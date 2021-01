Češi v cizině že mají větší nadhled? Pokroucené volby: Zbořil vidí, jak to může skončit

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Špatné nápady se opakují s železnou pravidelností.“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje možnost korespondenční volby pro české občany v zahraničí. „Doufám, že paní Markétu Pekarovou Adamovou příště nenapadne navrhnout, aby volili jen ti, co mají ‚nadhled‘, a těm ‚beznadhledovým‘ byla účast ve volbách rovnou zakázána,“ podotýká. A některé kauzy uplynulých dní spojené s očkováním? „V médiích to vypadá jako celonárodní tragédie. Ale od pana doktora Šmuclera přece víme, že ‚bez kulichů‘ to v nemocnicích nejde.“ Ty, kteří proti opatřením protestují, zřejmě nepůjde přesvědčit. „Snad až nebudou moci vyjíždět do zahraničí, nejen protože budou zavřené hranice, ale prostě proto, že se jich tam budou štítit, tak se jim podaří v uzavřeném Česku vytvořit nějaký ‚smysluplný systém‘, který nám dovolí pařit a veselit se po hospodách, dokud to naše játra vydrží.“

V uplynulém týdnu se opět začalo mluvit o možnosti zavedení korespondenční volby pro české občany v zahraničí. Prosazovat ji chce opoziční blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09, který pro letošní sněmovní volby vytvořil koalici.

„Nejen u nás doma se stává, že když nějaké volby dopadnou pro někoho, kdo myslel, že měly dopadnout jinak, objeví se úvahy o tom, jak změnit volební zákon a ústavu. Znovu se pak studuje, kde se stala chyba, a špatné nápady se opakují s železnou pravidelností. Nepřehledné sčítání hlasů ve Spojených státech někoho utvrdilo v tom, že hlasování prostřednictvím internetu a tzv. korespondence tentokrát přinese úspěch všem těm, kteří byli už několikrát neúspěšní,“ popisuje politolog Zdeněk Zbořil.



„Snad by si objevitelé této novinky mohli přečíst nějakou Knihu o volbách (třeba od Oskara Krejčího). Dozvěděli by se, že volební akt, tj. vhození volebního lístku do volební urny, je aktem individuálním a demonstrativním. Osobní účast nebo neúčast voliče ve volební místnosti je projevem občanské odpovědnosti a jedním z mála projevů toho, že jsem ochoten osobně ručit za předání svého ústavního práva zvoleným zástupcům. Proto se tímto aktem stává volič občanem a projevuje své občanské ctnosti,“ dodává.

A přidává další komentář: „Konečně volby se neopakují příliš často, a tak kdo chce volit, buď přijme, nebo odmítne svou účast na volebním procesu a nebude se vymlouvat, že to má daleko, že pršelo nebo poletoval covid. Navíc, když je někdo tak daleko, že nemůže dojít do volební místnosti, co asi ví o těch, pro které hlasuje nebo nehlasuje? Na googlu a wikipedii není všechno. Volby jsou také trochu rituálem, který měl a má svůj důvod stoletý, a neměl by se revolučním rozhodnutím měnit po dohodě několika domněle zneuznaných. Mezi členy a voliči vámi zmíněných politických stran je hodně takových, kteří uvažují a mluví o monarchii. Snad by se mohli někde zeptat, co to znamenalo, že český král byl zvolený a přijatý, jak se volil císař Sanctum Imperium Romanum a proč se scházejí kardinálové k volbě papeže ve Vatikánu. A jen neťukají do klávesnice svých PC nebo smartphonů.“

Snadnost nemůže být kritériem naplnění zákona o svobodných volbách

Podle Markéty Pekarové Adamové korespondenční volba usnadní našim občanům v zahraničí vykonávat jejich základní právo. „Loni se nám podařilo vládu rychle dotlačit k tomu, aby lidem umožnila zúčastnit se voleb i přesto, že se nacházeli v karanténě. A to jsme na začátku slyšeli, že to nepůjde, protože by to bylo prý moc narychlo. Teď chceme stejným způsobem umožnit volit několika stům tisícům českých občanů, kteří žijí v zahraničí,“ popsala Pekarová. Před časem už předsedkyně TOP 09 zmínila, že každý, kdo se bojí korespondenční volby, má zároveň strach z voličů, kteří mnohdy díky svému nadhledu ze zahraničí dokážou vidět situaci v naší zemi z jiné perspektivy.

„Paní předsedkyně TOP 09 se podle mého názoru mýlí. Snadnost nemůže být kritériem naplnění zákona o svobodných volbách. Předpokládám, že ale ani netuší, kolik těch „tisíců českých občanů“ ve skutečnosti je a kde žijí. Nevím, zda jich jsou „statisíce,“ ale hlavně nevíme, kde vlastně žijí a zda to není snazší pro ty, kteří bydlí v New Yorku, Paříži a Londýně a proč se nechtějí slušně obléknout a dostavit se v předepsaný čas k volebním urnám.

Nemluvě, že jsem přesvědčen o tom, že „nadhled ze zahraničí“ může být také projevem ignorance. Ze zahraničí se snadno nadhlíží, ale důsledky nesprávné volby nepocítí ti, kdo žijí v Austrálii nebo v Britské Kolumbii. Doufám, že paní Markétu Pekarovou Adamovou příště nenapadne navrhnout, aby volili jen ti, co mají ‚nadhled‘, a těm ‚beznadhledovým‘ byla účast ve volbách rovnou zakázána. Někteří z ‚celebrit‘ o tom mluvili už několikrát,“ varuje Zbořil.

Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda sociální demokracie, si nemyslí, že je dobrý nápad nechat hlasovat korespondenčně občany, kteří nejsou v České republice trvale: „Hlasovat by měli jen lidé, kteří tu trvale žijí a znají dobře naše podmínky, ve kterých žijeme,“ uvedl a dodal, že něco jiného je to pro Čechy, kteří se ocitnou v zahraničí v době konání voleb, ať už kvůli práci, studiu nebo na dovolené.

„Ano, s názorem Jiřího Paroubka souhlasím. Myslím, že pan expremiér má takové zkušenosti, že si o způsobu voleb v České republice nedělá žádné iluze, a že takový krok stranou, jaký navrhuje někdo z TOP 09, zvláště po zkušenostech z posledních voleb ve Spojených státech, chápe, stejně jako mnozí občané ČR, jako trik těch z české politiky pomalu odcházejících, jak se nějakým způsobem dostat přes pro ně smrtelných 5 procent,“ uvedl politolog.

František Laudát, předseda KAN a bývalý poslanec ODS a TOP 09, souhlasí s možností hlasovat korespondenčně, ale pouze pro Čechy v zahraničí. „Nesouhlasil bych s jakoukoliv on-line volbou nebo korespondenčním hlasováním doma, to v žádném případě. Existuje obrovské riziko podvodů, a i kdyby to nebyly podvody, někdo může výsledky zpochybnit jako Donald Trump. Vznikne nedůvěra, nastane výbušná situace a lidé přestanou věřit v základní pilíř demokracie, což jsou svobodné volby,“ varoval před podobnými nápady u vnitrostátních voleb Laudát. Podle jeho slov je stále nejlepší dojít osobně s dokladem totožnosti před volební komisi, do nichž si kandidující mohou vyslat své zástupce.

„Myslím si, že i obvyklí kritici názorů a výřečnosti pana exposlance Laudáta dobře rozumějí tomu, o čem mluví. Nezkoumám jeho motivace, zda jsou to obavy o osud malých politických stran nebo samotné ODS, ale má pravdu, kterou mu potvrdí každý, kdo se jen trochu zabývá politikou a českým politikařením,“ podotýká Zbořil.

Někteří upozorňují na nebezpečí manipulace i v souvislosti s umožněním korespondenčního hlasování pro občany v zahraničí, zvlášť s odkazem na dění ve Spojených státech amerických. Další zmiňují, že koalici jde pouze o hlasy, protože předpokládají, že lidé ze zahraničí budou volit více opozici.

„Snad nemusíme všechno špatné hledat jen v amerických prezidentských volbách. Vzpomeňme si, co někteří čeští občané žijící ve Spojených státech psali o možném a nekontrolovatelném sčítání několika tisíc hlasů v posledních českých parlamentních volbách. A teď jich mají být, jak říká paní Pekarová, statisíce. Kdybychom nenadávali jen prezidentu Lukašenkovi, ale naše neziskovky by zjistily, jak se to dělá s hlasy ze zahraničí v Bělorusku, snad bychom si nemuseli hrát na vymýšlení nějakého nového volebního systému pro Českou republiku. Ukazuje se, že jen v minulém roce bylo tolik podezření z falšování výsledků voleb v několika amerických státech, a třeba i v Kazachstánu a Kyrgyzstánu, že se zdá být důležitější než omílání bohaprázdných volebních hesel, aby se při sčítání hlasů nešidilo,“ říká politolog.

Je to už víc než měsíc, co ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ohlásily, že jdou do voleb spolu. A jak hodnotit zatím jejich spolupráci a šance?

„Dovolte mi trochu se vyhnout odpovědi, protože zatím jen vím o společné vůli těchto tří stran vyhrát volby. A zdá se, že – jako vždy – se začínají dohadovat odshora. Kdo bude předsedou nebo předsedkyní vlády. Jistě se ale tato volební koalice bude muset zabývat také svým politickým programem. Zatím se zdá, že zase nic jiného než trochu unaveného ‚antibabiše‘ nemají. Zato mají spoustu problémů sami se sebou, i když se zdá, že ‚zdroje budou‘. Spíš ale bude mnoho malých problémů. Ani válečný pokřik o epidemii a o tom, kdo ji zavinil, nemusí vést k úspěchu. Navíc, když na heslo ‚Pusťte nás na ně!‘ mají už delší dobu copyright Piráti,“ komentuje Zbořil.

Snad nemusel chodit na Primu a měl raději začít třeba v Mladé Boleslavi

Podle premiéra Andreje Babiše vláda od úterý otevře papírnictví, obchody s dětským oblečením, obuví a spodním prádlem. Uvedla to v neděli v podvečer Česká televize. Jiné uvolňování vláda v příštím týdnu neplánuje.

„To si nedovoluji komentovat. Obávám se, že tato zpráva není úplná. Nemusíme, jak je u nás zvykem, hned všechno hodnotit. Snad to můžeme nechat na vládě, hejtmanech a obcích, tam mají větší hlavy. A také možnosti projevit s tím odborný souhlas nebo nesouhlas,“ říká Zbořil.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek si myslí, že by se žáci a studenti v případě znovuotevření škol měli každý týden plošně testovat antigenními testy. Testovat by se podle něj mělo mimo jiné i v továrnách, kde by bylo podmínkou provozu. Hovořil o tom na Primě.

„Také pan dr. Kubek má nesrovnatelně lepší informace než jakýkoliv komentátor v PL nebo v ČT. Snad se všemi svými názory nemusel chodit zrovna na Primu a měl raději začít třeba v Mladé Boleslavi. Kdo může vědět lépe, co nějaká továrna potřebuje, kdy si může nebo nesmí udělat covidové prázdniny? Prezident lékařské komory jim, samozřejmě, k tomu může něco říct nebo poradit, kde se zeptat. Diskutovat o tom s pomalu chápajícími a občas popletenými ‚mluvícími hlavami‘ v televizích, není, podle mého názoru, nejvhodnější způsob šíření společensky sensitivních informací,“ komentuje Zbořil.



V pátek začala registrace k očkování pro občany nad 80 let. Podle opozice systém kolaboval, podle předsedy vlády fungoval skvěle a vládního zmocněnce pro IT chce navrhnout na státní vyznamenání. I ministr Havlíček si pochvaloval v neděli na Primě, že momentálně je zaregistrováno na 140 tisíc lidí, což ukazuje, že systém funguje dobře. „Dívejme se na výsledky a nenechme se zviklat opozicí,“ uvedl. Registrační systém na očkování se 1. února buď otevře pro všechny, ale budou čekat na dodávky vakcíny. Nebo se registrace na pár měsíců zastaví.

„Nic o tom nevím, ačkoliv myslím, že už mám právo se někde registrovat. Ale ještě se poradím se svými lékaři, kteří znají můj zdravotní stav, a dám na ně. Potom budu někde žádat o termín. Konečně, podobně jsem to dělal s protitetanovkou i protichřipkovým očkováním. Tak proč z toho dělat celonárodní hnutí? V tom přívalu TV informací jsem se např. zatím ani nedozvěděl, jak je to s očkováním na pojišťovnu a jak s návštěvou soukromých poliklinik a podobných zařízení. Mám samozřejmě výhodu, že nehraji házenou nebo fotbal a očkování nepotřebuji jako ti, co neodjeli hrát na MS v házené do Egypta. Přepokládám, že ti termíny měli, ale díky svému sebevědomí je nepotřebovali,“ zmiňuje politolog.

Rychlé polní soudy? Nemusíme napodobovat pověstného generála

Začátek očkování už poznamenala kauza ve Státním zdravotním ústavu, rozruch způsobilo, že vakcínu dostala manželka lékaře a radního Královéhradeckého kraje. Po 40 letech končí šéf nemocnice v Českém Krumlově, protože dal vakcínu, která zbyla, i příbuzným zaměstnanců.

„V médiích to vypadá jako celonárodní tragédie. Ale od pana doktora Šmuclera přece víme, že „bez kulichů to v nemocnicích nejde.“ Možná že když v Krumlově očkovali příbuzné zaměstnanců, pomohli jejich domácnostem a nemusejí, se obávat, že lidé z těchto rodin přestanou chodit do zaměstnání. Snad nemusíme napodobovat hned toho Haškova pověstného generála ze Švejka, který miloval rychlé polní soudy,“ podotýká Zbořil.

Předseda občanských demokratů tvrdí, že každým dnem se na aktuálním stavu ukazuje, že organice očkování selhává „víc a víc.“ „Systém nemá žádná pravidla, dochází k protekci, není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace, není kampaň na podporu očkování. Jedním slovem skandál,“ spílá. Za nynější stav je podle jeho slov odpovědný premiér, který „sám sebe ustanovil koordinátorem očkování.“ „Tuto operaci ale nelze řešit mikromanagementem a smskováním po nocích,“ obul se šéf ODS do ministerského předsedy.

„To nestojí za komentář. Jednak je to monotónní, jednak pro ODS je skandál všechno, co koaliční vláda a zejména Andrej Babiš udělají. Tak proč to číst? Stačí, když víme, že to řekl někdo z ODS a víme, o čem to je, aniž jsme to četli. Trochu to připomíná i nápady z Řeporyjí, i když to není tak vulgární,“ podotýká Zbořil.

Lidé protestují. Desítky lidí s transparenty, českými i černými vlajkami, koňmi a rakví se o víkendu vydaly k domu ministra zdravotnictví Jana Blatného v Jinačovicích na Brněnsku. Účastníci akce protestovali proti vládním opatřením a protiepidemickému systému, který vnímají jako nesmyslný. Než se demonstranti dostali před dům ministra, potkali několik místních obyvatel s opačným názorem. Ti v ruce drželi transparent s nápisem Zdraví je víc než peníze.

„Asi ty české protestanty nelze přesvědčit. Snad až nebudou moci vyjíždět do zahraničí, nejen protože budou zavřené hranice, ale prostě proto, že se jich tam budou štítit, tak se jim podaří v uzavřeném Česku vytvořit nějaký „smysluplný systém“, který nám dovolí pařit a veselit se po hospodách, dokud to naše játra vydrží,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



