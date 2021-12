„To je taková slátanina.“ Lipavský a jiní: Keller vytáhl důkazy

reklama

Prezident Miloš Zeman v pátek jmenuje vládu koalice Spolu a STAN s Piráty podle návrhu premiéra Petra Fialy, a to včetně Jana Lipavského. Pane profesore, je to pro vás překvapení?

Ano, je to pro mne velké překvapení. Až do pátku 10. prosince byl pro prezidenta Zemana zcela nepřijatelný kandidát na post ministra zahraničních věcí. Mimo jiné mu na něm vadila nedostatečnost jeho vzdělání. V pondělí 13. prosince už mu kandidát nevadil. Proto přepokládám, že si pan Lipavský během víkendu své vzdělání doplnil. Mám dokonce několik tipů na to, která z našich vysokých škol mu to mohla umožnit. Možná to ani nezabralo celý víkend.

Prezident dával dřív jasně najevo, že je pro něj Lipavský jako ministr zahraničí nepřijatelný. Lze nějak odhadnout, proč změnil názor?

Těch výtek vůči Lipavskému tam bylo tolik, že ty důvody pro tak náhlou a záhadnou změnu názoru musely být opravdu silné. Nemám dostatek fantazie k tomu, abych o nich spekuloval. Pokud je pan prezident sám neozřejmí, riskuje, že ztratí důvěru nemalé části svých dosavadních stoupenců. Lidé snesou leccos, ale nemají rádi, když je někdo vodí za nos. Já stále věřím, že tak náhlý obrat o 180 stupňů pan prezident jednoznačně a srozumitelně vysvětlí. Čím dříve, tím lépe.

Co říkáte na vysvětlení, která se objevují, že například koalice pohrozila krácením rozpočtu kanceláře prezidenta nebo něco Hradu slíbili? Co asi?

To všechno jsou divoké fabulace, fantazie a spekulace, které ovšem nikdo jiný než Miloš Zeman nemůže vyvrátit.



Dlouhodobá nemoc každého změní. Může hrát roli, že už prezident prostě nechce plýtvat silami na dohadování s koalicí nového kabinetu?

To už je asi čtvrtá otázka, která neměla být položena mně, ale panu prezidentovi. Nepatřím k těm, kdo si o sobě myslí, že rozumí jeho chování lépe než on sám. Snad jediný inteligentní komentář, který jsem v této věci našel, pochází od Erika Besta. Píše o tom, že buď Miloše Zemana jeho zdravotní stav skutečně poznamenal, a pak by měl Senát iniciovat paragraf č. 66, anebo se ti, kdo se dnes radují, že vyhráli, budou ještě hodně divit.

Mimochodem, vadí nezbytně, že je Lipavský jen bakalář? Řada politiků neměla titul vůbec, například Jan Hamáček…

Mně na tom všem vadí úplně jiná věc. Četl jsem posudek na bakalářskou práci pana Lipavského a vyhledal jsem si i samotnou tu jeho práci. Je to taková slátanina, že by to nemělo projít ani jako maturitní písemka. Stydět by se měla vysoká škola, která rozdává tituly za něco podobného. Nezbední bakaláři patří do filmových komedií, ne do vysoké politiky.

Bakalářská práce Jana Lipavského ZDE

Jaký je váš názor na osobnost Jana Lipavského? V čem může být přínosem a co může ohrozit?

Přínosem může být v tom, že lidé bez vysokoškolských titulů zcela správně usoudí, že v téhle konkurenci rozhodně o nic nepřišli. Ohrozit může důvěru veřejnosti v naše vysoké školství, která beztak už teď není nějak zvlášť vysoká.



Teď se bude mít nová vláda možnost projevit v sestavě, jakou si všichni zvolení zástupci pětikoalice přáli. Co očekáváte?

Vůbec nic. A myslím, že se moje očekávání bezezbytku naplní. Tato vláda má už nyní dva rekordy. Je v ní rekordní počet lidí zaujímajících křesla ministrů a rekordní počet lidí, kteří se v životě nezajímali o problematiku, kterou budou nyní na státní úrovni řídit. Co já můžu vědět? Je docela možné, že Miloše Zemana zlomil třeba pohovor s paní Langšádlovou, která bude řídit vědu. Poté možná usoudil, že už nechá projít všechny tak, jak to dělají naše vysoké školy.

Servery píší o „velkém vítězství“ Petra Fialy a o tom, jak se časy mění a Zemana porazila semknutá koalice. Jak to vidíte vy?

Vidím to úplně stejně. Časy se mění. Zatím jsme si na jakési standardy aspoň hráli.



Do jaké míry může osobnost ministra zahraničí posunout vnímání České republiky v rámci Evropy a v rámci Visegrádské čtyřky?

Tak to teprve uvidíme. Nepatřím k těm, kteří si myslí, že nový ministr zahraničí v praxi nutně narazí. Evropská politika se vyvíjí takovým směrem a směřuje do ní tolik perspektivních kádrů, že náš nový ministr zahraničí v ní může najít docela dost rovnocenných protějšků a spřízněných duší.



