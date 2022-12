Další voliči Andreje Babiše. Odhad, co nastane kvůli průzkumům

Přesuny voličů od slabších prezidentských kandidátů k silnějším se budou týkat Andreje Babiše. Kvůli tomu, že některé průzkumy ho neposílají do druhého kola voleb, to sdělil ParlamentnímListům.cz přední politický marketér a majitel společnosti PRodukujeme.cz Jaroslav Poláček. Situace je dle něj jasná: Vše „vypukne“ začátkem ledna.

reklama

V kampani nám narůstá motiv „volte Baštu, volte Diviše, volte Středulu, seberou Babišovi!“ Příznivci Babiše zase apelují, že „kdo nevolí Babiše už v prvním kole, volí Nerudovou s Pavlem“. Jak tyto apely budou úspěšné?

Obě výzvy mají svou logiku, vycházejí z volebních přesunů v jedné skupině voličů. Přesto jedinou výzvou, která teď výrazně ovlivňuje voliče, je interpretace volebních průzkumů, které přebírá televizní zpravodajství. Zásah má na milion lidí. Jen mi v posledním týdnu přišlo úsměvné, jak se ve výzkumech vystřídali na prvních místech všichni top kandidáti – jinými slovy, výzkumy nám neříkají, kdo vyhraje v půlce ledna, ale utvrzují nás v tom, že v prvním kole půjde o střet třech kandidátů.

„Luxování“ spektra ze strany větších kandidátů je ve volbách nutné. Co může udělat Babiš, aby utáhl nějaká ta procenta voličů SPD, případně Josefa Středuly? A co mohou dva vedoucí liberální kandidáti udělat, aby získali někoho z fanklubů Pavla Fischera či Marka Hilšera?

Mimořádně všem třem pomáhají průzkumy. Nikdo nechce zahodit svůj hlas pro někoho, o kom nezávislá autorita na základě svého sociologického šetření říká, že nemá šanci na postup. V poslední fázi očekávám, že se objeví apel na sjednocení sil, aby bylo možné porazit „druhou stranu“. Volič kandidátů s menšími preferencemi bude v dvojím ohni – aby nevolil zbytečně a aby nenahrál konkurenci. Tuhle obavu z toho, že neprojde jejich kandidát do druhého kola, budou prožívat spíš příznivci ze skupiny voličů s možným přesunem k A. Babišovi, protože podle některých průzkumů hrozí, že se A. Babiš nedostane do druhého kola.

Zmíněný Josef Středula... Nezůstal on v té kampani jako pověstný „kůl v plotě“? Co dál s veřejnou kariérou, která skončí takovým zklamáním?

Jaké zklamání? Řada kandidátů z druhého kola před pěti lety prošla úspěšnými senátními volbami a pokračuje v politické kariéře. Josef Středula získal velký mediální prostor, mohl prezentovat svůj pohled na různá témata a to, co naznačujete, by mohlo nastat, kdyby měl třeba jedno procento – výzkumy mu ale přisuzují větší podporu. Navíc věřím, že ve finále udělá všechno pro to, aby odboráře oslovil a pozval k volbám.

Politolog Kubáček si všímá, že generál Pavel přitvrdil v lince „Antibabiš“ a vymezuje se proti lídrovi ANO. Prý mu to uškodí při získávání voličů, kteří váhají mezi ním a Babišem. A takoví jsou, to vidíme v průzkumech. Jak to vidíte?

Ne tak jednoznačně. Je to tanec mezi divokými vejci. Kolega Kubáček zřejmě narážel na to, že před pěti lety byly Drahošovy výroky proti Babišovi (myslím, že to bylo druhé kolo), posuzovány jako jeden z několika důvodů jeho neúspěchu proti Zemanovi. Ale dnes je ta situace jiná minimálně ve dvou ohledech:

1. Babiš bude v tomto hypotetickém druhém kole přímým konkurentem Pavla.

2. Pavel má podle výzkumů potenciální voliče mezi seniory, což by mu pomohlo ve druhém kole, ale musí se do něj nejdříve dostat.

Váhající volič se bude rozhodovat na základě nejen těch pozitivních vlastností, ale i podle připomínek toho, proč toho druhého nevolit. Takové připomínky nemusí říkat přímo protikandidát, ale například jeho známí podporovatelé-ambasadoři, kteří už začínají být slyšet.

V podrobných průzkumech z minulých měsíců skutečně zaznívá, že někteří straničtí voliči uvažují až nepochopitelně: Pavla by volila nejen část voličů ANO, ale i zlomek voličů SPD. Jak to vysvětlit?

Generál Pavel je kandidát se silným příběhem, nepochybně jeden z hrdinů, které máme. Řád čestné legie, který má, je nejvyšší francouzské vyznamenání a on je dokonce důstojníkem legie, což je druhý stupeň. V té dlouhé kampani, kterou vede, má objeto možná více míst než Babiš, a to se někde musí odrazit. Navíc vystupuje nekonfliktně – což od hlavy státu většina lidí očekává.

Podporu od voličů ANO si vysvětluji jednoduše tak, že od prezidenta máme, my voliči, jiná očekávání než od stranického lídra. A nepochybně tu jsou lidé, kteří chtějí silného, rozhodného lídra – těm bude z principu generálská hodnost a uniforma imponovat. Jak víme, volby jsou o emoci, a tahle emoce se nevyhne ani voličům SPD.

Jsou Vánoce. Z liberálního spektra zní apely ne nepodobné legendárnímu „přemluv bábu“: Chtějte od prarodičů jako dárek, že nebudou volit Babiše a nezkazí vám tak život. Má takové chování smysl, nebo je to spíš cesta k tomu, abychom si zkazili svátky?

„Přemluv bábu“ byl vtipný a úspěšný spot, který srozumitelně pojmenovával potřeby jedné skupiny lidí. Já jsem podobně dobrý spot nezaznamenal a vím, že Vánoce nám nezkazí. Konečně, každý den čelíme tisícům pokusů nám něco sdělit, a náš mozek se tomu umí bránit – vypnout. Měli bychom ale počítat s tím, že nás otázka „koho budeš volit“ nemine ani v rodinném kruhu, protože volba hlavy státu je důležité téma. Přeji všem, aby měli klidné svátky, které stráví spolu se svými blízkými. Nejpozději v lednu to vypukne naplno. :-)

Psali jsme: Vždyť on to neví. Kalousek odmítl i generála Pavla ČEZ: Modernizace vodních elektráren na Vltavě je za polovinou, dvanáct obnovených soustrojí vyrábí navíc miliony kWh ročně a šetří vodu Po vraždění u Kurdů propukly v Paříži nepokoje Titulový skandál u Nerudové. Bývalý rektor Zima dodává kontext. Ještě děsivější, než se zdálo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.