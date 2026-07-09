Zdeněk Jemelík: Nedoceněná zvláštnost účasti v Ankaře

Uniklo mu proto nesporné a svým způsobem kuriozní třetí vítězství: zážitků paní Moniky Babišové, které se dostalo příležitosti pohovořit s prezidentem Donaldem Trumpem. Přeji jí to, ale současně vidím náběh její účasti na „švejkolandský“ ráz české účasti. Výpravě předcházelo několik dní dohadů o složení výpravy, během nichž jsme se z oficiálních zdrojů dovídali, kdo poletí do Ankary. V žádné zprávě z úřadu Petra Macinky se její jméno nevyskytovalo. Neuvedla je ani Česká televize ve zpravodajství vpředvečer. Její účast neuvedla do pohybu pera vždy dobře informovaných novinářů. Jak je zřejmé z mého článku z 5. července 2026 (viz 2/), úplné utajení se nezdařilo. Přece jen z internetu proskočily nějaké neurčité informace, na které bylo možné navázat.
To je na věci nejhezčí: o účasti paní Moniky Babišové téměř nikdo nevěděl, možná ani nebyla oficiální členkou delegace, ale přesto se jí podařilo promluvit s nejmocnějším mužem planety. Žasnu nad dovedností pořadatelů výpravy, kterým se podařilo její cestu předem téměř dokonale utajit. Neuvedení v oficiálním seznamu, poskytnutém veřejnosti, je snadno vysvětlitelné: příslušní úředníci ji prostě neuvedli. Ale nechápu, jak se podařilo umlčet novinářskou obec, která jistě o události věděla, a přesto zachovala disciplinované mlčení. Je to nebývalý úkaz.
Odkazy:
1/ Neviditelný pes 9.7.2026: Dva vítězové, jeden poražený
https://neviditelnypes.lidovky.cz/cirkus/dva-vitezove-jeden-porazeny.A260708_213014_p_cirkus_nef
2/ můj blog Švejkolandské tažení do Ankary: cherchez la femme
https://www.jemelikzdenek.cz/2026/07/svejkolandske-tazeni-do-ankarycherchez_01141381015.html
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