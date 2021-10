Babiš natírá Piráty a přehlíží Petra Fialu. Zatím! Týden do voleb. Expert tuší, co přijde

reklama

Hnutí ANO

Andrej Babiš je nepochybně největší žralok a vyzyvatel všech. Ukazuje se, že jde o nejostřejší kampaň a odpovídá plně tomu, že bojuje o všechno a má dva cíle. Prvním je mobilizace vlastních voličů a demotivace váhavých voličů, kteří by potenciálně volili konkurenci. Proto se tak nemilosrdně vymezuje. Moc dobře ví, že pokud se bude vymezovat vůči Pirátům, jeho voliči mu to prominou a ještě je namotivuje, zocelí a upevní na své straně, a zároveň může povolat váhavé voliče, kteří mu odešli k SPD. To je důvod, proč vidíme takovou nelítostnost i zároveň přehlížení SPOLU, kdy je otázkou, zda se k nim nevymezí v samotném závěru. Je vidět, že velmi detailně čte sociologické průzkumy, charakteristiky voličů a uvědomuje si, že na straně koalice SPOLU je už hodně pevně rozhodnutých voličů a nepřešlo by tolik voličů k němu a nefungovala by ani jejich demotivace. Spíše by to hodně voličů SPOLU namotivovalo jít k volbám.

Anketa Je podle vás Viktor Orbán diktátor? Je 6% Není 77% Nevím / Je mi to jedno 17% hlasovalo: 20927 lidí

Jestli někomu přijde kampaň Andreje Babiše výstřední a přepálená, jen připomenu, jakou kampaň měli Jiří Paroubek v podobě ODS minus a fungovala. Bylo to vyostřené a současná úvaha je úplně stejná. Nastavit a vyostřit nepřehlédnutelná témata, udržet voliče vlastní a demotivovat část voličů konkurence, aby zůstali doma.

Fotogalerie: - Viktor Orbán zavítal do Čech

SPOLU

Kampaň koalice SPOLU je zvláštní tím, že má profesionální zpracování, vizuálně je pěkná, ale je až příliš naleštěná nebo nagelovaná, že by jí slušelo trošku razance. Kampaň se tváří jako do pohody a slunečních dnů a spíš je zajímá tím, že nepřekypuje ekonomickými tématy. Hodně to překvapení v situaci, kdy Češi dominantně tradičně volí podle peněženky, to není žádná novinka. Voliči koalice SPOLU jsou hodně ekonomicky aktivní lidé či v přechodu mezi pracovním životem a seniorátem, hodně uvažují optikou peněženky a kvality života a dostupnosti všeho potřebného. Proto je pro mě překvapení, že koalice SPOLU ekonomiku v kampani úplně přešla, velice málo až teď v posledních dnech pracuje s tématem drahoty, velice málo pracuje s tím, že řada jejích voličů se bojí ekonomické budoucnosti. Tato témata jsou důležitá, ale oni to skoro vynechali. Zatím tato koalice vydělává na pověstném dva se perou a třetí se směje, tedy na souboji Pirátů a hnutí ANO.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno

Piráti a STAN

Při pohledu na Ivana Bartoše je to trochu smutná situace, protože je v situace takového mouřenína. Dlouho vedl v průzkumech a začínal být brán jako kandidát na premiéra. Jinak u Pirátů a Starostů je zvláštní dynamika kampaně, kdy vůbec nepracují s přidanou hodnotou, kterou mají. Přirovnávám to k manželství. Partneři, pokud se mají rádi, vždy prezentují kvality jednoho i druhého samostatně, aby manželství bylo o originalitě a jedinečnosti obou partnerů a ne, že se zprůměrují. Na tohle nešťastně najeli Piráti a Starostové. Místo toho, aby jeli dvě kampaně a cílili podle toho, kde je jeden z nich silnější, kampaň zprůměrovali a ta díky tomu není příliš zajímavá, je spíš nijaká, nijak nepůsobí sympaticky.

Piráty teď může zachránit poslední fáze nějakých osobních dopisů či vzkazů občanům skrze starosty a lokální osobnosti. Tady je jediná šance, která může zafungovat a říkám to s vědomím, že očekávám osobní dopis voličům od Andreje Babiše. Dělal to vždycky a je možné, že podobnou cestou půjde i Petr Fiala a bude trochu předopisováno. Tady je ale ještě možnost, jak zapůsobit v malém prostoru váhavých voličů.

Na kampani Pirátů a STANu vidíme ukázku špatného politického marketingu, že pokud máte různorodou dvojici, nikdy ji neprůměrujte, ale zacilte v domovském prostředí a prodávejte největší hodnoty těch dvou. Jak nevěsty, tak ženicha. Tady došlo k nějakému transgender manželství, kde není jasné, kdo je nevěsta a kdo je ženich a kdo na koho cílí. Ve výsledku to neoslovuje moc nikoho konkrétně.

Fotogalerie: - Volební plakátová agitace

SPD

Tady vidíme profesionálně odvedenou kampaň. Tomio Okamura opět jede model, že přesně ví, ke komu cílí a promlouvá. Kampaň jede poměrně dlouho od jara a je tentokrát umírněnější, než v minulosti. Vyostření Tomia Okamura ještě ve finální fázi podle mě přijde, protože na jeho voliče zprava útočí Volný blok a na druhé straně na něj tlačí Andrej Babiš. Oba celky mu berou voliče. U Tomia Okamury není moc žádné překvapení. Možná jen změna billboardů, kdy měl zpočátku jasnou vizuální podobu v podobě své fotografie a později najel na svou malovanou tvář, to vidím jako nadbytečné a část lidí mate. Nejsem si jistý, že jde o ideální cestu.

Tomio Okamurovi se ale musí nechat, že správně cílí na své voliče pomocí politického marketingu gramofonové desky, kterou pustíte a necháte ji hrát dokola. Na jeho voliče to funguje, on si to uvědomuje a sází na to. Z mého pohledu tam nevidím žádné velké překvapení. Možná jen příliš nechápu sázku na americký truck, což evokuje amerikanizaci i spoustu nepraktických situací, protože s takovým tirákem jen tak někde neprojedete. Naopak chápu jeho jarmark, který fungoval a přitahoval pozornost. Nedokážu říct, jestli to trošku nepůsobí jako pivo a klobásy, kdy si teď lidé přijdou nakoupit cibuli a česnek a odejdou. Přinejmenším se o tom ale mluví a je to zajímavá taktika.

KSČM

Největší zvláštností u komunistů je, že nekandidují s volebním lídrem. Tím, že Vojtěch Filip končí a je dvojkou v jižních Čechách, dělá si osobní kampaň za zvolení poslancem, úplně strana upozadila nějakou jednu výraznou tvář. Komunisté tuhle strategii vědomě zadupali. Jejich billboardy jsou strašně zmatečné, snaží se jet na jistotu. Jediný nový prvek vidím ve vyvolávání tematiky, že KSČM je připravena opustit Evropskou unii. Dělá to na mě dojem, že se komunisté snaží nabrat každý hlas, protože vidí, že se pohybují okolo pěti procent.

Fotogalerie: - Tomio Okamura s Jarmarkem SPD v Plzni

Přísaha Roberta Šlachty

Strategie zde je hodně postavená na personalizaci a je to logické. Zlatou akcií Přísahy je Robert Šlachta, kterého všichni znají, mají ho spojeného s nějakou emocí a charismatem. Velmi dobrý tahem bylo, že si dal Robert Šlachta do názvu svého hnutí vlastní jméno, to bude dělat hodně. Jeho jméno je rozhodně známější než název hnutí Přísaha. Grafika jejich kampaně je čistá, profesionální a vizuálně je to jedna z nejlépe odvedených kampaní těchto voleb. Ve finále půjde o motivaci voličů, posledním vzkazu a prodeji Roberta Šlachty v tom, co je jeho přidaná hodnota ve Sněmovně, čím je jiný a jakou zárukou je oproti stávající politické nabídce. Hnutí Přísaha to má složité v tom, že jak je vysavačem hlasů ze všech stran, všichni ho nenávidí a je to velmi dobře vidět. Každému bere a všichni ho autenticky nenávidí a v posledních dnech se to bude prokazovat ještě výrazněji.

Fotogalerie: - Hrozba Přísahy

ČSSD

Sociální demokracie je letos hodně jiná, hodně zajímavá tím, že minimalizuje prodej tváří. Je v podobné situaci jako komunisté, ale rovnou říkám, že vizuálně je to úplně někde jinde, je to profesionální. Tváře jsou velmi upozaděné a zalité červenou, což je překvapivé, protože by to na někoho mohlo působit negativně, ale vidíme velký důraz na logo a značku sociální demokracie. Má to odůvodnění. Vidíme inspiraci německými sociálními demokraty, kteří šli stejnou cestou, když byli v personální krizi. Ukazuje se, že lidé jsou unaveni tvářemi. Mají pocit, že stávající personální nabídka je místy nudná a jde o tváře, které de facto totéž nabízely už 12 let zpátky. Lidé si řeknou, kolik období ve Sněmovně je například Lubomír Zaorálek a proč neprosadil to, co nyní slibuje. Chápu proto útěk k logu a vzkazům.

Nejvýrazněji je vidět jeden prvek, který sice budí i kontroverze, ale to je správně, protože nejhorší je, když jsou lidem politici lhostejní. Tím prvkem je “hustá dvojka” Maláčová a Stropnický. Umí provokovat, jdou proti srsti a zvolené formáty přitáhnou pozornost. Jejich cílem je logicky provokovat, ale koncept naprosto chápu, protože na sebe potřebují upozornit, zaprovokovat a hrát přitom svá dlouhodobá témata. Tohle se Janě Maláčové a Matěji Stropnickému daří.

Fotogalerie: - Start kampaně ČSSD

Trikolora Svobodní Soukromníci

Tomuto uskupení a hlavně Trikolóře se musí nechat jedna věc, jejich obrovská houževnatost bojovat i v situaci, kdy jim odešla nejvýraznější tvář, tedy Václav Klaus mladší. Pro mnoho lidí by šlo o totálně svízelnou situaci, někteří by to vzdali a zabalili to. Tady jsme to neviděli a volební kandidátku Zuzanu Majerovou Zahradníkovou obdivuji houževnatostí a vůlí bojovat. Je docela zajímavé, jak rychle prodali spojení se Svobodnými a Soukromníky, ale bojovnost je výrazná. Pokud jde o vizuální podobu kampaně, možná až příliš vsadili na ražení křestních jmen kandidátů, kdy si lidé nebudou pamatovat příjmení. Trochu se obávám, že tím, že někdo je Zuzka, Martin a Petr, je špatně. Měli vyhmátnout témata, která ostatní přehlíží. Velmi mě překvapilo, že nezdvihli téma drahota, protože přesně pro jejich cílovou skupinu by šlo o klíčové téma a jejich voličů se to přímo dotýká. Zaměřovali se hlavně na covidová omezení, ale slušela by jim i další zásadní témata.

Fotogalerie: - TSS v Českých Budějovicích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.