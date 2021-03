Zdeněk Jemelík: Zapomenutý Masaryk

reklama

Také jsem několikrát vyslechl staříčkovu vzpomínku na setkání s poslancem Masarykem. Později jsem chodil pít vodu z Masarykovy studny a několikrát jsem se vrátil k jeho Světové revoluci. Četl jsem i některé další jeho knihy. Považuji T.G.M. za olbřímí postavu novodobé československé historie, zastiňující jeho souputníky a dosud i následovníky.

Proto mi neušlo, že ze zpravodajství ČT jsem sice získal zcela nepotřebnou informaci, že je dnes třetí postní neděle, ale o tom, že na dnešek připadá výročí narození T.G.M., nepadla ani zmínka a ani jiná média na něj nevzpomínají.

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 742 lidí

Zdá se, že se Masaryk přežil a upadl v zapomnění. Není divu. Jeho největší dílo – Československou republiku - jeho nástupci zničili a pouze farizejsky slavíme 28.říjen jako den založení zničeného státu. Mezi naší politickou reprezentací není nikdo, jehož zjev a chování by mohly konkurovat obrazu krásného starce, přehlížejícího na koni vojsko, či kráčejícího pěšky z Hradu do hotelu Esplanade a odtud dál na Vinohrady do Čapkovy vily.

Tlupa nohsledů, obklopující Miloše Zemana, by neobstála ve srovnání s Pátečníky. A značná část politické reprezentace by upadla do rozpaků, kdyby jí někdo připomněl jeho výzvu „nebát se a nekrást!“

Pokud by se mlčící většina národa rozpomněla na jeho názor, že „demokracie si žádá lidí činných“ a začala jej uvádět v život třeba v protestech proti přehnaným protipandemickým omezením, ne každému z vládnoucích vrstev by to přišlo vhod. Tož raději na Masaryka zapomeňme. Do marasmu dnešní doby se nehodí.

Psali jsme: Zdeněk Jemelík: Hamáčkovi podřízení rozbíjejí rodinu Zdeněk Jemelík: Rozporné postoje upovídané ministryně Zdeněk Jemelík: Zlovolné načasování odebrání dítěte Zdeněk Jemelík: Kauza Zadeh klopýtá k závěru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.