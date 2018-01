Drahoš se bojí čtyř debat. Nemusel by se dožít 2. kola, smějí se experti a říkají: Profesor líp vypadá, Zeman líp mluví

Miloš Zeman se v debatách vyžívá, a proto s lehkým srdcem přistoupil na nabídky čtyř televizí pro jejich uspořádání. Myslí si to mediální expert Jiří Mikeš, podle něhož bude pro jeho soupeře náročné připravit se byť jen na dvě debaty, a proto má z většího počtu obavy. Bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha dokonce tvrdí, že Jiřího Drahoše bude stát každá debata dva roky života a po eventuální x-té debatě se soupeřem Zemanova formátu by se nemusel dožít ani dalšího kola voleb. Z uchazečů by měl v televizních debatách Jiří Drahoš mít navrch v tom, jak vypadá, Miloš Zeman v tom, co říká.

Prezident Miloš Zeman vyslyšel výzvu Jiřího Drahoše a utká se s ním v televizních debatách před druhým kolem přímé volby hlavy státu. V nich nerozhoduje jen síla argumentů, což se nejčastěji ilustruje na památné debatě Johna Kennedyho a Richarda Nixona, kandidátů na úřad prezidenta Spojených států v roce 1960. Zatímco u rozhlasových posluchačů vyhrál debatu republikán Nixon, televizní diváci označili za vítěze demokrata Kennedyho. Poraženého podle odborníků potopilo jeho potící se čelo a brada, které svědčily o jeho menší jistotě. Uškodil mu i poněkud nezdravý vzhled, jenž byl způsoben Nixonovou předchozí hospitalizací se zraněním kolena. Ve srovnání s ním vypadal opálený protivník nepoměrně zdravěji, svěžeji a energičtěji.

„V tomhle ohledu bude mít pan Drahoš nespornou výhodu, protože je to vysoký štíhlý elegán a vypadá důstojně. Bude proto záležet, jestli budou kandidáti při debatě stát, nebo sedět. Pokud budou sedět, tak se prezidentův handicap pochopitelně sníží,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš. Známé je využití stupínku při televizní debatě uchazečů o premiérský post v roce 2006 mezi Mirkem Topolánkem a Jiřím Paroubkem. „Když je někdo velký chlap, k tomu dobře oblečený, tak to působí. Nesmíme zapomenout, že polovina voličů nebo možná i víc jsou ženy. Takže lidé dají na to, jak kdo vypadá. Některé rozdíly se dají zmírnit, ale ne úplně vymazat, protože lidé mají dotyčného zafixovaného i z jiných předchozích vystoupení. Z tohoto pohledu má pan Drahoš navrch,“ dodává bývalý šéf Asociace reklamních agentur a lektor komunikačních studií na Vysoké škole ekonomické.

Na výběr potížista, nebo ušlechtilý člověk, kterého v Bruselu rádi uvidí

Samozřejmě bude záležet i na tom, co budou rivalové říkat a jakým způsobem budou umět své názory podat. „Nesporně bude hrát roli řečnická obratnost, volba slov a srozumitelnost vyjádření. Lidé budou na jedné straně sledovat kandidáta s akademickým a důstojným vystupováním, na straně druhé jednoho z deseti milionů, který občas použije nějaké to jadrnější slovo, ale tím se svým způsobem lidem přibližuje. Je jasné, že intelektuálové dají přednost vystupování pana Drahoše, kdežto ten obyčejný lid si řekne, že Zeman je opravdu náš prezident. Budou se rozhodovat, jestli chtějí někoho, kdo bude dobře vystupovat v zahraničí, kdo bude vítat, kdo bude kývat, kdo bude ušlechtilý, koho budou mít v Bruselu rádi, protože s ním nebudou mít problémy, nebo jestli zvolí toho troublemakera, který může dělat potíže, ale myslí podle mého názoru na republiku,“ vysvětluje Jiří Mikeš.

„O tom, že prezident Miloš Zeman je vynikající řečník, snad nepochybují ani tzv. svobodomyslnější dřevní demokraté z řad havlistů či Sorosových sympatizantů. Jejich odpor vůči prezidentovi se však nezmění, ani kdyby v nadcházejících debatách mluvil jako Bůh či jako Mesiáš. Nicméně, část voličů, kteří ho nevolili v prvním kole, by mohla ovlivnit Zemanova briskní mysl a brilantní verbální i nonverbální způsob komunikace. Ostatně jeho projev v Poslanecké sněmovně v minulém týdnu opět připomenul noblesu a unikátní úroveň obsahu i formy prezidentových projevů, které navíc nečte,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz mediální analytik a bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha.

Zemanova imunita vůči loutkovodičům z Bruselu je kavárně trnem v oku

Přitom je přesvědčen, že stávající hlava státu má na své straně nemálo výhod. „Projevy prezidenta Zemana jsou vrcholem jeho státnického charismatu, jehož základy tvoří přirozená imunita vůči korupci či mamonu, skandálním amnestiím či bruselským loutkovodičům s jejich utopistickou vizí multikulturalismu, kterou aktuálně zakrývají rouškou humanismu. Tyto nefalšované osobnostní přednosti jsou zcela logicky trnem v oku globalistům pražské kavárny stejně jako části establishmentu,“ tvrdí mediální odborník.

Poukazuje na to, že Jiří Drahoš dosud dělal vše proto, aby voliče přesvědčil, že je dokonalým Zemanovým protipólem. „Tedy i loutkou. V průběhu kampaně totiž naznačil, že ani tato role mu není zcela cizí. Kupříkladu na svých webových stránkách vystavuje seznam tzv. dezinformačních webů s odkazem na česká média, zprávu BIS a Ministerstvo vnitra. To přesto, že vnitro i BIS takový seznam neverifikovaly. Drahoš na svém webu však prohlašuje, že s komunisty se prý nikdy nezapletl, byť jejich propagandistické tanečky si evidentně osvojil. Ostatně „slabost“ pro skvosty z produkce pravdoláskařských dezinformátorů, kteří čile reinkarnují totalitní praktiky, je základním předpokladem kariéry ve veřejnoprávních médiích. Snad nebude takovým předpokladem na Hradě, zejména když Drahošem avizovaná změna bude podle všeho spojena s odlišným charakterem hradního pána,“ poznamenává Radim Hreha.

Čtyři debaty dávají větší příležitost lepšímu rétorovi

Na úkor ostatních kandidátů dostala Jiřího Drahoše do druhého kola přízeň médií, na níž si ani v nejmenším nemohl stěžovat. „Nicméně, Drahošova přesvědčivost a důvěryhodnost v televizních diskusích nebyla valná. Na rozdíl od Zemana, Drahoš v pozici ofenzivního diskutéra evidentně není sám sebou. Potvrdil to i v poslední televizní debatě svými nevěrohodnými útoky vůči praktikujícímu katolíkovi Pavlovi Fischerovi, na téma přerušení těhotenství čili potratů v Polsku. Jinými slovy, slušný člověk, kterým Drahoš podle všeho je, se nechal zmanipulovat svým volebním štábem do role, která mu zřejmě není úplně vlastní,“ myslí si mediální analytik.

Prezident Miloš Zeman je ochoten jít do duelů s Jiřím Drahošem na všech čtyřech televizních stanicích, které oběma kandidátům tuto nabídku adresovaly, tedy Nova, Barrandov, Prima i Česká televize. Jeho protivník striktně trvá jen na dvou, což nekompromisně zopakoval v úterním dopoledním vysílání Rádia Impuls s tím, že na víc debat nemá čas. „Pochopitelně čtyři debaty dávají větší příležitost panu prezidentu Zemanovi než panu Drahošovi. To si pan Drahoš uvědomuje a má z toho obavy, protože on není takový rétor jako pan prezident, tak trochu se zakoktává, potřebuje mít k ruce nějaké poznámky, kdežto pan Zeman je pověstný tím, že všechno říká spatra a málokdo ho něčím zaskočí,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš s tím, že čím více debat, tím lépe pro Miloše Zemana.

Drahoše bude stát každá debata dva roky života

„Pan prezident se na rozdíl od svého soupeře v takových debatách vyžívá. Za tím, že nechce pan Drahoš více než dvě debaty, může být strach, protože už takhle bude pro něj náročné se na ně připravit. Každá ta debata bude jiná, televize se nebudou chtít opakovat. Takže pro poradce pana Drahoše i jeho samého by bylo velice náročné se na tolik debat připravit,“ dodává Jiří Mikeš. „Miloš Zeman nemá co ztratit. Drahoše bude stát každá debata dva roky života. Po eventuální x-té debatě se soupeřem Zemanova formátu, by se nemusel dožít ani dalšího kola voleb,“ tvrdí dokonce Radim Hreha.

Z tábora podporovatelů Jiřího Drahoše zaznívají obavy z toho, jaké prostředky nynější prezident v debatě zvolí. „Bude záležet na moderátorech. Pokud Česká televize nasadí Václava Moravce, tak ten bude přihrávat panu Drahošovi. Pokud to bude Jakub Železný, tak udělají velice dobře. V jiné televizi, ať už na Primě, nebo na Nově, to bude pravděpodobně objektivnější. Moderátor může vyvracet názory předřečníka, nachytat ho na nějakých hloupostech, které řekne, čímž naznačí divákům: ‚Podívejte se, toho chcete volit, vždyť on o tom vůbec nic neví‘. Nebo může jeho kiksy také přejít. Bude záležet na tom, jak se zachová management České televize, konkrétně pan ředitel Dvořák, jestli si na to dohlédne, nebo jestli dá volnou ruku panu Moravcovi, který pana prezidenta z duše nemá rád. Stejně tak pokud nechají pana prezidenta stát, tak to bude jasná facka panu Zemanovi,“ myslí si Jiří Mikeš.

Jasné vize a hájení republiky, nebo hezký vzhled na známkách

Důležité také bude, zda se debaty budou odvíjet od otázek typu postavení České republiky v Evropské unii, suverenity země v kontrastu s nuceným přijímáním migrantů podle nařízených kvót bez našeho souhlasu, svobody projevu, nebo sklouznou k otázkám prezidentových spolupracovníků či kauze Lesní správy Lány. „Oba kandidáti si otázky určitě vyžádají dopředu, ty debaty nemají za účel nějaké sestřelování, proto by měli otázky znát v předstihu, než do televize přijdou. Divil bych se, kdyby to bylo jinak. Určitě si budou klást podmínky, kdo má debatu vést, jak má to aranžmá vypadat, k tomu se budou určitě vyjadřovat. A zvláště v České televizi by na regulérní podmínky mělo dohlídnout její vedení a pochopitelně generální ředitel,“ míní mediální expert.

„Rozhodující bude, jak budou přesvědčiví, jaké argumenty budou používat, jak se při tom budou tvářit. Před poradci pana prezidenta je z tohoto pohledu úkol, aby zapracovali na tom, aby se tak nekýval, aby působil energičtěji. Ale to asi nebude nejdůležitější. Roosevelt byl na vozíčku a dostával hlasy. Bude na lidech, jak se rozhodnou. Zda budou chtít někoho, kdo by vypadal hezky na známkách, kdo bude vystupovat důstojně a elegantně, nebo jestli dají přednost člověku, který tohle všechno možná nemá, ale zato má jasné vize a je v politice zběhlý a hájí zájmy této republiky. Takže nechť lid rozhodne a myslím, že lid rozhodne moudře,“ domnívá se Jiří Mikeš.

Mediální expert by hnal ty, co poradili Drahošovi vyzvat Zemana v televizi

Radima Hrehu zaujalo Drahošovo vyjádření po postupu do druhého kola, že to teď vše vezme do svých rukou. „Byl-li to projev sebereflexe a vzkaz veřejnosti ve smyslu, že teď začne konat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, pak je pořád naděje, že Hrad za jeho eventuálního zvolení prezidentem, nedopadne podobně jako Česká televize. Tedy, že nebude mít důvěru relevantní části veřejnosti. Buď jak buď, televizní debaty finálních prezidentských kandidátů budou zcela odlišné. Oba aktéři budou mít podstatně větší prostor, tudíž se budou moci lépe prezentovat. A co je hlavní, do hry vstoupí fenomén Zeman, jenž má svého soupeře ‚přečteného‘, tudíž bude obnažovat jeho slabá místa, kterých má díky svým havlistickým poradcům přehršle. Bude záležet pouze na Drahošovi, nakolik se vypořádá s prezidentovými argumenty. Voliči, o jejichž přízeň se budou oba kandidáti ucházet, jim jistě neprominou jejich slabiny, které jim jejich skalní bez mihnutí oka odpustili a odpustí i ve druhém kole,“ uvědomuje si Radim Hreha.

To, jak došlo k dohodě na televizních debatách, označil senátor Jaroslav Kubera za strategickou chybu Jiřího Drahoše. „Neměl vyzývat Zemana k televizním debatám. Zeman by to při své hrdosti sám neudělal a nyní odpověděl svým tradičním stylem, že vyhoví jeho prosbě, čímž ho rovnou trochu dehonestoval. Drahoš měl nechat míček na straně Zemana, aby přilezl, že chce debatovat,“ konstatoval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz politik ODS. „Jasně. Ty poradce, kteří mu to poradili, bych hnal. To byla kardinální chyba. Na tohle pan prezident čekal a může z toho být nadšený, že ho pan Drahoš k debatě vyzval. Potřeboval to jako sůl, aby se s ním mohl setkat takříkajíc z očí do očí. To pan Drahoš nezvládl, to si mohl odpustit,“ přidává se Jiří Mikeš k názoru senátora.

