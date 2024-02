Zbyněk Fiala: Trump vede, ale bez peněz

reklama

Do listopadových voleb prezidenta USA je daleko, ale jedna obava už zřejmě padla. Nehrozí, že Bílý dům osídlí bývalá představitelka Spojených států v OSN Nikky Haleyová. Pokusy postavit ji jako hlavního republikánského soupeře Donaldu Trumpovi o víkendu vyšuměly přímo v jejím domovském státě Jižní Karolína. Kde jinde by přitom měla lépe uspět v republikánských primárkách, než tam kde před lety sloužila jako guvernérka?

Haleyová se nechtěla nechat zastrašit ani obrovským náskokem Trumpa ve volebních preferencích, kde se přiblížila ke 40 procentům. Její hodnocení tohoto faktu může vejít do dějin politické inkompetence: "Jsem účetní," řekla. "Vím, že 40 procent není 50 procent. Ale také vím, že 40 procent není nějaká malá skupina." (ZDE)

Ve volbách, kde vítěz bere vše, je však 40 procent tím, čemu se v Česku říká „byl druhý“, čili neprotlačil se k míse. Primárky v Jižní Karolíně nakonec dopadly jako rugby mezi nerovnými soupeři – 40:0. Znamená to, že na červencovou volební konferenci Republikánů v Milwaukee si Trump odveze dalších 40 delegátů, ale Haleyová doma nezískala ani jednoho. Ta čtyřicítka ji tak bude pronásledovat ještě dlouho. Za této situace ji dají peníze na další kampaň jen opravdoví dobrodruzi.

Kdo se zajímá o příští vývoj v Americe, může spát klidněji. To, že vypadla, je totiž pozitivní zpráva. Haleyová patří mezi nejdrsnější zastánce silové politiky republikánské minulosti. V podstatě se vrací k ideovému prostředí George Bushe mladšího, mezi jehož květy patří vylhaná válka v Iráku a ještě zoufalejší válka v Afghánistánu. Barvitý konec té druhé je stále v paměti, když bradatí mudžahedíni hnali Američany takovou rychlostí, že nejsilnější armáda světa měla nakonec co dělat, aby uhájila aspoň odletovou dráhu v Kábulu.

S Trumpem to bude také těžké, pokud to dotáhne do konce. Jednomu však lze věřit, s těmi nekonečnými válkami by přestal. Byl to on, kdo vyjednával dohodu o afghánském odchodu, byť nečekal, že to bude bezmocný úprk před očima Joe Bidena. Pokud jde o současnou válku na Ukrajině, kterou musí Biden nadále strkat před sebou, protože před volbami se couvat nedá, tu by Trump ukončil okamžitě. Dokonce řekl, že „do 24 hodin“, ale tady na slovíčku nezáleží.

Jinou věcí je, že volební proces, který má v tuto chvíli podobu primárek obou stran, nakonec může jít pod stůl a na volebních konferencí se objeví noví vyzyvatelé, o kterých se už začíná spekulovat.

Trump čelí 91 žalobě a tráví víc času před soudy než na volebních shromážděních. Zatím mu to pomáhá, ale demokratické soudy vytasily zbraň hromadného ničení Trumpových financí, když v celkem podružné při u newyorského soudu byla bývalému prezidentu napařena olbřímí pokuta ke 400 milionům dolarů. Slíznul to za nadsazování údajů o hodnotě majetku, aby si usnadnil jednání s bankami.

Americké prezidentské volby stojí miliardy, takže peníze budou Trumpovi v každém případě chybět, i když mu stoupenci MAGA (Make America Great Again!) pomohou pokutu zaplatit. Ale Bidenovy finance jsou teď protřepávány také.

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů pokračují ve vyšetřování pro ústavní žalobu (impeachment) na prezidenta pro podezření, že zneužíval svou někdejší funkci viceprezidenta jako „značku“, kterou prodával jeho syn Hunter na Ukrajině, v Rusku a Číně. Prodával přístup k otci, vliv a moc.

Jedna ruská stopa teď chytla zpětný ráz, když soud v Las Vegas vzal do vazby Alexandra Smirnova, osobu s izraelským a americkým občanstvím, která v těchto vyšetřováních vystupovala jako anonymní důvěryhodný informátor FBI. Má jít o podvodníka s pestrou minulostí, který krmil FBI i „důvěrnými informacemi“ z Kremlu. O Bidenovi si prý všechno vymyslel. Ba, co horšího, nakukali mu to Rusové! Oni si ti prevíti nedají pokoj a znovu by chtěli ovlivnit americké volby! (ZDE)

Zatímco zpravodajství Washington Post, nestranný list stranící Demokratům, v tom vidí konečný doklad vylhanosti celého případu korupce v prezidentově rodině, v televizních Fox News, stranících Republikánům, to nevzdávají. Vytáhli, že Joe Biden po ukončení viceprezidentské funkce uvažoval o účasti ve správní radě společného podniku s vazbami na Komunistickou stranu Číny, který založil Hunter Biden a jeho obchodní partneři.

Zapojení Joea Bidena by přineslo "politický přístup ve Spojených státech a po celém světě", vypověděl v pátek kongresovým vyšetřovatelům z alabamské věznice bývalý obchodní společník prvního syna Jason Galanis. Galanis si odpykává 14letý trest odnětí svobody poté, co se přiznal k podvodům s cennými papíry na základě dluhopisů vydaných společností spojenou s indiánským kmenem v Jižní Dakotě.

Odsouzen byl v roce 2017, ale pár let předtím spolupracoval s Devonem Archerem a Hunterem Bidenem při budování investiční banky Burnham & Co., která by spojila „významné jméno z Wall Street s politickým jménem známém v celém světě“. Vydělávala by miliardy, ne miliony. Galanis proto vzal do projektu Bidena a udělal z něj spoluvlastníka bez toho, že by do toho vkládal nějaké peníze. „Celá hodnota Huntera Bidena v našem podnikání bylo jeho příjmení a přístup k otci, viceprezidentu Joe Bidenovi.“ (ZDE)

Galanis vypověděl, že se v roce 2014 „dohodl s Hunterem a Devonem, že podnik Burnham & Company bude významně posílen vytvořením partnerství s Harvest Fund Management, čínskou společností poskytující finanční služby v hodnotě 300 miliard dolarů, která je úzce spojena s Komunistickou stranou Číny".

Galanis vysvětlil, že Henry Čao, ředitel společnosti Harvest, byl kontaktem Huntera Bidena. „Pan Čao se o toto partnerství zajímal kvůli přidané hodnotě rodiny Bidenových, včetně Joea Bidena, který měl být členem týmu Burnham-Harvest po skončení prezidentského úřadu a zajišťovat politický přístup ve Spojených státech a po celém světě," vypověděl Galanis. Fox News Digital již dříve informoval, že Joe Biden se v roce 2013 v Číně setkal s Jonathanem Li, který pracoval pro BHR Partners.

Ale úvahy o zapojení vlivu Joe Bidena se objevují v návrhu mailu, který nebyl odeslán, takže je o ničem. Nicméně, zmiňuje se tam debata na toto téma s Joe Bidenem při golfu a existuje fotka táty se synem a Archerem z místa, kde byl tento mail koncipován a hráli týden před tím, než k napsání návrhu mailu došlo.

Tohle se ještě povleče, ale je tu vážnější problém. Stále více Demokratů je přesvědčeno, že Joe už na to nemá, jeho věk ho kriticky limituje. Jen se to nesmí říci na veřejnosti, protože takovému politikovi by hrozil ze strany Demokratů bojkot. Co když se ale někdo urve a vystoupí na volební konferenci jako Bidenův protikandidát? V krizi by se mohl chytit, Bidenovy preference za Trumpem zaostávají s tendencí k horšímu.

Nebylo by lepší, kdyby Biden odstoupil a úřadu se ujala viceprezidentka Kamala Harrisová, jejíž volební šance by posílila tradice dát té nové prezidentce sto dní hájení? Je tu také úvaha, že Harrisová by pak dokázala přesvědčit demokratickou menšinu v kongresové sněmovně, aby podpořila republikánského předsedu sněmovny Johnsona proti extrémistickému křídlu své strany, kvůli kterému se bojí nechat hlasovat o návrhu na pomoc Ukrajině. Kdyby se totiž po tomto hlasování Johnsonova pozice otřásla, Harrisová by prosadila, aby byl znovu zvolen i demokratickými hlasy. (ZDE)

Tohle je úvaha, která už pronikla i do Wall Street Journal. Pociťují riziko neřízené volby prezidenta, která by mohla vynést nahoru někoho z progresívního křídla Demokratické strany, kde vládne podstatně menší úcta k velkému kapitálu. To by opravdu nešlo, ten by měl vyhrát v každém případě.

