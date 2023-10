I Slováci, co chtěli volit „hodného“, radši zvolili „zlého“. Noční můra Prahy

reklama

Politolog upozornil jasně. „Pravdou je podle rozmanitosti výsledků, že relevantní klíčové, sociologické a demografické skupiny v nich promluvily. Jsou zajímavé i tím, jak nezvykle intenzivně do nich promlouvali čeští politici a jak se jim to hrubě vymstilo. Přesně se potvrzuje, že by bylo dobré zachovat chladnou hlavu, ctít zásadu, že zahraniční volby se nekomentují, zvláště pokud jsou politici aktuálně ve funkcích za Českou republiku. To znamená, že mají ctít český zájem. Dochází pak k trapným chvílím určitých revizí prohlášení, když nevyhraje ten, koho si přáli, což je naprosto neprofesionální. Zároveň často jde také o rozměr vzdorovolby. Tady si všichni určitě vzpomenou, jak my v uvozovkách milujeme, jak je nám nepříjemné, když čteme ze slovenského, německého, rakouského tisku, kdo má být prezidentem, kdo má být premiérem, jak má být barevně a ideově obsazená Poslanecká sněmovna, a to stejné děláme teď Slovákům. Myslím si, že zvláště platí, že Slováci a slovenští voliči milují, když jim tato doporučení přicházejí z českého a maďarského tisku,“ uvedl.

Tohle už prostě mezi čtyřma očima? A další prosím…

Připomenul i jiná fakta. „Co jsem kritizoval u Miloše Zemana, že dělal u Donalda Trumpa, respektive u amerických voleb, kde mu to sice vyšlo, ale stejně se prokázalo, že návštěvu do Bílého domu nezařídilo, co udělal u rakouských prezidentských voleb, kde mu to nevyšlo a bylo nepříjemné. Bohužel teď dělá i jeho nástupce Petr Pavel, obdobně předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová, premiér a další. Prostě nepatří to do profesionálního výkonu politického řemesla a samozřejmě nějak dramaticky nezatíží československé vztahy. Ale bude to prostě věc, kterou si politici budou muset vyříkat, která v duchu u prvních setkání viset bude a situaci rozhodně neusnadňuje.“

Jinak, když se podíváme na volební výsledky…

„Jsou hodně reprezentativní, krásně ukazují, že Slováci chtějí výrazného politika, který se nebojí zaujmout silná stanoviska, ale nechtějí Roberta Fica samotného v domě,“ uvažoval. „V momentě, když měl pohodlnou většinu, nikdy to neprospělo a nevedlo ho k profesionálním výkonům, ale ke zneužívání politické moci,“ upozornil.

„Navíc si myslím, že už začíná období loučení Roberta Fica, protože sice vůči některým, a to zejména novinářům a nevládním organizacím vstupuje jako bůh pomsty, ale mnohokrát prokázal, že je pragmatik a technolog moci. Čili, že zase bude vystupovat optikou, jaké partnery má, jaká témata se řeší. Bude vůbec vůči zahraničním partnerům nakonec mnohem pragmatičtější, mírnější, než by odpovídalo volební kampani. Dá se očekávat, že bude vyhledávat a přemýšlet o situaci, aby odcházel jako úspěšný, aby se neopakovalo, co prožil naposled, a to demise, de facto jako ve společenském debaklu a potupný odchod,“ uvažoval.

„Já jsem přesvědčen, že se bude hrát i o to, jakou formou bude Robert Fico odcházet, aby odcházel v uvozovkách v momentu, kdy si situaci vybere on. Samozřejmě už se začne řešit, kdo po něm, jaká vůbec bude politika Smeru, jakou roli si najde, ono to bude hodně platit i ve vztahu k Hlasu. Celá řada poslanců u pana Pelegriniho vazbu k Robertu Ficovi má mnohem silnější než k vlastnímu uskupení. Bude se hrát i o to, jak se SMER bude profilovat do dalších měsíců. Myslím si, že nakonec vláda bude velmi pragmatická. Já jen připomenu, že i přes často protestní slovník, Robert Fico byl ten, který přiváděl Slovensko do eurozóny, horoval pro přijetí společné měny euro,“ začal vypočítávat.

„Byl ten, který byl na kordy s Viktorem Orbánem a nakonec se stali velmi pragmatickými politickými blízkými partnery. Byl ten, který byl v řadě věcí sice velmi kritický k NATO, ale Slovensko bylo velmi aktivní v rámci NATO jak v zahraničních misích, tak ve zbrojení. Hlásil se sice intenzivně k evropským sociálním demokratům, ale měl blízké vztahy s Helmutem Kohlem, jedním z nejvýraznějších křesťanských demokratů,“ uvedl Kubáček. „Tím chci říct, že jde o člověka, který je velkým pragmatikem. Začínal jako zapálený marxista a nebránilo mu to potom zastupovat Slovensko u soudu ve Štrasburku při radě Evropy, je to prostě člověk, který se dokáže přizpůsobit jakémukoliv politickému uspořádání. Počítám, že bude nakonec premiér naprosto pragmatický, ale výrazný,“ uzavřel.

Mediální hodnocení zkušené analytičky. Novináři ať nečtou

Mediální hledisko s chirurgickou přesností detekovala analytička Ryšánková. „Je zvláštní, jak se média, v nichž pracují obvykle lidé, kteří už z charakteru své práce nemohou být hloupí, chovají před jakýmikoliv volbami jako hmota, která není schopna se poučit z opakujících se vzorců. To, že si mediální liberálové něco přejí, neznamená, že tomu tak bude,“ vzkázala. „Angličtina pro to má výraz ‚Bias‘. Znamená to, že média jsou někomu nakloněna natolik, že mu otevřeně fandí a zesměšňují všechny ostatní názory či politické postoje,“ dodala.

„Nastolování politické agendy vždycky nejvíc vyhřezne před volbami, kdy se média, až na čestné výjimky, ani nesnaží zakrývat komu fandí a kdo je zločinec. Aniž by to ale přiznala nahlas. ‚Zlý‘ Babiš versus ‚hodný‘ Pavel. Jeden rozvědčík vadí a je to zrůda, druhý rozvědčík je hodný, provedl sebekritiku, vyletěly holubice a zpívají slavíci. Trump je zlý, Clintonová je hodná. Je hodná dokonce tak, že ve chvíli, kdy už byl jasné, že Trump vyhrál, nám on-line média sdělovala, že výsledek je stále ‚nejasný‘. Politika ale není souboj dobra se zlem. Vždy je to jen přetlačovaná různých, mnohdy protikladných zájmů,“ popsala.

„Lidé, kteří volí někoho jiného, než ‚my‘ (my, mainstreamová média a tak zvané ‚elity‘) jsou nedemokraté, primitivové, dezoláti a starci, které je třeba nejlépe zbavit volebního práva, zavřít, zašlapat a zadupat. Stačí si přečíst twitterové statusy těch, kteří se považují za ‚lepší‘,“ upozornila.

Samozřejmě že hráli otřesně a už se ani nesnažili?

Ani v zemi pro zemi pod Tatrami neměli novináři pochopení. „Slovenské volby nebyly jiné. Tah na Progresívne Slovensko, které v očích novinářů vyhrálo volby už čtrnáct dní před konáním, byl tak obrovský, že média vytvářela dojem, že tak to prostě je a bude. Jiná možnost neexistovala, ačkoliv bylo zřetelné, že SMER Roberta Fica má obrovskou šanci na vítězství. Že bratislavské kavárny nejsou celé Slovensko. Reportáže z vlaku zadarmo, který vezl v Praze žijící Slováky „domů“, aby mohli zvolit Progresívne Slovensko, byly jak vystřižené z budovatelských filmů. Přitom Slováci mohli volit korespondenčně, čili výlet neměl jiný smysl, než mediálně propagandistický,“ uvedla. „Média měla jasného vítěze a naprosto si nepřipouštěla myšlenku, že všechno může být jinak. Průzkumy i exit polly byly přece jasně pro PS. Nejhorší je uvěřit vlastní lži. Nikdo nepočítal či nechtěl počítat se lžiskóre – že totiž masírka ‚volte dobro‘ byla tak obrovská a strach z mediálního lynče tak velký, že lidé nepřiznali, koho reálně budou volit a alespoň v odpovědích tazatelům se přidali k ‚vozu s vyhrávající kapelou‘ (bandwagoon efekt). Přitom velké lžiskóre bylo u každých slovenských voleb u národovců a v Česku u komunistů. Sociologové ovšem realitu nevzali vážně a teď jsou směšní,“ uvedla.

Položila i řečnickou otázku: „Proč média pravidelně selhávají v objektivitě? Není to příkazem vlastníků, jak se mylně domnívá americký levičácký profesor Noam Chomsky. Je to složením redakcí. Novináři jsou z devadesáti procent liberálové, nese to s sebou způsob života a také dědictví devadesátek, kdy přišla rychlá generační výměna. Do novin tehdy nastoupili zpátky osmašedesátníci a bývalí disidenti, kteří ‚boj za svou pravdu‘ z dob protikomunistického odboje považovali za logický i v demokratické žurnalistice. K nim se přidala tehdejší generace mladých, ještě nedávno členů stávkových výborů na školách. Ti všichni měli a mají vcelku stejný pohled na svět, který si s sebou od té doby nesli a nesou.“

Trendy jsou jasné. „Proamerický, proevropský, protiruský, protičínský, ekonomicky středopravý, hodnotově liberální. Dnes jsou ti, kterým bylo v době nástupu do redakcí přes dvacet, padesátníci. Redakce namnoze i řídí a vnášejí do nich stále svého ducha. Kdokoliv s jinými názory v takovéto redakci dlouho nepřežije. Argumentem pro setrvání v této názorové orientaci je mnohdy i složení čtenářské obce, ale ten, kdo si třicet let kupoval a četl Respekt, si odmítá přečíst Právo. Propaganda se zacyklila a zakalila žurnalistům realitu,“ uvedla.

Jak je možné, že nevyhrálo Progresívne „my“?

„To všechno dohromady pak zadělalo na ‚šokující‘ překvapení, kdy se s prvními reálnými výsledky ‚liberální‘ média i ‚liberální‘ politici museli vyrovnat s tím, že volby nedopadly tak, jak přece měly a jak oni chtěli a byli připravení komentovat. Progresivné ‚my‘ nezvítězilo. Zklamání bylo dokonce tak výrazné, že čeští vrcholní politici zahodili své masky a odhalili své tváře,“ konstatovala a přidala konkrétní příklad: „Ministr vnitra byl znechucen zcela otevřeně a sdělil národu, že bude muset vysvětlovat zaostalému lidu výhody liberální demokracie. Možná by měl spíš přemýšlet, ve které krabici s hračkami mají jeho děti jeho šifrovaný telefon. A mrknout se, jestli mu zahradu nevyzobávají slepice hedvábničky. Petr Fiala ani Petr Pavel vítězi voleb nepogratulovali. Že by mu jeho přítel po boku, bývalý diplomat, neřekl, že jsou ceremonie, které se v ‚nadstandardní‘ mezistátní diplomacii dodržují, ať si myslíme cokoliv?“

„Podstatným faktem slovenských voleb je, že jasně zvítězila levice – Jak SMER, tak Hlas jsou sociální demokraté, ale i Progresívne Slovensko je levice, i když progresivistická, nekriticky prounijní a ekonomicky liberální. Mimo parlament zůstala konzervativní pravice a extrémní nacionalisté slovenští i maďarští,“ vzkázala.

A borec na konec...

Ryšánková také zaostřila ještě více na mainstream. „Nejméně profesionální, a tím nejsměšnější z celé plejády českých novinářů, byl redaktor České televize ve volebním štábu SMER – SD. Ještě ve chvíli, kdy na kraulu pod ním běžela informace o pětadvaceti procentech pro Fica, hovořil o jeho prohře s odkazem na naprosto nedůvěryhodný exitpoll,“ uvedla. „Redakce slovenského SME šla až tak daleko, kdy v selfpromo banneru tvrdila červeným písmem, že ‚Volbami to nekončí‘, jako kdyby vyzývala lid do ulic. Omyl. Volbami ‚to‘ skončilo,“ dodala.

A přidala ještě na závěr tato slova: „Média se teď upínají k tomu, že se Progresívnemu Slovensku podaří Fica obejít a vytvořit vládu bez něj. Pokud ne, mají v staronovém premiérovi nepřítele. Aspoň na rok, kdy budou volby u nás a nastane nová masáž na téma ‚dobrý a zlý‘,“ uzavřela s tím, že masáž vyhrocená.





