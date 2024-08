Zbyněk Fiala: Musk podporuje a mění Trumpa

Začalo to sice se značným zpožděním, prý v důsledku útoků hackerů, ale potom v pondělí večer proběhla na sociální síti X (dříve Twitter) dvouhodinová debata Elona Muska s Donaldem Trumpem. Z pohledu kampaně to mohlo být záchranné lano od nejbohatšího muže světa, který už podle všeho poskytl i velké peníze. Ty samy o sobě však nevykoupí ztrátu, kterou pro Trumpa představuje odchod slabého soupeře, nemohoucího prezidenta Joe Bidena.

S tím se to vyhrávalo samo, jenže pak to Biden vzdal, a když na scénu vstoupila mnohem mladší Harrisová, rozhozeným dědouškem se náhle stal sám Trump. V každém případě se mu začal rychle rozpouštět náskok ve volebních preferencích. Ze čtrnácti širokých průzkumů voličské přízně od 22. července Trump vede už jen v pěti.

Americké volby prezidenta se samozřejmě nevyhrávají přes voliče, ale volitele, a tam jsou klíčem velké nerozhodnuté státy. V průzkumech, které se soustřeďují jen na tuto úroveň „houpavých“ států, Bloomberg/MlnConsult zaznamenal u Harrisové 11procentní náskok v Michiganu a dvouprocentní v Arizoně a Wisconsinu. Podle NY Times/Siena se Harrisová chytá i v Pennsylvánii (+ 4 %). Jistěže tam jsou i průzkumy ve prospěch Trumpa, je jich dokonce většina, ale předtím vedl spolehlivě všude. (ZDE)

Trumpovi moc nepomohla ani atmosféra po atentátu v Boulderu, jeho pokles volebních preferencí se zastavil, ale Harrisová mezitím získala a udržuje předstih. Uvidíme, jak mu pomůže propůjčení záře Muskovy osobnosti, ale zároveň také změna témat, která to provází. Trumpovi například přestala vadit elektrická auta. Mění taky názor na imigranty, kde už nejde ani tak o plot, jako o důslednou kontrolu, že nepřicházejí lumpové.

Když se podíváme na rozsah Muskova podnikání – Tesla, Space-X, podzemní dráha, nakonec i ten Twitter přeměněný na X,– je už takový, že nikdo pod úrovní vlády pro něj pomalu není partnerem. Musk fungoval jako prezidentův poradce pro elektromobilitu v době, kdy byl Trump v Bílém domě. Jenže pak se nevypočitatelný preident rozhodl odejít od Pařížské dohody a rozzlobený Musk s funkcí praštil. Pak si ještě chvíli vyměňovali urážky, než to vychladlo.

Rozhovor na síti X teď ukázal něco úplně jiného, příjemnou přátelskou pohodu. Může to být tím, že s prezidentským kandidátem je to snazší, potřebuje peníze pro volební fondy a je ochoten za to něco nabídnout. A Bloomberg soudí, že v případě Trumpova vítězství si už Musk nějakou novou roli našel. Že bude mít ve Washingtonu ještě větší vliv. (ZDE)

Lze však na to nahlížet i opačně. Byla by to pro Muska katastrofa, kdyby do Bílého domu přišel někdo, kdo má odpor k bezuhlíkatým technologiím a rázem zruší všechna zvýhodnění pro elektrická auta, která teď Tesle pomáhají v rozvoji. To se tedy nestane:

„Bývalý prezident, který dlouho kritizoval elektromobily, pochválil jeho výrobce a prohlásil, že vozy Tesla jsou "neuvěřitelné,“ zaznamenává z debaty Bloomberg a vidí v tom doklad Muskova rostoucího vlivu na Trumpa.

Jak k tomu důsledně dodává, Trumpův mírnější postoj k elektrickým vozidlům by mohl mít obrovský finanční přínos pro výrobce automobilů a Muskův osobní majetek, jehož velká část je uložena v akciích společnosti Tesla. Nad tím viselo obrovské riziko. Zpráva připomíná, jak Trump dříve sliboval, že pokud se vrátí do Bílého domu, zruší některé výhody, které mají pomoci růstu trhu. A tyto hrozby pak posílily obavy ze zpomalení růstu prodeje elektrických vozidel.

Změna je patrná také u dalšího Trumpova klíčového tématu, kterým je příval imigrantů přes jižní hranici USA. Prezident Joe Biden svěřil dohled nad imigrací viceprezidentce Kamale Harrisové, a ta teď čelí tvrzením republikánské kampaně, že v té věci neudělala nic. Jenže Musk je také imigrant, narodil se v jihoafrickém Kapském Městě. Nedívejme se na imigranty tak černě.

Tahle pasáž pondělní debaty byla proto opravdu zajímavá:

Musk, stejně jako Trump, kritizoval nelegální přistěhovalectví přes americko-mexickou hranici a propagoval konspirační teorie, že demokraté podporují migraci, aby sem přivedli lidi, kteří budou ve volbách v roce 2024 podvodně hlasovat. Musk však naznačil, že republikánský kandidát "podporuje" legální migraci a že USA potřebují jen "zastavit nelegální imigraci".

"Myslím, že většina lidí, kteří jsou nelegálními imigranty, jsou ve skutečnosti dobří, ale nemůžete to rozlišit, pokud neexistuje důkladná prověrka toho, kdo přichází přes hranice," řekl Musk.

"Musí přijít legálně. Musí být zkontrolováni," řekl Trump.

Nejzajímavější téma se však objevilo hned v úvodu debaty, kdy Musk vyzval k vytvoření vládní komise, která by ověřovala, zda jsou peníze daňových poplatníků vynakládány efektivně. Nabídl se, že by se toho ujal. Kongres v tu chvíli nejspíš poléval studený pot.

Nepleťme si to s nějakou finanční kontrolou, zda proti každému účtu skutečně existuje nějaké plnění. Nejedná se jen o to, zda peníze byly vynaloženy řádně, ale taky o to, zda jejich efekt není srovnatelný s vyhozením oknem. To, že něco takového chybí, umožňuje, aby si kdekdo legálně mastil kapsu, protože hospodárnost veřejných výdajů kontrolním orgánem posuzována být nesmí. Třeba český NKÚ se o to pokoušel, ale narazil. Jde o výhradní pravomoc poslanců, kteří se však na takovém rabování aktivně podílejí.

Vládní komise pro posuzování hospodárnosti veřejných výdajů, která by se se svými závěry obracela na veřejnost a případně by organizovala veřejné debaty s odborníky a zástupci odborů, komor, svazů či akademické sféry, to by byl boží dar. Poznáme to i podle důrazných tvrzení majitelů pravdy, že jde o naprostou blbost.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

