Zdeněk Lanz: Mrazivý závan totality

reklama

Doménové sdružení CZ.NIC zablokovalo osm dezinformačních webů ZDE (ČTK 25. 2. 2022). Tuzemské internetové sdružení CZ.NIC po konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády zablokovalo osm dezinformačních webů. Stránky v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu prý ohrožovaly českou národní bezpečnost.

Vláda schválila statut zmocněnce pro média a dezinformace ZDE (ČTK 2. 3. 2022). Vláda dnes schválila statut vládního zmocněnce pro média a dezinformace. Post obsadí v nejbližších dnech či týdnech, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Vznik pozice avizoval už minulý týden po jednání Bezpečnostní rady státu. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17286 lidí

„Záběr zmocněnce bude širší, ale vzhledem k tomu, jakým dezinformačním útokům, které jsou řízeny z Ruska, musíme čelit, tak jsme se rozhodli připravovanou pozici zmocněnce zřídit už na dnešním jednání vlády," uvedl ministerský předseda. Zmocněnec podle něj umožní koordinovat všechny aktivity, které se už na jednotlivých ministerstvech dějí.

CZ.NIC by mohlo na konci května přestat blokovat dezinformační weby ZDE (ČTK 12. 5. 2022). Internetové sdružení CZ.NIC by mohlo na konci května přestat blokovat osm dezinformačních webů, jejichž domény znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pominuly totiž důvody jejich pozastavení. Pro případné pokračování blokace bude požadovat příkaz soudu, policie nebo kompetentního orgánu státu. Sdružení to uvedlo v tiskové zprávě.

….

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) novinářům ve Sněmovně řekl, že blokování dezinformačních webů není politickým rozhodnutím. "V počátku války rozhodně vláda nijak nebránila a nezasahovala proti tomu, aby čistě lživé weby podporující ruskou agresi byly blokovány. Ale v zásadě v tento moment instrumentů na to, jak situaci udržet nadále tímto způsobem, příliš nemáme, je to finálně rozhodnutí CZ.NIC," poznamenal.

Přeloženo z „vládního jazyka“ do češtiny: My NIC! To všechno CZ.NIC.

Sdružení CZ.NIC přestane ve středu blokovat dezinformační weby ZDE (ČTK 24. 5. 2022).

Internetové sdružení CZ.NIC ve středu odblokuje osm dezinformačních webů, jejichž domény znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině. Weby již nepředstavují hrozbu, mimo jiné kvůli očekávanému poklesu návštěvnosti. ČTK to řekl mluvčí sdružení Vilém Sládek.

Hlavním cílem tohoto opatření v době zahájení agrese Ruské federace bylo omezit šíření nepravdivých a zavádějících informací v on-line prostoru, které se snažily relativizovat, ospravedlňovat či schvalovat agresi. V současnosti již tyto weby nepředstavují z tohoto pohledu hrozbu, protože tříměsíční vypnutí se projeví na výrazném poklesu jejich návštěvnosti.

….

Ukončení dvakrát prodlouženého dočasného blokování dezinformačních webů podle právníka sdružení Frank Bold Miroslava Crhy už moc velký dopad mít nebude, protože počty návštěvníků těchto webů se díky jejich novým doménám už blíží původním číslům. "Je pochopitelné, že CZ.NIC na sebe nechce brát odpovědnost za takový zásah, když nemá oporu v zákonném postupu. Snahy státu o vypínání dezinformačních webů jsou dlouhodobé, a proto by měl co nejrychleji vzniknout právní rámec, který to umožní bez poškozování občanských a politických práv. Toho lze dosáhnout s pomocí expertních doporučení, které jsme připravili asi před měsícem,” doplnil.

Otázka: Tak jak to s tím poklesem návštěvnosti těch „dezinformačních“ webů vlastně je? Nějak se nemůžu dopočítat.

Sdružení CZ.NIC dnes přestalo blokovat sedm dezinformačních webů ZDE (ČTK 25. 5. 2022). Internetové sdružení CZ.NIC dnes odblokovalo sedm dezinformačních webů, jejichž domény s koncovkou .cz znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině. Weby už podle sdružení nepředstavují hrozbu. Osmý web Aeronet.cz zůstal nepřístupný, protože nemá v registru uvedené správné údaje o držiteli. ČTK to sdělil mluvčí CZ.NIC Vilém Sládek.

Fiala: Vypnutí dezinformačních webů je jen přechodné opatření ZDE (ČTK 6. 6. 2022).

Fiala uvádí, že vypnutí ruských médií Russia Today a Sputnik nařídila Evropská rada. "Vypnutí a blokace dalších webů specificky působících na našem území bylo rozhodnuto nevládními organizacemi a komerčními firmami na základě vyhodnocení možností, které plynou z obchodních vztahů, které mají s provozovateli daných dezinformačních webů," uvedl premiér. "Vláda k tomu vyzvala ve svém obecně formulovaném usnesení a je daným organizacím vděčna, že postupovaly tak, jak postupovaly. Současně je vládě jasné, že jde o přechodné ustanovení," dodal.

Shrnutí: O tom, kdo a co bude publikovat na svých webových stránkách rozhodují v České republice nevládní organizace a komerční firmy. Hotová anarchie.

BIS nezaznamenala, že by dezinformace před sněmovními volbami byly koordinované ZDE (ČTK 17. 10. 2022).

Ještě, že tak!

Deník N: Vláda má plán pro boj s dezinformacemi, chce stíhat šiřitele ZDE (ČTK 27. 12. 2022). Pracovníci Úřadu vlády ČR a ministerstva vnitra vypracovali plán na boj s dezinformacemi. Stát by mohl jejich šiřitele stíhat, odstřihnout takové weby od reklamy státních institucí nebo desítkami miliony korun podporovat nezávislá média, která se snaží dezinformace potírat. Současný vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma by se pak mohl stát národním gestorem této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat. Klíma to dnes potvrdil Deníku N.

Zdá se, že přituhuje!

Žádost o blokaci dezinformačních webů nebyla nezákonná ZDE (ČTK 23. 1. 2023).

"Soud nemá pochyb o tom, že samotná blokace určitých webových stránek se přinejmenším dotýká svobody projevu a práva na informace. Nesouhlasí však s žalobci v tom, že dopis z 25. 2. 2022 představuje jakkoliv autoritativní pokyn jeho adresátům," stojí v rozhodnutí soudu.

***

Pražský městský soud ve svém usnesení poukázal na to, že k povaze daného dopisu se už dříve vyjádřil i Nejvyšší správní soud. Ten rovněž uvedl, že dopis představuje doporučení veřejné moci, které bylo pouze podnětem správcům webů či mobilním operátorům, a ti ho nemuseli nijak respektovat.

Že by „pouze“ přehnaná horlivost s podtitulkem „Vaše přání je nám rozkazem“?

Zmocněnec pro média Klíma: Nevytváříme žádný cenzurní úřad ZDE (ČTK 2. 2. 2023).

Akční plán vlády pro boj s dezinformacemi připravil tým vládního zmocněnce pro média a dezinformace Michala Klímy a nyní o něm tento tým diskutuje se zástupci koaličních stran. Klíma to dnes řekl poslancům ze sněmovního volebního výboru v debatě o opatřeních vlády v boji proti šíření dezinformací.

***

Klíma řekl, že zpráva (zveřejněná Deníkem N 27. 12. 2022 – poznámka autora) nebyla v některých bodech úplně přesná. Například stát podle něj nebude platit někoho, kdo vyhledává dezinformace, ale toho, kdo podporuje připravenost společnosti orientovat se v dezinformacích. "Lidi se musí naučit tu pravdu vyhledávat," popsal. Jde podle něj o to, naučit všechny generace orientovat se na internetu. „Nesestavujeme žádný seznam dezinformačních webů," řekl. Stát by ale podle něj měl inzerovat pouze v těch médiích, která dodržují patřičné profesní standardy.

Už Lenin řekl: Učit se! Učit se! Učit se!

Google rozšiřuje program osvěty o dezinformacích, který testoval i v Česku ZDE (ČTK 13. 2. 2023. Technologická společnost Google se rozhodla po slibných výsledcích pilotního programu rozšířit informační kampaň, jejímž cílem je zvyšovat odolnost uživatelů internetu proti dezinformacím a konspiračním teoriím. Metodu v posledních měsících testovala v Česku, Polsku a na Slovensku a nyní ji bude aplikovat v Německu, podobný program chystá také pro Indii. Informovala o tom dnes agentura AP.

***

Projekt je postaven na technice zvané prebunking, neboli preventivním vyvracení nepravdivých a zavádějících informací. Cílem je šířit mezi lidmi povědomí o příbězích a technikách, s nimiž často pracují aktéři šířící dezinformace, a připravit tím publikum na kontakt s manipulativním obsahem. Podle AP mezi výzkumníky a technologickými firmami sílí podpora tohoto přístupu.

„Hloupému“ lidu se musí vysvětlit, čemu má věřit a čemu ne. Vždyť to přece nejde, aby si každý jeden člověk udělal vlastní názor.

Fiala: Stát by mohl mít nástroj, kterým by mohl bojovat s dezinformacemi ZDE (ČTK 13. 2. 2023). Stát by mohl mít v budoucnu k dispozici zákonný nástroj, kterým by byl schopen dočasnými opatřeními bojovat proti dezinformacím například vypnutím webů, které jsou prokazatelně pod vlivem cizích mocností. Vypnutí webů by se mělo používat jen v případě ohrožení státu. V diskusi se studenty na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj by ale vždy v praxi využité rozhodnutí mohl zrušit soud. Upozornil na to, že příslušný návrh teprve vzniká. Vláda se na něm ještě ani neshodla.

***

„Dezinformace jsou dnes citlivé téma. O dezinformacích a boji s dezinformacemi koluje řada dezinformací. Žádný boj s nimi ale nesmí vést k omezení svobody slova. Ani v omezování práva vyjadřovat názory. Třeba i hloupé či založené na lži. Každý občan České republiky musí mít právo říkat, co chce," řekl na dotaz jednoho ze studentů Fiala.

Tak se mi zdá, že si někdo dělá z lidí legraci. Nebo si snad myslí, že je celý národ stádem blbců?

Klíma končí jako zmocněnec pro dezinformace, jeho agendu přebere Pojar ZDE (ČTK 15. 2. 2023). Ve funkci vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací končí po necelém roce Michal Klíma. Pozice vytvořená loni v březnu zanikne a agenda boje proti vlivu cizí moci připadne ode dneška poradci pro národní bezpečnost Tomáši Pojarovi. Část Klímovy agendy přejde také na odbor strategické komunikace na Úřadu vlády ČR, uvedl po dnešním jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Klíma byl terčem kritiky kvůli Akčnímu plánu pro čelení dezinformacím, o jehož přepracování požádala tento týden premiéra Fialu Unie vydavatelů. Podle Pojara ale vláda dnes schválila jiný dokument ke stejnému tématu.

Po jeho rozhovoru Šéf boje s dezinformacemi popisuje utajovaný vládní plán ZDE (Seznam Zprávy 5. 2. 2023) se tomu ani nelze příliš divit. Pojar, to je ale jiná třída, ten se „nezakecá“.

V závěru článku Pravda vítězí! Ale jak kdy a jak která ZDE (první zprávy.cz 20. 4, 2022) jsem napsal:

Byly doby, kdy jsme obraty jako dezinformace či fake news nepotřebovali.

Pomluvy, fámy, drby, klamání, uvedení v omyl, výmysl, to vše tu bylo vždy. A vždy existovala pravidla, podle kterých bylo možné autora postihnout, ať už podle občanského nebo trestního práva. Vždy musel být splněn jeden předpoklad: prokázání újmy. Teď evidentně vstupujeme do doby, kdy takové prokazování vůbec nebude třeba.

Postačí výrok „majitele pravdy“. Vstupujeme do doby zvůle.

Žádný akční plán proti dezinformacím nepotřebujeme, řekl premiér Fiala ZDE (deník.cz 16. 2. 2023). ... „Jednoznačně mohu říct, že vláda žádnou cenzuru nechystá a nikdy nechystala. Celý svůj život bojuji za to, abychom všichni mohli nahlas říkat, co chceme. Nemíním tuto zásadu opouštět. V České republice má každý právo říkat, co chce, číst, co chce, vydávat, co chce. Nikdo do toho nemluví a vláda nemá úmysl to měnit,“ uvedl Petr Fiala.

Co se týká mainstreamu neboli hlavního proudu, podle premiéra není nic špatného na tom, když má většina společnosti nějaký názor. „Pokud má někdo jiný, nechť se snaží většinu přesvědčit. Dělá-li to formou nepravd, lží a rozsévání strachu, byť i na to má právo a nikdo mu v tom nebude bránit, musí počítat s tím, že my to budeme pojmenovávat. Já mám stejnou svobodu slova jako ostatní. Klidně mohu říkat, že něco je nepravda, lež nebo hloupost,“ pravil Petr Fiala.

Koneckonců, svoboda slova je u nás zaručena Listinou základních práv a svobod ZDE. V článku 17 je to jasně deklarováno.

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Podle posledních vyjádření Petra Fialy by se mohlo zdát, že dochází k jakémusi uvolňování a návratu práva (viz čl. 17). Ale nenechme se mýlit. Oni boj s jinými názory, z jejich pohledu dezinformacemi, nevzdají.

Jen to zdokonalují!

Psali jsme: Zdeněk Lanz: Vyjede Petr Pavel z Blaníku, nebo tam zůstane sedět? Zdeněk Lanz: Kdy mocní zametou s touhle planetou… Zdeněk Lanz: „Taškařice“ s názvem Přímá volba prezidenta republiky Zdeněk Lanz: Mír jako antisystémové slovo?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.