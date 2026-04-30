Zdeněk Lanz: Nepřítel (samostatného) státu

Několik příkladů:
Česko by se mělo zúčastnit informativní schůzky k francouzské iniciativě jaderného odstrašení a pokud by podmínky, které Francie nabízí, byly přijatelné, měla by být ČR součástí projektu.
V době studené války jsme byli pod jaderným deštníkem sovětským (o tom by mohl prezident Pavel jistě zasvěceně vyprávět), po rozpadu bipolárního světa jsme pod deštníkem USA. Tedy zatím. A toho bych se asi držel. Protože pokud by Spojené státy z aliančních závazků vůči evropským spojencům vycouvaly, francouzský deštník by nám pravděpodobně byl platný jako … Jen pro představu. Podle odhadů z roku 2024 mají USA cca 5044 jaderných hlavic, Rusko 5580, Velká Británie 225 a Francie 290. A ani s jejich nosiči na tom není Francie nikterak slavně.
A pokud by si prezident Pavel zopakoval naše moderní dějiny, zjistil by, že spojenectví s Francií by i v budoucnu mohlo být víc než vachrlaté. Že by ho jeho rádcové na tuto dějinnou zkušenost neupozornili?
Prezident Pavel prohlásil, že prezident Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se ruskému prezidentovi Putinovi podařilo za mnoho let.
Díky takovýmto výrokům bychom mohli o ten americký deštník brzy přijít.
Česká republika má podle prezidenta Petra Pavla svou politiku jedné Číny, která však nevylučuje spolupráci s Tchaj-wanem.
Čínská odveta v podobě exportních sankcí, pravděpodobně za kamarádšoft některých našich ústavních činitelů s Čínskou republikou, na sebe nenechává dlouho čekat. Inu, nejde sedět jedním zadkem na dvou židlích.
Vznik "Spojených států evropských" je téměř nevyhnutelný scénář. „Teď se na mě asi řada lidí bude zlobit, ale já jsem myšlenku Spojených států evropských už několikrát zdůrazňoval jako pravděpodobně jediné řešení pro Evropu, pokud bude chtít zůstat relevantní na světové mapě. Stále se ukazuje, že následující období - a nebude úplné krátké - bude obdobím globálních velmocí. A Evropa může být globální velmocí pouze tehdy, když bude mluvit jedním hlasem,“ vysvětlil.
Až do přečtení této zprávy jsem neměl zcela ujasněný název článku. Proč ne např. Podivná moudra prezidenta Pavla 2, říkal jsem si.
Ale…
Článek 65, odstavec (2) Ústavy České republiky zní: Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
A odstavec (3): K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.
Ano, dle mého názoru mohl prezident republiky svým jednáním naplnit skutkovou podstatu velezrady. Byť třeba jen ve stadiu přípravy. Proto doporučuji oběma komorám Parlamentu České republiky, aby zvážily využití článku 65 Ústavy České republiky. A jelikož nechci a ani nemohu předjímat případné rozhodnutí Ústavního soudu, proto zatím „jen“ – Nepřítel (samostatného) státu. Domnívám se totiž, že ten sedí i bez soudu.
