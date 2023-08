Zdeněk Lanz: Pražský radní pro kulturu agentem světoznámé ruské sopranistky?

reklama

Pokud ovšem nejsou z médií, která referují jenom o tom, co tito politici chtějí slyšet, a především jak to chtějí slyšet. A tak našinci nezbývá, samozřejmě když si chce udělat pokud možno reálný obraz o současném dění, „naladit“ tzv. média alternativní. To ovšem není tento případ. Protože pro mnohé lidi, kterým jméno světoznámé ruské sopranistky nic neříkalo, nebo o něm slyšeli jen okrajově, po „extempore“ pražského radního pro kulturu se tato „neznalost“ jistě změní.

O co ve skutečnosti jde? V pondělí 16. října má ve Smetanově síni Obecního domu vystoupit Anna Netrebko. A to je zřejmě pro pražského radního pro kulturu a náměstka primátora příliš velké sousto.

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 67% Nevěřím 19% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 1942 lidí

Protože je Obecní dům v majetku Hlavního města Prahy, rozhodl se tento kulturní radní udělat této „nehoráznosti“ přítrž. A to přestože podle vlastních slov majitelky pořádající agentury koncertu v rozhovoru pro OPERA+ z 27. července (ZDE): „Určitě schvaluji blokádu ruských umělců a sportovců, kteří válku podporují a propagují Putinův režim. To není případ Anny Netrebko. Válku odsoudila, je státní občankou Rakouska a do Ruska nesmí... Zatím nás nikdo nevyrozuměl o zrušení koncertu. Jiné vhodné prostory nepřipadají v úvahu. Alternativní program nemáme, koncert Anny rušit nechceme.“

Dějiny se ovšem nezastaví, a tak hned následující den, 28. července, se objevila na serveru ČTK zpráva (ZDE): „Pospíšil doporučí Obecnímu domu, aby nepořádal koncert pěvkyně Netrebko.“ Pikantní na celé věci je především to, že radní Pospíšil o této záležitosti jednal se zástupci ukrajinské ambasády! Asi po vzoru bývalých komunistických politiků, kteří se chodívali radit na ambasádu sovětskou. Nyní ještě čeká na dopis z ukrajinské ambasády, a poté o tom bude jednat s Obecním domem i v koalici.

A tak na konečné rozhodnutí, zda koncert proběhne tak, jak je naplánován, nebo se Praha zapíše na černou listinu pod názvem např. Praha, město nekultury 2023, si budeme muset ještě nějaký ten den počkat. Asi bude hodně záležet i na osobní statečnosti ředitele Obecního domu. Bude to pro něj těžké, možná i existenční rozhodování.

Psali jsme: Zdeněk Lanz: Překvapivě nepřekvapivé zjištění. Stát zaplatil za vepřín v Letech přemrštěnou cenu Zdeněk Lanz: Nebezpečně vychýlené kyvadlo dějin Zdeněk Lanz: Běžné dezinformace - nový termín ministra vnitra? Zdeněk Lanz: „Krádež“ za temné noc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.