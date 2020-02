Zdeněk Macura: Milí chvilkaři, zjistěte si nejdřív, co je islám

reklama

Křesťané

Já jako věřící křesťan jsem podle své víry povinen, pokud se k tomu cítím povolán, přivádět lidi ke Kristu. To ale legálně není možné v žádné muslimské zemi. Buď skončím ve vězení, nebo na popravišti.

Já jako věřící křesťan jsem podle své víry povinen varovat, že Mohamed je lžiprorok, přesně jak předpovídal Ježíš v evangeliích, že mnozí takoví po něm přijdou a budou velmi mocní. Do toho přesně zapadá, podle mé víry, islámský Mohamed. Je mou křesťanskou povinností na to lidi upozorňovat. Jenže to nemůžu legálně v žádné muslimské zemi. V sedmnácti muslimských zemích je dokonce trest smrti za odpadlictví nebo rouhání. Takže to znamená, že nemůžu praktikovat svou víru v žádné muslimské zemi. Víte to vůbec?

Islám tak prokazatelně potlačuje jedno ze základních práv a svobod, článek 16 Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Cituji bod 1 článku 16:

(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

Ateisté

A teď si vezměme ještě situaci ateistů (vlastně všech nemuslimů) v muslimských zemích. Ti zase nesmějí veřejně názorově oponovat Mohamedovi, ale tím je jejich základní právo svobody projevu potlačováno. Tady se jedná o článek 17 listiny, cituji bod 2:

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

To už jsou nejméně dvě základní lidská práva (těch věcí je víc), která jsou prokazatelně islámem potlačována. Ještě je důležité říct, že islám není jen náboženství, ale má neoddělitelnou politickou složku, a tak podle našeho právního řádu, zákon 403, vyjadřovat podporu islámu by mělo být trestné (§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka).

Milí chvilkaři, podívejte se, prosím, teď do zrcadla. Vy se zlobíte na pana Křečka, že se zastává školy, která projevy islámu, jenž není jen naboženstvím, ale také politickým hnutím, nechce tolerovat. Není to náhodou s tou nálepkou fašista naopak a nepatří spíše vám, když vy naopak hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod, tolerovat chcete?

Moc prosím, opravdu poctivě si zjistěte víc informací o islámu.

Důležitá poznámka na závěr

Vůbec to není o tom, jestli islám je horší nebo lepší, vůbec to není o tom, jestli muslimové jsou lepší nebo horší. Jde o to, že evropská civilzace si historicky prošla jinými věcmi než islámská. Křesťanská Evropa ještě v první polovině 17. století byla, co se týká náboženství, mnohonásobně víc extremistická než nedávný islámský stát. Zjistěte si více o Třicetileté válce 1618-1648. To byla poslední náboženská válka Evropy. A poslední byla proto, že její důsledky byly v poměru horší než první a druhá světová válka dohromady. A tohle už lidé nikdy nechtěli zažít. Víte to? Došlo k úbytku až 20 procent obyvatelstva v celé Evropě, v Čechách 30 procent, v německých zemích až 50 procent. Tisíce vesnic a měst zmizely z mapy. My dnes každý rok vzpomínáme Lidice, ale takových Lidic v Třicetileté válce byly tisíce.

A jen díky těmto neskutečným hrůzám nastal v evropské civlizaci jednoznačný obrat. Politika se oddělila od náboženství a víra začala být brána jako soukromá věc jednotlivce. Ne všude to bylo hned, ale směřování bylo jasné a nezvratitelné. Islám však dodnes nezná, co je to oddělená politika od náboženství. Chápete už, že nejde o otázku, jestli jsou islám a muslimové horší nebo lepší? Ke každému člověku úctu a respekt. Jde o ty potoky krve, prosáklé evropskou půdou, které platily za to, že dnes máme politiku oddělenou od náboženství. Připomínám, že poměrově Třicetiletá válka měla horší dopad na Evropu než první a druhá světová válka dohromady. Dlouhá desetiletí se z toho vzpamatovávala. A proto bychom už nikdy neměli připustit něco, co politiku od náboženství jasně oddělenou nemá, a to nejen kvůli základním lidským právům, ale hlavně kvůli té prolité krvi, jejiž evropská půda je, obrazně řečeno, již vrchovatě prosáklá. Za oddělení náboženství od politiky už zaplaceno bylo vrchovatě. Tak ten účet již nenavyšujme.

V úctě

Mgr. Zdeněk Macura

Psali jsme: Petr Hampl: Proč se čeští muslimové přestali přetvařovat? Václav Kovalčík: Islám, migrační politika a terorismus nepatří do Evropy i vyspělého světa Pavel Hasenkopf: Islám příčinou není, sami jsme ho pustili ze řetězu Pavel Fendek: Náboženské, ideologické a politické motívy prenasledovania kresťanov v historickom kontexte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.