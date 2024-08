Zbyněk Fiala: Míting v kukuřici a zdravý rozum

Kampaň Harrisové sází na progresivisty z prérií, hlásají New York Times v reportáži z prvního běžného volebního mítingu prezidentské kandidátky Kamaly Harrisové s jejím novým parťákem Timem Walzem v univerzitním městě Eau Claire ve státě Wisconsin. Mimochodem ve stejném státě, kde měli Republikáni nominační sjezd, který vypadal jako korunovace Donalda Trumpa.

Harrisova kampaň si vybrala Walze za kandidáta na viceprezidenta v naději, že zaujme voliče v kritických státech jako je právě Wisconsin. A dav, který se v Eau Claire shromáždil – bylo to nejméně 10 000 lidí v areálu obklopeném kukuřičnými poli – sálal ochotou přijmout ho za svého, píše reportérka Jess Bidgood (viz zde).

Tim Walz vystřelil do vysoké politiky z pozice guvernéra severního venkovského státu Minnesota, který leží západně od Wisconsinu. Od souseda je oddělen řekou St. Croix vlévající se do horního toku Mississippi.

Podívejme se, čeho si uvedená reportérka všimla:

Eau Claire je tradičně demokratické univerzitní město, ale není zdaleka jasné, zda se přitažlivost guvernéra z druhé strany pohraniční řeky St. Croix přenese i mimo výslovné liberální bašty. Když jsem se však prodírala davem, který se sešel na mítingu Harrisové a Walze, napadlo mě, že v Eau Claires jde právě o to.

Wisconsinští Demokraté zaznamenali v posledních letech významná vítězství díky tomu, že dokázali posílit ve městech jako Madison, La Crosse a Milwaukee. To znamená, že Walz tu nebyl jen proto, aby zněl lidově, mluvil o lovu a oslovil venkovské voliče. Smysl jeho cesty z volebního hlediska spočíval v tom, aby povzbudil wisconsinské progresivce, kteří by si přáli, aby se jejich stát více podobal Minnesotě.

„Walz udělal z Minnesoty vzor progresivní vlády," řekl William Lane, člen místní Demokratické strany v sousedním okrese Dunn.

"Minnesota odvedla skvělou práci s daněmi a tím, že peníze se utrácejí na to, aby se zlepšily podmínky pro všechny," řekl David Klaas, zápasnický trenér ze Spooneru.

Harrisova kampaň věří, že má smysl opřít se o Walzův neokázalý progresivismus, avšak vzhledem k pověstné proměnlivosti Wisconsinu to s sebou nese také určité riziko. Avšak třeba demokratická bašta Dane County, v níž se nachází Madison, se rychle rozrůstá.

Guvernér Tony Evers, demokrat, řekl davu, že Walz a Harrisová jdou k sobě jako "pivo a klobásy".

Šedesátiletý Tim McCarthy, učitel z univerzitního města Ripon, řekl, že je nadšený jak z toho, že Walze vidí, tak z toho, že je na shromáždění s "podobně smýšlejícími lidmi". "V severním Wisconsinu je spousta konzervatismu, kterého se jen tak nezbavíte," řekl McCarthy. "Podpoří Trumpa, ať se děje, co se děje." Domníval se však, že Walz se v jeho městě uchytí a jeho kampaň se konzervativnějšími částmi státu ani nemusí obtěžovat.

Dost reportáže, americká volební kampaň je docela síla, na kterou nejsme dosud dostatečně vycvičeni. Nicméně zřetelný je fakt, že sociální program progresivistů, jak se kultivoval hluboko ve vnitrozemí mimo zdivočelá liberální centra pobřežních států, může být mezi obyčejnými lidmi v Americe přitažlivý. Jen se o něm moc nevědělo, média měla jiné priority.

Pokoušel jsem se zjistit něco podrobnějšího také o zahraničně-politickém programu Harrisové a narazil jsem na rozbor rozdílů mezi kandidátkou na prezidenta Harrisovou a dosluhujícím prezidentem Bidenem (viz zde).

Zpracoval to docela podrobně list Politico, ale jedna věc praští do očí – není tam zmínka o Ukrajině. Harrisová zatím vystupovala loajálně s Bílým domem. Rozdíl může být ve vztahu k Izraeli, kde Harrisová otevřeně sympatizuje s palestinským obyvatelstvem v pásmu Gaza, které se ocitlo v centru zničující války. Je to však téma, ve kterém je Demokratická strana rozdělena, a těch kritických voličů může být víc.

Zajímavější je příspěvek na webu European Council on Foreigh Relations, který si všímá vlivu Tima Walze na případnou orientaci příští administrativy.

Soudí, že nová demokratická kandidátka „vychází ze zkušeností amerického venkovského maloměsta, je skeptická vůči vojenským intervencím a zaměřuje se na posílení hlasu pracující a střední třídy.“ Pokud by nešlo jen o prvotní dojem, lišila by se méně od Donalda Trumpa, než jsme si původně mysleli.

„Walz několikrát vyjádřil podporu Ukrajině a je pravděpodobné, že vítězství Demokratů by do značné míry znamenalo kontinuitu s Bidenovým přístupem ke konfliktu. Mezi voliči je však populární skepse vůči Bidenovým proklamacím o nekončící pomoci Ukrajině. To v kombinaci s Walzovou historií, kdy se stavěl proti válkám a podporoval diplomatické iniciativy, může vést Harrisovou k upřednostnění vyjednaného výsledku.

Pokud jde o Gazu, Walz se shoduje s hlavním demokratickým proudem podporujícím Izrael, ale v březnu vyzval k "pracovnímu příměří", čímž následoval linii Harrisové. Protiválečné voliče v primárkách ve svém státě označil za "občansky angažované", čímž projevil ochotu pochopit jejich postoj a odklonil se od tvrdší linie proizraelských demokratů.

Walzovy názory na Čínu jsou poněkud komplikovanější. K této zemi má úzké osobní vazby; rok učil angličtinu v Guangdongu a od té doby do Číny cestoval téměř třicetkrát, včetně svatební cesty. Během svého působení v Kongresu však Peking také pokáral, působil ve výboru monitorujícím porušování lidských práv v Číně a v roce 2016 se setkal s dalajlámou.“

A ještě něco obecnějšího:

„Walzova minulost může pomoci získat podporu nezávislých, nestálých a nerozhodnutých voličů. Jeho životní příběh je přesvědčivým příběhem člověka, který se sám vypracoval a zůstává zakotven v každodenní realitě. Je to politik z dělnického prostředí, který pochází z venkova, vojenský veterán, učitel na veřejné škole, člen odborů, fotbalový trenér a první kandidát na kandidátce demokratů od dob Jimmyho Cartera, který nevystudoval práva. Walz je skutečně spíše o zdravém rozumu a morálních hodnotách než o odborných znalostech, a taková může být i jeho zahraniční politika.“

Že by došlo na zdravý rozum? To by byla hodně optimistická zpráva.

Zbyněk Fiala

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

