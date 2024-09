Zdeněk Jemelík: Prezidentův zásah do legislativy

Zajímavý bude další vývoj. Vládní koalice může samozřejmě prezidentovo veto přehlasovat. Došlo by tak k odchýlení od dosavadního souladného vztahu mezi ní a prezidentem.

Zajímavý je také souběh prezidentova rozhodnutí a jeho nedávného jednání s poslankyní ANO Helenou Válkovou (zde), na němž mělo mezi nimi dojít ke shodě o nutnosti systémových změn v trestní politice. Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková vystupuje v Poslanecké sněmovně jako významná kritička legislativních změn, předkládaných Pavlem Blažkem a stěžuje si na jeho netečnost k opozičním názorům. Veřejnost ji zná také z televizních vyjádření k různým právním problémům, k nimž se sice dostává jako neoficiální mluvčí hnutí ANO, ale uplatňuje suše věcné právnické postoje, které s její stranickou příslušností nemají nic společného. Její výklad bývá dobře vyargumentovaný a srozumitelný i pro laika. V každém případě se nabízí otázka, do jaké míry mohla profesorka trestního práva Helena Válková ovlivnit prezidentovy názory na problematiku soudních senátů.

V této souvislosti stojí za zmínku, že Helena Válková se uchází v okrese Benešov o zvolení senátorkou. Jejími hlavní konkurenty jsou stávající senátor, vysoce vzdělaný Zdeněk Hraba, a Dominik Hašek, „vítěz z Nagana“.

Senátor Zdeněk Hraba opakovaně používá k seznamování se svými názory Parlamentní listy. V souvislosti se senátními volbami mě zaujala dvě jeho vystoupení (zde) a (zde). Vyplývá z nich, že mu jako konkurent dělá starosti Dominik Hašek, s nímž by rád uskutečnil veřejný souboj. Zajímavé je, že oba pánové používají ke své prezentaci patřičně přizdobené automobily. O Heleně Válkové se senátor Zdeněk Hraba nezmiňuje. Zřejmě ji nepovažuje za konkurentku. Není přece „zdejší“ a pomalovaným autem se po okrese neprojíždí, nemá tedy šanci.

Zdeněk Hraba i Helena Válková jsou vysoce vyspělí odborníci. Oba mohou být pro Senát v jeho legislativní funkci významnou oporou. Při jejich srovnávání by měli voliči uvážit, zda nahrazení Zdeňka Hraby Helenou Válkovou by bylo pro Senát přínosem proti současnému stavu. Mám ale obavy, že k takovému srovnání nedojde, protože podíl fotbalových fanoušků ve voličstvu oba právníky vyřadí. V národě se sklonem k populismu obvykle kvantita vyhrává nad kvalitou, i když to je často ke škodě věci.

Nemyslím při tom, že ve srovnání se senátorem Zdeňkem Hrabou by Helenu Válkovou muselo nutně handicapovat, že není „zdejší“. Je natolik bojovná a důsledná, že za zájmy regionu by v případě potřeby „potila krev“, čímž by nevýhodu vyvážila. Netuším, jak by se v tomto ohledu osvědčil Dominik Hašek, o němž téměř nic nevím (nejsem fotbalový fanoušek).

Psali jsme: Zdeněk Jemelík: Opakovaný příběh - amnestie Zdeněk Jemelík: Soukromé výročí 23. srpna Zdeněk Jemelík: Nedostatek znalců prodlužuje trestní řízení Zdeněk Jemelík: Policie, média, volby a právní stát