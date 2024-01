Zdeněk Lanz: Mír je dražší než válka?

V polovině prosince roku 2023 se na serveru novinky.cz objevila úvaha s názvem Analýza: Co by pro Západ znamenala porážka Ukrajiny. Alex Švamberk v jejím úvodu píše: „Pokud by Rusko dostalo pod kontrolu celou Ukrajinu, nebo by se uzavřelo příměří na stávající linii, bylo by to pro Západ velmi drahé. Ruské jednotky i systémy protivzdušné obrany by se přiblížily Západu a Moskvu by bylo těžší odstrašit. Ve své analýze na to upozornil Institut pro studium války (ISW), když reagoval na spory ohledně další americké pomoci.“

Institut pro studium války skutečně existuje. Ví o něm i Wikipedie. Podle ní je to americká nezisková organizace sídlící ve Washingtonu, která se zabývá výzkumem v oblasti válek a mezinárodních vztahů. Byl založen v roce 2007 historičkou Kimberly Kaganovou, která jej také vede, a je od počátku financován především americkými společnostmi z oblasti vojenského průmyslu (např. společnosti Raytheon Technologies a General Dynamics).

Nejjistější ale bude, když se podíváme přímo na oficiální stránky tohoto Institutu, co o problematice války na Ukrajině píše. Alex Švamberk se ve svém pojednání odkazuje na článek Vysoká cena za ztrátu Ukrajiny ze dne 14. 12. 2023 (ZDE). V jeho úvodním odstavci se mj. píše (automatický překlad – pozn. autora): „Spojené státy mají na ruské válce na Ukrajině mnohem větší zájem, než si většina lidí myslí. Ruské dobytí celé Ukrajiny není v žádném případě nemožné, pokud Spojené státy přeruší veškerou vojenskou pomoc a Evropa bude následovat. Takový výsledek by přivedl otlučenou, ale triumfující ruskou armádu až k hranicím NATO od Černého moře až po Severní ledový oceán…“

A dále pak několik vybraných tezí z této „unikátní“ analýzy:

„K odstrašení a obraně proti obnovené ruské hrozbě po úplném ruském vítězství na Ukrajině budou muset Spojené státy rozmístit značnou část svých pozemních sil ve východní Evropě. Spojené státy budou muset v Evropě rozmístit velké množství stealth letadel. Výroba a údržba těchto letadel je ze své podstaty nákladná, ale problémy s jejich rychlou výrobou pravděpodobně donutí Spojené státy učinit strašlivou volbu mezi tím, zda si jich v Asii ponechají dostatek na obranu Tchaj-wanu a jeho dalších asijských spojenců, a odstrašením nebo porážkou ruského útoku na spojence NATO. Celý podnik bude stát majlant a náklady budou trvat tak dlouho, dokud bude ruská hrozba trvat – potenciálně na neurčito.“

„Téměř jakýkoli jiný výsledek války na Ukrajině je lepší než tento. Pomáhat Ukrajině udržet linie tam, kde jsou, prostřednictvím nepřetržité vojenské podpory Západu je pro Spojené státy mnohem výhodnější a levnější, než nechat Ukrajinu prohrát. "Zmrazit" konflikt je horší než pokračovat v pomoci Ukrajině v boji – to by jednoduše poskytlo Rusku čas a prostor, aby se připravilo na obnovenou válku s cílem dobýt Ukrajinu a konfrontovat NATO. Mnohem výhodnější by bylo pomoci Ukrajině znovu získat kontrolu nad celým nebo většinou jejího území, protože by to ruské síly posunulo ještě dále na východ. Nejlepší ze všeho je, že podpora Ukrajiny k jejímu vítězství a následná pomoc při její obnově by postavila největší a nejbojeschopnější přátelskou armádu na evropském kontinentu do čela obrany NATO – ať už Ukrajina nakonec vstoupí do aliance, nebo ne.“

Na webu tohoto pozoruhodného Institutu pro výzkum války ale najdeme i další články, věnující se válce na Ukrajině. Např.: Pokud Západ přeruší pomoc Ukrajině, zvítězí Rusko. Pokud se Západ přikloní, Ukrajina může vyhrát z 15. 11. 2023 (ZDE) a Vysoká cena za ztrátu Ukrajiny: Část 2 – Vojenská hrozba a další (ZDE) s výmluvnou první větou: „Dovolit Rusku vyhrát válku na Ukrajině by pro Spojené státy znamenalo strategickou porážku, kterou si samy vynutily.“

Pozorného a přemýšlivého čtenáře by opět mohla napadnout řada otázek. Jako např.:

Nebylo by lepší založit místo Institutu pro studium války Institut pro studium míru? Ale kdo by ho platil?

Nečerpají „naši chciválkové“ teze pro své projevy právě z tohoto webu?

Mír že je dražší než válka? Není to otřesná manipulace?

(článek Analýza: Co by pro Západ znamenala porážka Ukrajiny najdete ZDE; Institut pro studium války (ISW) ZDE)

