urychlil snahy se bez ní obejít. Obrovské investice do obnovy těžebního potenciálu by pak ztratily smysl.
Jak by se asi tato krize stupňovala? Invazí americké námořní pěchoty z letadlových lodí? Jakmile se přiblíží k íránským břehům, lze je ničit i poměrně levně. Izrael naznačoval možnost použití jaderné bomby. To by asi neskončilo jediným hříbkem… Že by to začalo docházet i Bílému domu?
A teď dejme slovo Paulu Krugmanovi:
Je pondělní ráno. Donald Trump, alespoň prozatím, odvolal plány na bombardování íránské civilní infrastruktury. Učinil tak proto, že podle něj probíhají velmi produktivní jednání, kterých se účastní íránská vláda, neviditelný dvoumetrový bílý králík a jeho kanadská přítelkyně.
To, co jsem právě řekl, není úplně pravda. Trump neřekl nic o neviditelném králíkovi ani o Kanaďance, ale podstata je pravdivá. Řekl, že probíhají velmi produktivní rozhovory. A krátce nato íránská vláda a íránská státní média řekla: ne, neprobíhají. To se neděje.
Neřeknu, že íránská státní média jsou nutně důvěryhodným zdrojem, ale je pravděpodobné, že ve skutečnosti říkají pravdu a prezident Spojených států buď lže, nebo fantazíruje, nebo obojí. Neexistuje opravdu žádný důvod věřit, že se něco z toho, co řekl, ve skutečnosti děje.
Proč to říkám, kromě toho, že Trump v minulosti často nebyl zrovna upřímný? Existují tři důležité důvody, proč věřit, že si to možná vymýšlí.
Za prvé, dostal se do velmi špatné situace svou hrozbou spáchat masivní válečný zločin, pokud Írán neotevře Hormuzský průliv. Musí hledat cestu ven. Jiný prezident v jiné době by možná řekl, že po pečlivém zvážení jsme politiku přehodnotili nebo něco podobného. To Trump nedělá. Trump vždycky vyhrává, nikdy nepřizná, že utrpěl porážku. Nikdy nepřizná, že změnil názor. Takže říci, že Íránci přišli k jednacímu stolu, ti velcí, silní Íránci, se slzami v očích, a proto neděláme to, co jsem slíbil - to je velmi „trumpovský“ únik.
Za druhé, proč by Íránci v této chvíli uzavírali dohodu? Můžeme hodně mluvit o tom, jak válka probíhá, ale je docela jasné, že z pohledu Íránců pravděpodobně vyhrávají. Tedy, vojensky nevyhrávají, ale to nikdy nebylo v plánu. Podařilo se jim úspěšně proměnit to, co mělo být bleskovým svržením jejich vlády, v zdlouhavý souboj v relativní schopnosti snášet bolest, a vše nasvědčuje tomu, že Íránci ani zdaleka nepropadají.
Spojené státy, zatím neztrácëjí tisíce lidí a náš celý život není narušen, ale americká veřejnost opravdu nemá ráda vyšší ceny benzínu a nevěří Trumpovi. Čas v této věci tiká pro Trumpa jiným způsobem, než jaký zjevně platí pro íránský režim. Írán má tedy v této situaci navrch. A je velmi těžké pochopit, proč by chtěli uzavřít dohodu, dokud nás podstatně více neponíží.
Nakonec zvažte možné motivy. Představte si, že jste někdo blízký Trumpovi, někdo dost blízký na to, abyste měli skutečný vliv na jeho rozhodnutí a také vnitřní informace. Pak jste mohli udělat během minulých hodin následující věc. Mohli jste prodat spoustu futures na ropu za velmi vysoké ceny – cena ropy Brent přesáhla o víkendu 112 dolarů – a pak je okamžitě odkoupit zpět po Trumpově oznámení o triumfálním pokroku. Ale ještě předtím, než Íránci řekli, že k tomu nedojde. A mohli jste tak dosáhnout velmi, velmi pěkného a velkého zisku.
Tvrdit, že americkou politiku možná řídí obchodování s využitím důvěrných informací, by v minulosti bylo pobuřující. Kdo si ale dnes myslí, že je to mimo rámec možností? Takže se to všechno mohlo stát.
Poslední poznámka k tomuto tématu. Zamyslete se nad tím, jak moc se oslabila pozice Ameriky ve světě, a to nejen zjevným neúspěchem při podmanění si čtvrté ligy, ale také tím, že nyní všichni vědí, že se nedá věřit ničemu. Nedá se věřit žádným slibům, které Spojené státy dávají. Nedá se spolehnout na to, že Spojené státy dodrží své sliby, ani své hrozby. Nejen sliby, ale i hrozby jsou neuvěřitelné v tom smyslu, že nejsou vůbec důvěryhodné, a že výchozím předpokladem by mělo být, že cokoli tato administrativa řekne, je lež.
To je opravdu, opravdu špatná věc. Víte, vliv ve světové moci není jen otázkou raket a bomb, i když se zdá, že i těch nám začíná ubývat. Je to do značné míry otázka toho, zda lidé berou vážně to, co říkáte, co slibujete a čím vyhrožujete. A nám nevládnou seriózní lidi.
Zdroj ZDE
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.