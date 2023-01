„Prvních devatenáct minut... Chtěli vytúrovat Babiše?“ Zpět před čtvrteční kamery

„Byla klidná a dosti vyrovnaná. Musí se nechat, že Andrej Babiš ustál nervy. Na své poměry předvedl jeden z nejlepších výkonů. Jednoznačně z těch vystoupení v televizních debatách, kde Danuše Nerudová byla, to nejlepší předvedla včera. Petr Pavel mi přijde, že sází na jistotu, že se promlčí do druhého kola. Jeho výkony včera nebyly nějak oslnivé. Často používal obecné fráze, v ekonomice se topil a často se opakoval,“ ohodnotil pro ParlamentníListy.cz debatu na Nově politolog Jan Kubáček.

Poslední předvolební superdebata v televizi Nova měla dvě části. V tu podvečerní diskutovalo pět mužů Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Tomáš Zima. Ovšem jen prvních pár minut, protože následně z diskuse odešel Marek Hilšer, který se vyhranil proti modelu debaty. „Hledám usilovně, nevidím tady zbylé tři kandidáty. A ptám se na to, proč tomu tak není? A myslím, že to je neférové, zejména vůči voličům České republiky,“ nezačal odpovídat Hilšer na otázku, ale vyhranil se proti současné debatě. „Demokratická debata je o tom, aby byly rovné podmínky. Rovné podmínky dnes nevidím, proto nemohu setrvat v této debatě,“ řekl Hilšer, popřál všem lidem šťastnou ruku ve volbách a z debaty odešel. Místo sebe dal fotografii.

Rozdělení do dvou skupin se mi jako divákovi nelíbí

Je správné takovéto rozdělování debat? „Argumentům Marka Hilšera naprosto rozumím a chápu je. Na druhou stranu si říkám, že pokud by je bral úplně vážně a nestranně, tak by nemohl vystupovat v žádném formátu debat, protože i Česká televize a Prima vydělovaly a tam všude byl. I když uznávám, že tam tyto podmínky kritizoval. Myslím, že televize Nova senátora Hilšera s těmito podmínkami seznámila už několik měsíců dopředu, musel s nimi souhlasit, když dorazil. Beru to tak, že to bylo teatrální gesto, emoce na poslední chvíli, že si lidé řeknou - hele, Hilšer opustil debatu z těchto důvodů. Byl to spíš volební tah, protože pak by se musel bouřit a odcházet z každé debaty,“ konstatoval politolog Jan Kubáček.

„Mně jako divákovi se nelíbí toto rozdělení. Pro mě informace z výzkumů veřejného mínění jsou pouze sekundární informace. Je to informace, kterou vyhodnotím a buď jí přikládám váhu, nebo ne. V žádné televizi bych nebyl pro dělení kandidátů na dvě skupiny. Nejvíce mi to vadí u České televize. Platím si ji jako koncesionář právě pro to, aby mě poskytovala kompletní informace a nevytvářela umělá dělítka. Navíc když jsem sledoval tuto debatu, tak to bylo o nějakých 15, 20 minutách, kde dvě třetiny času strávili dohadováním, jestli to je přípustné či ne. A pak řešili, jak by se prezentovali k neslyšícím a nevidomým. Ve vší úctě k neslyšícím a nevidomým, toto se mohlo zvládnout v rámci kompletní sestavy a odpustili bychom si 10, 12 minut handrkování, zda je to přípustné. Myslím, že Česká televize takto postupovat vůbec neměla a měla ctít koncept, který má Český rozhlas. Jsou pozváni všichni a je dán prostor všem, kteří přijdou,“ je přesvědčen.

Zátěžový test pro Babiše může namobilizovat jeho váhající voliče

Večerní debata působila překvapivě klidným dojmem. „Byla klidná a dosti vyrovnaná. Ti, kteří seděli u televize a říkali si, tady mi napoví, jak se rozhodnout, tak dále váhají a licitují nad volebními lístky. Musí se nechat, že Andrej Babiš ustál nervy. Na své poměry předvedl jeden z nejlepších výkonů. Jednoznačně z těch vystoupení v televizních debatách, kde Danuše Nerudová byla, předvedla nejlepší včera. Petr Pavel mi přijde, že sází na jistotu, že se promlčí do druhého kola. Jeho výkony včera nebyly nějak oslnivé. O zlato z této debaty vedou souboj Danuše Nerudová s Andrejem Babišem. Bronz získal Petr Pavel, argumenty byly hodně plytké. Sice se to snažil přejít humorem, což funguje, Češi to mají rádi. Ale často používal obecné fráze, v ekonomice se topil a často se opakoval,“ ohodnotil Kubáček.

„Nemohl jsem si jako divák nepovšimnout prvních devatenácti minut, kdy to byl zátěžový test Andreje Babiše, čtyři otázky. Na Danuši Nerudovou a Petra Pavla pouze po otázce. Co mě překvapilo a myslím, že by se nemělo objevovat v takovýchto debatách – oslovování pane generále, paní profesorko, pane Babiši. Buď mělo všude zaznít oslovování občanské, anebo když používali toto systematické oslovování, tak u Babiše měli říkat pane inženýre, nebo pane předsedo. Jsem přesvědčen, že zvláště tím úvodem dokázala TV Nova namobilizovat spoustu váhavých voličů Andreje Babiše,“ domnívá se.

„Zátěžový test na začátku, který se jmenoval – my toho Babiše vytúrujeme a oni mu vytečou nervy a prohraje to u diváků, tak tato taktika nevyšla. 19 minut zátěže Andreje Babiše versus pár minut zátěže Danuše Nerudové a Petra Pavla, to nebyl dobrý dramaturgický koncept. Nova prokázala v minulosti, že umí debaty mnohem profesionálněji a zodpovědněji. Nebylo to přísně neutrální, jak by to mělo být,“ povšiml si politolog.

Nerudová předčila Pavla

Andrej Babiš byl podle některých názorů na své poměry krotký s tím, že těžší kalibr si ponechává až na druhé kolo. „Jednak a pak si myslím, že chtěl touto pozicí překvapit. Uvědomuje si, že na prezidenta musíte vystupovat jinak. Mluvit klidněji, řadu věcí velkoryse přejít, dávat věci do širších souvislostí. Andrej Babiš chtěl představit, že je klidný a dokáže se ukáznit, a že se nenechá vytúrovat. Což po tom úvodu prokázal. Druhá věc, kterou tam chtěl odehrát, byla praktik versus teoretici. To znamená ukazovat – vy o tom krásně mluvíte, ale já v tom žiju a realita je úplně někde jinde,“ uvedl.

Za nejkvalitnější televizní prezidentskou debatu považuje politolog tu na Primě. „Za mě nejprofesionálnější a přitom náročná, kde účastníky nešetřili, byla debata na Primě. Terezie Tománková ustála tlak velmi dobře, mělo to anglosaský švih. Padaly tam otázky, které nebyly určitě nikomu po srsti. Byla klidná, ale nikoho nešetřila a mohlo se tam krásně ukázat, jak kdo zvládá emoce. Byla těžká, ale neutrální,“ uzavřel Jan Kubáček.



