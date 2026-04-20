Zdeněk Jemelík: Tři ministři o „bitcoinovém“ skandálu

Zájem vyvolal oznámením, že postoupil policii poznatky z vnitřního vyšetřování, jež na ministerstvu proběhlo na podnět jeho předchůdkyně. Mimo jiné vyvolal komentáře bývalých ministrů Pavla Blažka i pí. Evy Decroix, která očekává, že dojde na její kriminalizaci.
„Bitcoinová“ kauza má dvě části: výchozí je podivný počin bývalého ministra Pavla Blažka, který přijetím bitcoinového daru od zločince Tomáše Jiřikovského zlikvidoval svou pečlivě budovanou politickou kariéru s postavením „kingsmakera“, pověst skvělého právníka a navíc zatížil svůj úřad vyvolanými vedlejšími náklady a svou nástupkyni nutností zabývat se nápravou jeho „úletu“.
Zjevně si přivodil policejní vyšetřování, které může pro něho skončit jakkoli. Záleží na výsledku pátrání po příčinách jeho poklesku. Pí. Eva Decroix předběžně šla cestou použití Occamovy břitvy a při televizním vystoupení s úsměvem připustila, že možná prostě jen „udělal hloupost“ (viz 1, 2, 3 aj.) Z ryze soukromých důvodů připouštím, že možná „trefila hřebík na hlavičku“.
Přijala za této situace úřad ministryně spravedlnosti, aniž by byla vybavena předchozí zkušeností z řízení velkého úřadu a zpočátku podlehla tlaku na politizaci kauzy, od něhož se časem oprostila.
V této části kauzy jde o selhání jednotlivce, které musí přezkoumat policie. Politizace případu vedením ODS byla nadbytečná a nemístná.
Výchozí částí kauzy se ovšem pan ministr Jeroným Tejc nezabývá. Jde mu o vyvození odpovědnosti vůči úředníkům, kteří se podíleli na pokusech o bagatelizaci kauzy, překážení objasnění činu Pavla Blažka a na nakládání s přijatými bitcoiny. V této druhotné části vznikly značné škody, za které by jejich původci měli nést odpovědnost. Ministerstvo spravedlnosti není orgán činný v trestním řízení a na podobné vyšetřování ani není personálně vybaveno. Předat věc policii je nepochybně správné.
Jako justiční potížista (pardon, občanský aktivista) posuzuji závažnost trestní kauzy podle rozsahu lidského utrpení, vyvolaného trestným činem. V „bitcoinové“ kauze jde „pouze o peníze“, proto jí nepřičítám velký význam. Ve vyvolaném mediálním a politickém ruchu vidím proto jeden z více případů odvádění (úmyslného nebo neúmyslného) vlády od závažnějších selhání státních orgánů.
Pobavilo mě pohoršení nad rozhodnutím bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury ponechat si služební mobilní telefony a tablet. Docela ho chápu: v jejich pamětích by se mohly najít důkazy v jeho neprospěch. Je to ale marná snaha. Z kauzy Shahrama Zadeha si pamatuji na nehorázné zneužití paměti mobilního telefonu a tabletu obžalovaného po prolomení heslové ochrany. Nakonec se jemu i jeho manželce dostalo omluvy a odškodnění. Ale po letech od spáchání zhůvěřilého jednání mu to již asi moc nepomohlo (viz 6). Na okraj podotýkám, že s pokusem o vyvolání kárného řízení se soudcem jsem tehdy neuspěl a neuspěli ani advokáti.
Musím se dále usmívat zmínce o spřízněnosti úředníka Filipa Bendy a předsedy Klubu poslanců ODS Marka Bendy. Je to nezpochybnitelná skutečnost, ale dle mých poznatků jen doklad o nízké úrovni personální práce, která vedla k obsazování míst různých „podržtašků“ na základě osobních známostí. Mám obavy, že této praxe není ušetřena ani nová vláda. V souvislosti s úsilím o vyvolání zájmu pana předsedy vlády Andreje Babiše o protiprávní chování orgánů činných v trestním řízení v kauze „Jesenice“, o které často píši, se mi dostalo poučení, že pan předseda vlády se věcí nemůže zabývat, protože nesmí zasahovat do nezávislosti justice. Úředník sekretariátu zřejmě netušil, že státní zastupitelství a GIBS jsou součástí moci výkonné a právo na ochranu nezávislosti justice se na ně nevztahuje a navíc předseda vlády je přímým nadřízeným GIBS.
Zejména mám obavy, že pozornost, věnovaná druhotné části „bitcoinové“ kauzy, okrade ministra spravedlnosti a předsedu vlády o čas a energii, které by dle mého názoru zmocněnce poškozených měli přednostně věnovat nepatřičnosti chování státních zástupců a důstojníků GIBS, chránících před dopadením ruky spravedlnosti na osm nepotrestaných zločinců, kteří se dopustili krutého nakládání se zlínskými podnikateli bratry Lebánkovými při jejich vydírání v penzionu U Kohouta v Jesenici. Tato kauza „Jesenice“ je skutečně závažná, neboť při ní došlo k podvodnému jednání, omezování osobní svobody, fyzickému násilí a ohrožování na zdraví a životě a vznikla újma přesahující 100 mil. Kč.
Během dlouhých let monitorování různých trestních případů jsem viděl všelicos, ale nic tak hrozného, jako bylo týrání poškozených v Jesenici. Mezi „zviditelněnými“ spolupachateli zadavatele vydírání Romana Šulyoka(který si to jako jediný „odseděl“)jsou čtyři absolventi vysokoškolského právnického vzdělání. Jejich vyšetřování, vyvolané trestním oznámením z 8.prosince 2020, bylo odloženo (tedy nikoli zastaveno) 24. října 2024 a nadřízená státní zastupitelství všech stupňů brání jeho dovedení k obžalobě, přičemž v lednu r. 2027 dojde k promlčení (viz 4). Nezákonná ochrana spolupachatelů se odehrála za vlády SPOLU. Stížnostní řízení ve státním zastupitelství je instanční a zdlouhavé. Náprava proto napadla koaliční vládě Andreje Babiše. Způsob, jakým se k případu postaví, bude projevem upřímnosti jejího programového přísahání na právní stát.
V této souvislosti si dovolím poznámku o vztahu novinářů k trestním případům. „Bitcoinovou“ kauzu vytáhla na světlo boží novinářka Zdislava Pokorná, členka redakce DeníkuN. Odvedla dobrou práci. Protože postavení zmocněnce poškozených mě určitým způsobem omezuje v činnosti „drzého grafomana“, nabídl jsem jí látku „kauzy Jesenice“ k využití. Neuspěl jsem a neuspěl jsem ani u její redakce a dalších skupin investigativců, které jsem oslovil. Kdo by se případu ujal, měl by určitě o čem psát a pomohl by dobré věci. Není mi jasné, čím se řídí výběr témat, jimž se novináři věnují. Znám určité případy účelového uplácení novinářů. Ale nemyslím, že je to jediné vysvětlení.
Zdroje:
1) Následky bitcoinového skandálu Pavla Blažka & spol. (ZDE)
2) Ministryně Eva Decroix má vyřešit kvadraturu kruhu (ZDE)
3) Ohlédnutí za paní ministryní Evou Decroix (ZDE)
4) Zločinci pod záštitou státu (ZDE)
5) Poslední křik v Kabelíkově (ZDE)
6) Soud vyhověl Zadehovi ve sporu o odškodné za soukromá data v trestním spisu (Seznam dle ČTK ZDE)
