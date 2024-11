„Tajná česká zpráva“ o nebezpečí Trumpa rozesmála Druláka

„Neveřejné“. „Analýza Bezpečnostního centra Evropské hodnoty“. Několikastránkový text je stylizován do podoby důležité tajné zprávy a rozebírá, jak by na naši zemi dopadlo Trumpovo vítězství v zítřejších amerických volbách a jak by se tomu měla česká vláda přizpůsobit. Komu je text určen, je nejasné. ParlamentníListy.cz ho získaly z důvěryhodného zdroje.

Přestože autoři údajné analýzy hned v jejím úvodu tvrdí, že byl zpracován na základě několikaměsíčních konzultací s „evropskými a americkými experty“, kteří však nejsou jmenováni, podle zkušeného českého diplomata to tak rozhodně nevypadá.

O čem se v textu píše? „Pokud bude americkým prezidentem zvolen Donald Trump, lze očekávat významný přesun americké pozornosti směrem k Číně, tlak na Ukrajinu k ukončení války, tlak na evropské spojence pro rychlé zvýšení obranných výdajů výrazně nad 2 % HDP a obchodní konfrontaci mezi USA a EU,“ uvádí shrnutí umístěné v úvodu dokumentu.

Následně nabízí pět priorit, na které by se Česko mělo zaměřit. Prvním bodem je navýšení obranných výdajů až ke třem procentům HDP. Na druhém místě je uvedeno posilování vztahů České republiky s Tchaj-wanem. Tím prý může česká vláda případnou Trumpovu administrativu zaujmout. Na tomto místě je dobré uvést, že spolek Evropské hodnoty je výrazně financován právě z Tchaj-wanu a dokonce tam otevřel svou pobočku.

V dalším bodu textu se uvádí mapování ekonomických vazeb na Čínu a zbavování se závislosti na tomto ekonomickém gigantovi. „Kritická budou rozhodnutí týkající se čínských elektroaut, solárních panelů, závislosti v léčivech nebo také postup vůči čínskému TikToku,“ píše se v textu. Poslední věta je zvláště pikantní v době, kdy si premiér Fiala založil profil na síti TikTok, přestože ji jeho vláda před časem kritizovala jako nebezpečnou.

Následně text rozebírá očekávané priority případné Trumpovy vlády. Připouští také, že by v Evropě již nebylo hlavním americkým spojencem Polsko, nýbrž Maďarsko. Autoři Evropských hodnot si však neodpustili hodnoticí soud a tvrzení, že Orbán prý své konzervativní založení jen hraje.

„Obvykle bývá nejvlivnějším americkým spojencem v Evropě Polsko, avšak současná liberální vláda nebude Trumpem a jeho okolím vnímána jako tak silný ideologický spojenec, jakým byla v minulosti strana PiS (Právo a Spravedlnost). Tím bude zejména maďarský Fidesz Viktora Orbána, který dlouhodobě intenzivně pracuje na kupování si vlivu na Trumpovy kruhy skrze maďarské politické nadace a využívá předstírání ultrakonzervativní rétoriky, aby zakryl svou rozsáhlou kolaboraci s Ruskem a Čínou,“ tvrdí „neveřejná“ analýza.

Podle bývalého prvního náměstka ministra zahraničních věcí, velvyslance ve Francii a někdejšího šéfa Ústavu mezinárodních vztahů Petra Druláka není na analýze nic zajímavého. „Není to nic jiného než kompilát,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

„Je to kompilát. V samém závěru označili zdroje, ze kterých to sepsali. Ať už jde o AMO (Asociace pro mezinárodní otázky, pozn. red.) nebo Evropské hodnoty nikdy nedělají nic jiného než kompiláty. Nejsou tam lidé, kteří by dělali nějaký samostatný výzkum, nemají schopnost větších analytických schopností. Jsou to více či méně dovední kompilátoři. Stylisticky je to docela hezky udělané. Vzali si jiné zprávy, sepsali to dohromady a napsali, co z toho vyplývá pro naši zemi, což je ale vcelku jednoduché,“ hodnotí profesor Drulák.

Na konkrétním případě ukazuje, že řada tvrzení z dokumentu nedává smysl. Například výdaje na obranu. „Tři procenta jsou nesmysl. Už i dvě procenta jsou nesmysl a když se začne mluvit o třech, je to zcela mimo realitu. Celý ten kompilát je doprovázený ideologickou agendou. Je to aktivistická skupina, která říká, že se máme snažit co nejvíc zalíbit Američanům. Z nějakých důvodů si říkají Evropské hodnoty, ale profilují se způsobem, který nemá nic společného s Evropou ani s hodnotami. Je to prosazování amerického geopolitického zájmu a je to vidět zejména v jejich aktivitách kolem Tchaj-wanu a Číny. Jsou to lobbisté podporovaní Spojenými státy, a především Tchaj-wanem a bohužel i z českých veřejných prostředků,“ upozorňuje Drulák.

„Jejich ideologická agenda spočívá v tom, že máme ještě vyšší částky z našich finančních zdrojů věnovat na nákup amerických zbraní. O to jim jde. Podstatou debaty o dvou procentech na obranu je to, aby Američané mohli odsávat z našich prostředků nemalé zdroje skrze zbrojní nákupy. O nic jiného nejde,“ míní.

Zaráží se též u aranžmá celého dokumentu, který má obřím nápisem „neveřejné“ navodit pocit důležitosti. „Jde o manévr, který má zaujmout. Dali tam neveřejné, aby to rozeslali na všechny možné adresy. Když na něco napíšete neveřejné, vzbudí to zvědavost. U kompilátu složeného z několika veřejných zdrojů a doplněný jejich ideologickou agendou nic důvěrného není. Jenže když se na to napíše neveřejné, může to vzbudit zájem, který by to jinak nevzbudilo. A přiznejme si, zájem, který si to ani nezaslouží,“ konstatuje zahraničněpolitický expert.

Připouští však, že současné personální složení resortu zahraničí to zaujmout může. „Jsou tam různí lidé, ale většina úředníků tam je zvyklá pracovat se skutečně utajovanými informacemi a pro ně to žádnou váhu nemá a budou se tomu smát. Z druhé strany nepochybuji, že v okruhu politického vedení ministra to může vzbudit určitý zájem, protože nekompetence je tam taková, že si skutečně mohou myslet, že se dostali k nějakému výjimečnému materiálu a možná k tomu dokonce svolají i strategickou poradu, to se vyloučit nedá,“ uzavírá sarkasticky profesor Petr Drulák.