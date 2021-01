Ben Kuras: V USA za týden stihli, co Gottwald za rok. Bude z toho katastrofa pro celý svět

OBZOR BENJAMINA KURASE Poté, co Donald Trump úspěšně tlumil progresivismus v USA, mu svou chybou, která vyústila v nepokoje v Kapitolu, totálně otevřel dveře, zoufá si spisovatel a publicista Benjamin Kuras. ,,V tom spočívá jeho osobní tragédie, která hrozí přerůst v tragédii národní, s následky pro celou západní civilizaci, a to rozměrů – jak se dnes rádo říká – „biblických“ či dokonce „apokalyptických“," sdělil Kuras ParlamentnímListům.cz v rámci svého pravidelného shrnutí globálních událostí. Odpojování od sociálních sítí, cenzura, vyhazování z práce, veřejná ostrakizace Trumpových příznivců? ,,Za týden toho stihli víc, než Gottwaldovi komunisté za rok," soudí Kuras.

Že dav vnikl do amerického Kapitolu a nechoval se tam zrovna jako na návštěvě, to je bez diskuse. Když zanalyzujeme projev Donalda Trumpa, který tomu předcházel, lze říci, že k ničení Kapitolu nasměroval lidi on? Co ještě říci při studiu obrazového a jiného materiálu k „akci“ samotné?

Trump nasměroval lidi demonstrovat ke Kapitolu, ale ne do Kapitolu, a vůbec už ne k jeho ničení, nic takového se z jeho projevu vyčíst nedá. K tomu je dovedla početně malá skupina výtržníků, jichž FBI identifikovala a stíhá 170. Demonstrace se pokojně zúčastnilo několik set tisíc. K výtržnostem přispěla překvapivá ochota strážníků pustit je dovnitř. Zda to byli provokatéři z Antify, jak tvrdí internetové záznamy některých účastníků, nebo hrstka potrhlých Trumpovách fandů, nebo obojí, se už asi nikdy nezjistí, a vlastně na tom ani nezáleží. Podstatné je to, že Trump, coby vrchní velitel branné moci, s takovou možností měl počítat a žádnou demonstraci v době zasedání Kongresu nesvolávat. Po čtyřleté a pracné a částečné úspěšné snaze zastavit progresivistickou radikalizaci americké politiky ji tímto jedním činem urychlil a možná zpečetil. V tom spočívá jeho osobní tragédie, která hrozí přerůst v tragédii národní, s následky pro celou západní civilizaci, a to rozměrů – jak se dnes rádo říká – „biblických“ či dokonce „apokalyptických“.

Jak hluboce „biblická“ je – teď navíc i ve smyslu „víry“ – se ukázalo na tom, jak snadno a zbrkle, s vyhrocenými emocemi až hysterií, bez ověření faktů – se proti Trumpovi vyhranili mnozí komentátoři, kteří se jinak označují za konzervativce, pravičáky nebo republikány. Někteří šarvátku v Kongresu nazvali „dnem hanby“, čili událostí srovnatelnou s japonským náletem na Pearl Harbour. Vyloženého osla ze sebe udělal bývalý republikánský guvernér Kalifornie a svaloherec Schwarzenegger, když to přirovnal ke „Křišťálové noci“, za níž nacističtí rváči v Německu a anektovaném Rakousku rozbíjeli židovské obchody a pálili synagogy. V Británii se „svého někdejšího přítele“ Trumpa zřekl a zatratil ho komentátor Daily Mailu Piers Morgan. V Česku jej za nejhoršího prezidenta a narcisa všech dob označil Roman Joch.

Všichni si byli stoprocentně jistí, že Trumpova stížnost na zfalšování voleb byla nepodložená důkazy či dokonce lživá. Přitom skutečnost je taková, že důkazů (technicky řečeno „podezření“, neboť soudně neprokázaných) se nahromadilo úctyhodné množství a nakouknout do nich, pokud je ještě internetoví provideři nestačili vymazat, lze zde.

Že se jimi odmítl zabývat Nejvyšší soud, a to na žádost uznávaných právníků, kongresmanů a dokonce i státu Texas, svědčí o vážných trhlinách v systému amerického právního státu. Trumpova tragédie ale spočívá hlavně v tomto: Tyto důkazy se chystal Kongresu předložit viceprezident Pence. Oznámil to kongresmanům několik dní předem v dopise, v němž, po vysvětlení, že sám nemá ústavní právo volby schválit ani zamítnout, napsal mimo jiné toto:

„Po volbách s podstatnými nařčeními z volebních neregulérností a četných případů úředníků nedodržujících státní volební zákon, sdílím obavy milionů Američanů o poctivost těchto voleb... Splním svou povinnost zajistit, aby se těmto obavám dostalo férového a otevřeného slyšení v Kongresu... Námitky budou předneseny, důkazy budou předloženy a zvolení zástupci amerického lidu rozhodnou.“

Penceův dopis v plném znění je zde.

Komentátoři si všimli Pencova mohutného naštvání, ale unikla jim jeho pravá příčina. Paradoxně a absurdně Trump touto statisícovou demonstrací s hrstkou výtržníků Pencovi podrazil nohy a znemožnil mu využít poslední šance na zveřejnění volebních podvodů ústavní cestou. A docílil opaku toho, čeho chtěl dosáhnout. Odevzdal tím všechny politické zbraně demokratům a ponechal jim na pospas 75 milionů svých stoupenců, na něž se teď řítí krutá perzekuce. A to je Trumpova hlavní tragédie, za niž si nezaslouží nic jiného než co možná nejpokornější odchod z politiky. Dnes tedy už zajištěný kongresovým impeachmentem.

Nabízí se tedy otázka týkající se politické budoucnosti Donalda Trumpa. Před „osudným“ incidentem se mluvilo o tom, že může kandidovat v roce 2024, případně si udržovat vliv v Republikánské straně tím, že bude udělovat podporu v primárních volbách kandidátům, které uzná za vhodné. Ostatně ho volilo 74 milionů lidí. Nyní slyšíme, že je politická mrtvola, že o něj už nikdo nestojí, že republikáni se od něj chtějí distancovat a někteří i rádi podpoří impeachment. Zcela vážně, jak to je? Může být Trump stále jakýmsi „řidičem ze zadního sedadla“?



Ztratil příliš mnoho stoupenců i mezi republikánskými kongresmany, než aby mohl doufat v návrat na politickou scénu. Někteří ho nesnášeli od samého začátku a rádi se ho dnes zbavili. Ostatně z tempa, jakým demokraté nastolují totalitní stát, si nemůžeme být jisti, zda ještě nějaké volby budou, nebo budou-li, zda něco na dnešním stavu ještě kdy změní. To nejrozumnější, co by Trump pro záchranu Ameriky ještě mohl udělat, pokud mu na ní záleží, je zmlknout a v zákulisí použít svůj kapitál na založení dobře fungující internetové sítě, na níž by mohla přežít svoboda slova, která je teď tvrdě ohrožena, a bez níž nefunguje svoboda politická ani ekonomická. Udržet tím ve veřejné debatě konzervativní, pravicové, vlastenecké, klasicky republikánské politiky a komentátory, na něž současná internetová oligarchie uvaluje cenzuru dosud nevídanou v žádné demokracii. A řídit to odněkud z Baham ze svého golfového hřiště.

Což nám připomíná jeden důležitý aspekt Trumpova vládnutí, jehož si taky komentáře moc nevšimly. Kromě výčtu toho, co za své prezidentství Trump udělal, ať už pozitivně nebo negativně, podstatné je i něco, co neudělal, ač k tomu měl mocenské nástroje: Nikdy nikoho necenzuroval, neumlčoval, nezakazoval, naopak trpěl cenzuru od svých protivníků. Televizní vypnutí prezidentského projevu nemá v dějinách demokracie obdobu.

Politickým následkem tedy je impeachment prezidenta. Společenským následkem je série blokací na sociálních sítích – nejen Trumpa, ale i lidí s ním spřízněných. Přicházejí výzvy, aby spolupracovníci Trumpa už nikdy nesehnali práci, že prý „se podíleli na lžích“. Co říci k této vlně a k těmto tendencím?

Udělejme si výčet útoků na Trumpa, „trumpisty“ a „trumpismus“ za pouhý týden po kongresové tragédii. Trumpistou je pro tyto účely každý, kdo Trumpa neodsoudil dostatečně vehementně. Trumpismus je cokoli, co nesouhlasí s oficiálním názorem Demokratické strany a její přidružené mediální oligarchie, na prakticky jakékoli téma.

Vyhozen z Twitteru, Facebooku, YouTube a několika menších serverů, jako TikTok, Snapchat a Pinterest. S ním i jeho spolupracovníci, jako právníci Rudy Giuliani a Sydney Powellová. A dalších 75 tisíc jeho voličů, tedy trumpistů. Náhradní konzervativní server Parler, založený před dvěma roky, aby měli kam emigrovat vyhnanci z Twitteru a Facebooku, byl odpojen svými providery Amazon, Google a Apple. Kabelové servery odpojují některé menší nezávislé lokální televizní stanice. CNN kritizovala jedinou velkou protrumpovskou stanic Fox, že „neoznačila událost 6. ledna za protistátní povstání“. Nazvala ji „nezodpovědnou a nebezpečnou“, vyzvala k jejímu odpojení a kontaktovala s touto žádostí šest kabelových serverů. Odpojují se internetové prodejny patřící Trumpovi. Asociace realitních agentů s půldruhým milionem členů vydává nový zákaz jakéhokoli „projevu nenávisti“ pod trestem pokuty 15 tisíc dolarů a vyloučení. Za nesprávné politické projevy odpojují zákazníky firmy Uber, Lyft a Airbnb. PayPal ruší službu zákazníkům, u nichž zjištuje platbu dopravy do Washingtonu v den demonstrace. Identifikovaní účastníci jsou některými firmami propouštěni ze zaměstnání. FBI na podezřelé výtržníky v demonstraci dostala přes 100 tisíc udání. New York Times navrhuje, aby se demonstrace prošetřila v kontextu „napojení na vnitrostátní teroristické organizace nebo zahraniční nepřátele, radikalizující americké občany“. Hillary Clintonová představuje recept, jak „zahájit proces hojení a sjednocování“ tím, že všichni prohlásí, že Joe Biden „byl řádně zvolen prezidentem ve svobodných a fair volbách“. Republikánští senátoři Ted Cruz a Josh Howley jsou v Kongresu vyzývání k rezignaci za to, že zpochybňovali poctivost voleb v klíčových státech. Biden je přirovnal ke Goebbelsovi. Rockový zpěvák Ariel Pink byl za účast na demonstraci propuštěn ze své agentury. Unie leteckých pracovníků vyzvala, aby „vzbouřenci“ již nikdy nesměli cestovat komerčními letadly kdekoli v USA. Časopis Forbes oznámil, že každou firmu, která zaměstná někoho z Trumpovy administrace, bude apriori podezírat ze zkorumpovanosti. ABC News volá po čistce Trumpových stoupenců. Ozývají se výzvy, aby Trump byl digitálně odstraněn z roličky ve filmu z roku 1992 a nahrazen jiným hercem, než se bude film letos znovu vysílat. Demokratičtí kongresmani navrhují použití 14. dodatku ústavy na odstranění všech volených federálních i státních funkcionářů, kteří zpochybňovali Bidenovu volbu, a tím se „zapojili do vzpoury proti ústavě nebo poskytli pomoc jejím nepřátelům“. Časopis „National Catholic Reporter, fandící katolíkovi Bidenovi, vyzval katolické stoupence Trumpovy (polovina katolíků), aby „se zpovídali z komplicity s nezdařeným pučem“. Banky na Wall Streetu zablokovaly finanční příspěvky protrumpových politiků a pohrozily jim trvalým odříznutím, budou-li zpochybňovat Bidenovo zvolení. Newyorská právnická asociace projednává vyloučení Trumpova právníka Giulianiho za „pobuřující projevy zpochybňující prezidentskou volbu“.

Revoluční „dlouhý pochod institucemi“ je brilantně dokončen a propojen se všemi sférami občanského života, za podpory miliardářů a megakorporací. Za týden toho stihl víc, než Gottwaldovi komunisté za rok. Taková Amerika teď bude vládnout světu, než ji převálcuje Čína.

Liberální mainstream se důrazně brání srovnání přepadení Kapitolu a násilností souvisejících s Black Lives Matter. Co o tom soudíte Vy?

Tak si to zkusme srovnat. Za posledního půl roku výtržnosti Antify a BLM způsobily 2 miliardy dolarů majetkových škod, zabily 25 lidí a zranily 2 tisíce policistů. Zapálily policejní stanici v Minneapolisu. Opakovaně několik měsíců přepadaly federální soud v Portlandu. V Seattlu vyhlásily autonomní zónu se zrušením policie, v níž byl zvandalizován bezpočet nemovitostí a zavražděno pět lidí. To vše za potlesku demokratických politiků včetně třeba Kamaly Harrisové. Korporace a média tehdy ani nemukly, naopak finančně na vandaly přispívaly a vyplácely kauce na propuštění zatčených násilníků.

Trumpovy demonstrace v téže době proběhly beze škod. Kromě této. A zda ty škody spáchali skuteční „trumpovci“ nebo nasazení provokatéři, se už asi nikdy nedovíme. A ani na tom nezáleží. Dobrý konec vše napraví, špatný konec vše pokazí. Na úspěchy Trumpovy politiky se zapomene a jeho závěrečný lapsus se nedá ničím omluvit.

Zastínila Trumpova aféra nějakou jinou událost, které se měla věnovat pozornost?

Investiční dohodu EU s Čínou, kterou má ještě schválit europarlament. Z prvních komentářů se mně zdá vyplývat, že je nevyrovnaně výhodná pro Čínu a nevýhodná pro EU. Ale podrobnější analýzu přenechám ekonomům jako třeba paní Šichtařové nebo IVK.

Ještě proberme, prosím, problematiku obstarávání vakcín. Suchým faktem je, že Izrael očkuje „o parník“ víc než kdokoliv na světě, slušně je na tom Británie. My čekáme na dodávky z EU. Liberální tisk říká, že sami bychom si víc neobstarali. V Německu ale zní kritika, že Brusel se zbytečně handrkoval o cenu, čili sehnal málo. Kde je dle vás pravda?

O pravdu se nebudu pokoušet. Ale máme tu další příklad organizační neschopnosti EU. Už jsme mohli mít tu levnější a jednodušší oxfordskou, ve větším množství, a snadněji skladovatelnou. Je to snad nějaký EU naschvál za brexit?

Není to veselá doba, ale přesto: Rozesmálo vás poslední dobou něco?

Mírně mě rozesmála zpráva v Le Monde, že pařížská opera vyřazuje z repertoáru Labutí jezero a Louskáčka, protože vyjadřují bělošskou nadřazenost. (Asi nemají dost černých labutí?)

Ale pro opravdický humor jsem musel nakouknout do amerického satirického internetového magazínu Babylon Bee, který tam měl tento týden takovéto hlody:

Kongres vydal prohlášení, že kromě kongresmanů nesmí do budovy vstoupit žádní jiní kriminálníci.

Trump dal na rozloučenou svůj portrét na všechny poštovní známky, takže Biden bude muset zrušit federální poštu.

Duševní zdraví konzervativců se vyhozením z Twitteru zlepšilo o 300 %.

A Kamala Harris navrhla novou spravedlivou sociální politiku, podle níž každý dostane bydlení 3 x 3 m, tři jídla denně a ostrahu budovy.

