Zdeněk Joukl: Volit, či nevolit?

Proč nešli někteří lidé volit? „Stejně si budou dělat, co budou chtít… Politika je svinstvo… Nic o kandidátech nevím… Stejně kandidují jenom pro peníze a pro svůj prospěch...“
A naopak, proč lidé volit jdou? Nízká účast ve volbách mění volby v loterii. Lhostejnost je nebezpečná (pomohla mnoha diktátorům k moci). Nebudu-li volit já, rozhodnou za mne s radostí jiní, ale sotva k mému prospěchu. Neúčastí prokazuji nezájem o dění ve státě, ale i o osud demokracie jako takové. Demokracii je nutno chránit denně, zvláště pak v den voleb! Špatný volební výsledek se v pluralitním politickém systému (v demokraciích) nedá již měnit „cinkáním klíči“ na náměstích.
Volby dávají naději na zlepšení situace a znamenají jistotu, že mocní z moci „neonemocní“, protože vždy může dojít po několika letech k jejich výměně.
Co je možno udělat pro vyšší účast ve volbách?
- Zlepšit informovanost občanů o kandidujících: Informovat o webových stránkách všech volebních stran.
- Vydat “Volební noviny“ o kandidujících neparlamentních stranách (parlamentní strany jsou již známé z médií).
- Pořádat pro občany společné besedy se zástupci všech volebních stran.
- Před volbami v každé obci zajistit vývěsní plochy pro všechny strany.
- V ČT a ČRo dávat před volbami stejné možnosti všem volebním stranám, a nikoliv některé diskriminovat výběrem jen osmi podle volebních preferencí.
- Obce s rozhlasem dají všem stranám stejný prostor na prezentaci.
- Obce, které vydávají Zpravodaje, nabídnou stranám stejný prostor pro prezentaci, případně vydají odpovídající přílohu.
- Členové volební komise mohou s volební urnou navštěvovat v den voleb místa s koncentrací znevýhodněných občanů (nemocnice, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou…) a nabízet možnost volit.
Co z toho se však děje před blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny? Téměř nic! A tak se jistě nebudeme divit další menší účasti občanů ve volbách.
A to přesto, že den voleb je možno považovat za malý svátek demokracie.
K volbám
Volil jsem za komunistů,
proč nevolit nyní?
Jinak volbu populistů
zajistí pak jiní!
Demokracie je nejen diskuse, ale jsou to též svobodné volby!
Zdeněk Joukl
nestraník, praktický sociolog atd.
