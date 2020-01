Erik Best: Opozice to tuší... Babiš zase vyhraje. A hrozná čísla Klause ml.

Podezřele tragický výsledek Trikolóry v posledním průzkumu agentury STEM, který činil pouhého půl procenta, je podle znalce českého politického zákulisí Erika Besta špatnou zprávou i pro premiéra Andreje Babiše. Důvody Best konkrétně vysvětluje. A v komentáři pro ParlamentníListy.cz se též zamýšlí nad osudem Jaromíra Soukupa, jeho TV Barrandov i tím, jaký vliv to bude mít na další prezidentské volby.

Máme podle Erika Besta v letošním roce na politické scéně i s ohledem na krajské volby očekávat nějaké změny? „Podobně jako v Americe hodně záleží na tom, jaká je ekonomická situace. Pokud vydrží současný trend, pak vydrží i současná koalice,“ má jasno.

Dále pak upozorňuje na poněkud netradiční konstatování z úst opozičního politika. „Trošku mě pobavil Jaroslav Kubera v MF Dnes, kde říká, že Babiš má geniální postup k regionální politice, což odpovídá i na hlavní otázku, jak dopadnou krajské volby,“ uvádí politický analytik s odkazem na rozhovor, kde šéf Senátu konstatuje, že Babiš díky rozdávání peněz voličům bude premiérem i po dalších volbách.

„Nemusí to být směrodatné, ale když to říká představitel jedné z hlavních opozičních stran, atmosféra je taková, že skoro všichni očekávají, že se nic nezmění a boj proti Babišovi je částečně marný. Občas jsou vidět i nějaké ústupky, třeba v médiích, v pozicích některých stran a politiků, kteří začínají akceptovat, že Babiš i Zeman zůstanou a nedá se s tím zatím nic dělat,“ soudí Best.

Bouřlivé reakce vyvolal poslední průzkum agentury STEM, který přisoudil Klausově Trikolóře pouhých 0,5 procenta a Okamurovu hnutí SPD jen 5,6 procenta. Naopak se v průzkumu po drahné době objevili Svobodní s 1,8 procenta. O této straně přitom nikdo minimálně měsíce neslyšel.

Erik Best se zamýšlí, kde se tak překvapivé závěry průzkumu vzaly, když řada předešlých měření Václavu Klausovi předpovídala vstup do Sněmovny. „Pakliže je ten průzkum skutečně směrodatný, lze to vysvětlit jedině tak, že stále existuje silná, tzv. neliberální pravice, ale že voliči už nechtějí Okamuru a Klause mladšího nepřijali. Neříkám, že to tak je, ale jiné vysvětlení nevidím, pokud akceptujeme, že průzkum odpovídá realitě,“ nabízí možné vysvětlení.

„Pokud je to tak, což netvrdím, vidím tu možnost pro ODS. Zvláště v případě, kdy se místopředsedou strany na kongresu stane Alexandr Vondra, který by mohl některé voliče nalákat zpátky. Podle tohoto průzkumu se hodně nových voličů našlo v případě TOP 09 a Pirátů. Tedy buď není pravice tak silná, anebo není průzkum odpovídající. I kdyby to bylo tak, že průzkum neodráží reálnou situaci, vidím potenciální problém u lídrů SPD a Trikolóry. Jejich pozice nemusí být silná. Z druhé strany v jiném nedávném průzkumu měl Václav Klaus mladší skvělou pozici z hlediska důvěryhodnosti,“ připomíná analytik.

Podle svých slov nerad dokola slyší, že je třeba počkat na volby, které budou jediným spolehlivým průzkumem, ale nakonec to ani jinak nepůjde. „Nejen u STEM vidím trend, že někdo občas vydá průzkum, který obsahuje evidentní nesrovnalosti a místo toho, aby se to veřejně probíralo, třeba proč mají najednou Svobodní 1,8 procenta a předtím ani v průzkumech nefigurovali a nejsou samostatně v průzkumu jmenovaní, tak se tyto podivnosti neřeší. Nikdo o tom veřejně nedebatuje, neanalyzuje, zapomene se na to a další průzkum je zase úplně jiný. Předpokládám, že to tak bude i tentokrát. Za měsíc STEM vydá průzkum, který vyvrátí to, co vydali tento týden,“ myslí si Erik Best.

Fotogalerie: - Uctění památky Jana Palacha

„Průzkumy jsou velice užitečné pro média, která chtějí zdůrazňovat nějaké konkrétní stanovisko. Pokud dopadnou jinak, než si přejí, tak je přehlédnou a prakticky o nich nemluví. Je pozoruhodné, že ve státě, kde má pravice silnou pozici, je najednou ta její neliberální část ohroženým druhem,“ podotýká.

Na zmiňovaném průzkumu je podle Erika Besta zajímavá i další věc. „Výsledky plus minus vyhovují úplně všem kromě Klause. Ano, SPD by také chtěla o tři čtyři body více, ale kromě toho je pouze Klaus opravdu ve špatné situaci. Je to nové hnutí a potřebuje přilákat víc a víc voličů a najednou do toho přijde průzkum, který je velice negativní.“

„Ani Babiš nechce, aby Klaus byl příliš silný. Můj pohled je, že si Babišovi stratégové přejí, pokud to tak nevidí on sám, aby se Trikolóra dostala do Sněmovny, ale ne aby byla příliš silná. 5,01 procenta je pro Babiše úplně perfektní, ale deset patnáct je problematické. V tomto smyslu by Andrej Babiš neměl být příliš šťastný, že má v tomto průzkumu Klaus tak mizerný výsledek,“ uvažuje.

Prezident Zeman skončil s pravidelnými rozhovory pro Soukupovu TV Barrandov. Mluví se o tragické finanční situaci této televize. „Také slyším různé teorie a fámy. Nevím, do jaké míry a co z toho je pravda. Třeba zda chce Daniel Křetínský opravdu Barrandov převzít přes skoupené dluhy. Nevěřím, že by měl zájem Kellner, když bude mít TV Nova, tak Barrandov nepotřebuje vlastnit, aspoň ne oficiálně. Záleží na tom, zda je televize výdělečná. Mladí lidé se na televizi už nedívají. S tím naopak Kellner počítá, protože bude mít TV Nova s obsahem, který bude možné konzumovat přes telefony.

„Máme složitější situaci před dalšími prezidentskými volbami. Nikdo neví, kdo bude kandidátem na straně neliberálů. Pokud Nova bude mít nového majitele a Prima nový kanál (zpravodajský kanál s licencí americké CNN, pozn. red.), což bude mít větší sledovanost než Barrandov, tak příští kandidát buď sám o sobě, nebo přes Zemanovu podporu bude mít krytí u těchto dvou televizí. Tedy tam, kde je víc diváků. Došlo k tomu, že spojenectví Zeman – Soukup do určité míry určovalo, kdo bude tím kandidátem na prezidenta, nástupcem Zemana. Pokud Soukup nebude kandidátem současného Hradu, Zeman by na jeho televizi neměl vystupovat, protože by to poškodilo skutečného kandidáta Hradu. Kdo tím kandidátem bude, nevím. Zda půjde o Vladimíra Dlouhého, Josefa Středulu nebo někoho dalšího, těžko teď odhadovat,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

