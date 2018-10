Zdeněk Zbytek: Komu vlastně pomáhá a slouží Josef Skála?

V posledních dnech i na obrazovkách ČT stále vidím jak “významné osobnosti” zasvěceně před veřejností hodnotí výsledky komunálních a senátních voleb.

A ejhle - najednou vidím až příliš často na obrazovce i jednoho pána - soudruha Josefa Skálu, a to dokonce často i v živém vysílání.

A tak si kladu logickou otázku- proč naše veřejno - právní Česká televize, která nenávidí vše kde je slovo Rusko, ruský, ruská, Zeman, Zemanovci, komunista, komunistický, KSČM a tak podobně, najednou dává tak obrovský prostor ortodoxnímu komunistovi Josefu Skálovi?

Když se však pečlivě zamyslím nad tím co pan Skála veřejnosti povídá, tak musím konstatovat, že cíleně pouze kritizuje předsedu KSČM Vojtěcha Filipa.

A přitom vůbec nemluví o hlavních příčinách tak vážného a dlouhodobého poklesu zájmu voličů o politiku KSČM.

Vždyť Josef Skála je svazáckým a komunistickým funkcionářem již půl století, a i když dnes není ani členem ÚVV KSČM, ani členem ÚV KSČM, za dlouhodobou politiku KSČM je i spoluzodpovědný a jistě působí jako zkušený a správný komunista i v místě svého bydliště, kde by ho lidé měli bezprostředně znát a nejlépe tak mohou hodnotit jakým občanem - komunistou vlastně je.

Vždyť stále snad v KSČM platí, že když někdo něco a někoho kritizuje, měl by mít pro kritiku argumenty především ze svého osobního života, ze svého okolí či pracoviště a měl by mít osobní dobré výsledky v praxi a prokázat, že to co říká je správné a to co kritizuje a koho kritizuje je oprávněné.

A tak si rovněž kladu logicky i otázku, proč vlastně Josef Skála nekandidoval ani v nedávných komunálních volbách v místě svého bydliště v Praze, ale výsledky voleb své strany kritizuje?!

A nekandidoval Josef Skála náhodou právě proto, že měl strach, že by od voličů za své dlouholeté názory a chování dostal opět výprask, jako tomu bylo v nedávné době, když několikrát kandidoval, ale vždy v očích voličů TOTÁLNĚ PROHRÁL?! Stačí si jen připomenout jeho výsledky ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2006 a 2010 a ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.

Na rozdíl od Josefa Skály totiž předseda KSČM Vojtěch Filip, ač nemusel, v komunálních volbách i nyní kandidoval v Českých Budějovicích kde žije, a získal tam ze všech komunistických kandidátů dokonce nejvíce preferenčních hlasů - 2 181! A tak KSČM tam i díky jemu získala 6,98% a 4 zastupitele do městského zastupitelstva.

A co v porovnání s Vojtěchem Filipem tedy udělal pro výsledky KSČM v Praze Josef Skála?

Musím si, bohužel, odpovědět, že ZHOLA NIC!

O Josefa Skálu jsem se nikdy nezajímal, potkal jsem se s ním v životě snad jedinkrát krátce v loňském roce.

Ale měl jsem a mám možnost mluvit s některými spolužáky Josefa Skály z Karlovy University, kteří ho velmi dobře znají již z dob studií a charakterizují ho již tehdy jako bezskrupulózního svazáckého a mladého komunistického kariéristu, který v sedmdesátých letech ještě ani pořádne nevystudoval a již se začal vydávat za novináře - filosofa ( cha cha cha - ve dvaceti pěti až třiceti letech filosof přesvědčující mladé lidi o správnosti teorie marxismu-leninismu?!!!), který prý patřil mezi ty vyvolené aktivní svazácké a mladé komunistické papaláše, kteří již během studií a hned po obdržení diplomu místo toho, aby šli nejprve pracovat někam do fabriky do pohraničí či na Ostravsko, tak se rázem vyšvihli (a nebo je tam spíše někdo navelel...?) do vedení Socialistického svazu mládeže, a současně i do vedení Světové rady míru a Mezinárodního studentstva.

A již tehdy si prý žili nad tehdejší poměry a blbli hlavy mladým lidem teoretickými a obecnými poučkami a hesly “marxismu-leninismu”, který však před lidmi totálně zdiskreditovali, protože již tehdy prý lidem “kázali socialistickou vodu a přitom sami pili socialistickou vodku”, navíc ve stylových hotelích a zařízeních SSM jako byl např. Bilý koníček v Praze na Bílé hoře, a podobně...

Mimochodem i k vůli takovýmto svazáckým a komunistickým papalášům, frajírkům a kariéristům jsem já osobně v KSČM k 1.1.1990 skončil, když jsem viděl jak nám v sedmdesátých a osmdesátých letech tloukli do hlav obecná a nic neříkající usneseni UV KSČ, různé teorie nesmyslných perestrojek a podobně, aby v listopadu 1989 přes noc překabátili a demonstrovali u sochy svatého Václava proti režimu, který je fakticky udělal...

Kdyby Josef Skála v Praze kandidoval, a získal v místě svého bydliště alespoň nad 5% hlasů voličů jako Vojtěch Filip, tak bych jeho kritiku bral! Ale takto je evidentní, že vystupuje pouze a jen jako “nestranný pozorovatel OSN, cíleně “z chodníku” a jen a jen kritizuje na veřejnosti předsedu KSČM Vojtěcha Filipa.

A tím se podle mého názoru snaží o jediné- KSČM rozvrátit!

A logicky si tedy sám sobě odpovídám, že to je asi ten hlavní důvod, proč ho tak často a rádi v ČT v posledních dnech vysílají.

Jiné vysvětlení pro to, proč je Josef Skála tak často na obrazovkách ČT, opravdu nemám.

A bylo by jistě i zajímavé, kdyby Josef Skála veřejnosti i sdělil komu vlastně pomáhá a komu vlastně slouží!?

Zdá se mi, že KSČM nikoliv! Nebo se pletu? Na to si odpovězte každý sám.

Zdeněk Zbytek, podnikatel

