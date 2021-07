„Bašta, toho znám od školy. Svědčil jsem v jeho prospěch.“ Zbořil obsáhle o SPD

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Politolog Zdeněk Zbořil si poslechnul novou hymnu SPD: „Předpokládám, že vlastenectví bude v nastávající volební kampani hrát důležitější roli než opékání buřtů a že pochvala Daniela Hermana od Sudetoněmeckých zemských družin se dostane s ‚hymnou‘ SPD do konfliktu,“ říká. Připomíná, že chrstnout někomu na hlavu škopek pomyjí je u nás národním sportem. Co se týká očkování, nechce posuzovat, zda má význam organizovat nějaké kampaně a najímat známé tváře. „Češi, jak psal Jan Neruda, jsou paličatí a buď svatý rád, když není bit!“ A „zelená revoluce?“ Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly.

„Za lidi férově hrát, bránit svůj národ, svůj stát.“ Refrén hymny SPD si zapamatuje každý hned po prvním poslechu. SPD představilo při oficiálním startu kampaně na Letenské pláni píseň, která bude jejich předvolební období provázet. „Ať naše země může zrát, českou vlajku nedat za jinou,“ zaznívá mimo jiné v písni.

„Žádné Kde domov můj! to není, ale také nejde o státní, královský, císařský nebo eurounijní symbol. Objednala si ji politická strana a až ji bude zpívat česko-japonský předseda SPD, třeba někoho napadne, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nejsme zas tak velcí šovinisti, jak se o nás tvrdí,“ říká politolog Zdeněk Zbořil.



„Evropská Óda na radost má výhodu, že jejímu německy zpívanému textu většina Evropy nerozumí, a tak nám stačí, že jej napsal Friedrich Schiller a hudbu složil Ludwig van Beethoven. Jak by řekl Jiří Suchý, hlavně, že je to „óda na náš mlýn“. Předpokládám, že vlastenectví bude v nastávající volební kampani hrát důležitější roli než opékání buřtů a že pochvala Daniela Hermana od Sudetoněmeckých zemských družin se dostane s ‚hymnou‘ SPD do konfliktu. Doufejme, že z toho nakonec bude spíše ta Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka,“ dodal.

Neobávejme se, na ostřejší slova dojde

Mnoho lidí píseň nerozdýchalo. „Existuje něco jako zločin na hudbě?“ ozvalo se a sociální sítě zaplavily postřehy z novinářského prostředí. Investigativní žurnalista Seznam Zpráv Vojtěch Blažek naznačil, kdo mohl být tvůrcem. „Hudba: Koten. Text: Rozner,“ zhodnotil s odkazem na poslance SPD Radka Kotena a jeho kolegu Miloslava Roznera, který proslul svým „vybrušováním“ jako žhavý kandidát pro oblast kultury. Další se zamýšleli nad složitostí tvůrčího procesu tvorby skladby.

„Současní kritici SPD se zdají být, když je srovnáme s jejich nezapomenutelnou a vulgární nevraživostí v minulosti, tentokrát až přejemnělí. Ale neobávejme se, na ostřejší slova ještě dojde. Kdyby opravdu hrozilo, že poslanci Koten a Rozner budou mít šanci na znovuzvolení, zase se celá Evropa dozví, kdo je v ČR rasista, xenofob, extremista a škůdce, zrádce Nové Evropy. Chrstnout někomu na hlavu škopek pomyjí je u nás endemickým národním sportem,“ říká politolog.

Petr Kolář, který hymnu zpívá, v rozhovoru pro Parlamentní Listy uvedl, že netrpí nějakou zásadní náklonností k SPD. „Jsem spíše apolitický,“ zhodnotil. „SPD si tu písničku zvolilo za hymnu a mám z toho radost. To, co se v ní zpívá, by nejspíš podepsal každý, kdo tíhne k naší zemi a narodil se tady. Je to song, který by mohl být hymnou celého zdejšího politického spektra. Až skončí předvolební kampaň, bude ta písnička žít svým životem pořád dál,“ říká.

„Odhadnout, zda zlidovějí Hej, zelená je tráva, Ach, synku, synku… nebo Za lidi férově hrát… je stejně obtížné, jako byla slova, která vymyslel Josef Kajetán Tyl, nebo ta, která si oblíbil TGM. Víra Petra Koláře, že by si s ním jeho píseň mohli prozpěvovat poslanci a poslankyně bez rozdílu politické příslušnosti, mi ale připadá přece jen spíše naivní než oprávněná,“ komentuje politolog. „Možná by stačilo, kdyby ‚celé politické spektrum‘ sborově recitovalo na zahájení každého svého sezení preambuli Ústavy České republiky zpaměti a bez pomoci svých počítačů a poradců. Někdy se nám zdá, že ani neznají jejích prvních deset řádek, což je její polovina, ale ta podstatná,“ dodal.

„Wow. Tohle nemůže myslet vážně. Lidi – Petr Kolář – by si měli uvědomit, že ‚nazpívat písničku‘ pro politickou stranu (a ještě ji přímo na jejím mítinku zpívat živě), znamená té straně propůjčit tvář a vyjádřit podporu... Wow. Nevěřím, že sám tomuhle prohlášení věří. Wtf,“ poznamenala herečka Iva Pazderková k vyjádření Petra Koláře. Ten totiž pro server Super.cz, uvedl, že lidi by si měli uvědomit, že je hudebník a nazpíval písničku, jež ho zaujala. „Je líbivá a ukazuje moji lásku k vlasti. Nejsem politik a s politikou nemám nic společného. SPD nebudu volit, ani nejsem její tváří,“ uvedl Kolář.

„Iva Pazderková vážně myslí, na rozdíl od Petra Koláře, něco úplně jiného. Třeba to wow. Stejně jako my, kteří jsme četli texty Karla Maye, když rudí gentlemani ještě říkali Howgh! Domluvil jsem!,“ glosuje Zbořil. „Ale přece jen pan Kolář upozornil na jednu zajímavou věc, kterou často přehlížíme. Když zpěváci a zpěvačky, herci a herečky, vystupují na podiích, znamená to, že někoho, kdo je tam pozval, chtějí volit, anebo jsou, či nejsou jejich tváří? A jakou tvář vlastně mají? Tu, která je součástí jejich role, ‚s pod krkem žlutého motýla‘ a bez rudého nosu klauna?“ ptá se.

Přilákat voliče má také kamion „SPĎÁK“. „Autobus Zemák to sice není, ale mnozí voliči už dávno zapomněli, kdo to vymyslel, a co to mělo být. Znalec českého divadla, a trochu také divadla české politiky Jaroslav Vostrý by řekl, že je to ‚scénování‘. Nebo raději ‚skénování‘? Ale co také stále vymýšlet nového, když to staré a osvědčené se dá tak dobře ‚profinancovat‘,“ říká politolog.

Zbořil: Baštu znám ještě ze školy

SPD představilo kandidáty do voleb. Jsou mezi nimi už známé tváře politické scény, ale i nováčci. V hlavním městě povede kandidátku Josef Nerušil, člen Rady ČRo a odborný zaměstnanec Arcibiskupství pražského.

„Dnes jsem se dozvěděl, že na jedné kandidátce je také Jaroslav Bašta. Toho znám ještě ze školy a vystupoval jsem jako svědek obhajoby v procesu s Hnutím revoluční mládeže, ve kterém byl souzen a odsouzen. Proto mne také zajímala jeho kariéra politika a diplomata, čtu jeho knížky s historickou tematikou a myslím si, že na kandidátkách SPD bude málo jemu podobných,“ říká Zbořil. „Pokud ale sleduji postavení bývalých diplomatů v hierarchii SPD, nezdá se mi, že jsou, bez ohledu na jejich dlouholeté zkušenosti, nejoblíbenějšími,“ dodal.

Přidává i tuto poznámku: „Pana Nerušila neznám, protože o mediální problematiku jsem se přestal zajímat, ale když je na prvním místě kandidátky v Praze, znamená to, že má velkou důvěru. Ale to zase na druhé straně není hodnota trvalá, a v našich politických stranách nejtrvalejší.“

V poslední době zaujalo Zbořila i další jméno, které se objeví na kandidátce, ovšem ne u SPD. „Konečně i Ilona Csáková snad bude někde kandidovat, také ona zřejmě prožívá nějakou svou politickou metamorfózu,“ komentuje.

Rodinní příslušníci cestují přes Německo do Francie

Premiér Andrej Babiš v neděli ve svém pořadu Čau lidi na facebooku opět apeloval na občany, aby se nechali očkovat. Jako příklad šíření koronavirové varianty delta uvedl klub v centru Prahy, kde se touto variantou nakazilo 34 mladých lidí. Očkování pokračuje v Praze i s motivací vyhrát iPhone, nebo tenisky. V pondělí se otevře očkovací centrum bez registrace v Praze na Smíchově a ve středu pak v ostravském centru Nová Karolina a brněnské Olympii. A s jakým dojmem sleduje očkovací kampaň a kontrolování opatření doktor Zbořil?

„Sleduji je velmi pečlivě, protože moji rodinní příslušníci musí cestovat přes Německo do Francie a zase zpět. A také překračovat sem a tam hranice ČR. Nemáme ani moc času a energie přemýšlet o tom, co se nám zdá být vhodné a nehodné. Těch změn je na všech stranách tolik, v SRN dokonce i v jednotlivých spolkových zemích, že dá práci zachovat si zdravý rozum,“ říká politolog.



„Nechci posuzovat, zda má význam organizovat nějaké kampaně a najímat na ně známé tváře. Češi, jak psal Jan Neruda, jsou paličatí a buď svatý rád, když není bit! Takže se snažím nikam nechodit a sleduji neúspěchy lékařské vědy. Tuším, že nějaký ‚hustý‘ mejdan uprostřed Prahy udělá víc propagandy než státní nebo magistrátní akce. Bohužel, právě díky tomu počtu nakažených. Ale tak to je dnes v celé Evropě – od britských ostrovů po rozlehlé Rusko,“ dodal.

Osm tisíc korun by měl zaplatit exprezident Václav Klaus za své loňské vystoupení bez roušky před Obecním domem v Praze. Píše o tom ČTK na základě informací o pravomocném potvrzení Ministerstva zdravotnictví. To podle všeho zamítlo Klausovo odvolání. Spolu s osmi tisíci musí Klaus zaplatit také další tisíc korun jako náklady řízení. Klaus se chce však bránit, a to správní žalobou k Městskému soudu v Praze.

„Zdá se mi to trochu jako příklad té zmíněné paličatosti. Snad to nakonec neskončí u Ústavního soudu, protože tam nikdo neví, co kterého ctihodného právě napadne. Dnes, když si mnoho lidí myslí, že co soudce, to epidemiolog, je to vlastně také zkouška celého soudního systému. A ten je věcí křehkou a k úrazu v něm může dojít ve zcela jiných než covidových souvislostech,“ podotýká Zbořil.

Ničivý. Zcela ničivý pro životy, svobodu a životní úroveň obyvatel Evropy, popsal bývalý prezident Václav Klaus ParlamentnímListům.cz ekologický balíček, který se chystá v Evropské unii a jehož součástí by bylo i zdražování paliv a zákaz prodeje aut na spalovací pohon do roku 2035. Rebelii států nebo občanů ovšem neočekává. „Podvolení se už dosáhlo v Evropě a na celém Západě vysokého stupně,“ vysvětlil.

„Nejsem zdaleka tak angažovaný v ‚zelených problémech‘ jako Václav Klaus a řada mých kolegů, kteří chtěli už před lety vidět ‚všechnu zeleň světa‘. Přesto se mi zdá, že ‚zelená revoluce‘ až příliš připomíná slova lidových moudrostí, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly,“ varuje politolog.

„Úcta k přírodě přece neznamená měnit vše od základu, najednou, a hned v této chvíli. Trochu by se mohlo něco nechat na příštích generacích a na Pánu Bohu. Ten sice stvořil svět za šest dní, a sedmý den odpočíval. Ale ani z toho se nezrodilo jen to, co bylo nejlepší. Snad bychom se z jeho omylů mohli poučit,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

