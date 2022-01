Je to jinak. Farský to dobře věděl. Lhal snad? Má vás za idi*ty? Otázky k cestě do USA

VHLED MICHALA BOKA V politice jsme zvyklí, že ve volební kampani politici slibují něco, co vypadá jako Rolls-Royce, aby pak po volbách doručili něco, co je v lepším případě Trabant. Zpravidla s námi ale politici alespoň hrají hru, kdy se jako že snaží alespoň předstírat, že toho Rollse nám skutečně přivézt chtěli, ale nepřejícní spolustraníci a zločinní koaliční partneři to auto pod plachtou prostě vyměnili, říká politolog Michal Bok. Kauza poslance Farského, který se zítra pojede učit o demokracii do USA, je ale úplně z jiné ligy.

Jan Farský je ale jiná liga. Nic nepředstírá, ale zcela otevřeně a rovnou hned po volbách se všem svým voličům vykálel na hlavu. Na sociálních sítích oznámil, že Fulbrightova komise podpořila jeho projekt, že proto odjíždí na půl roku do amerického Oregonu, ale že si poslanecký mandát nechá.

Jak Jan Farský porušil svůj vlastní slib

Farský musí mít veřejnost asi za úplné idioty, jinak by se přece téhle lži nedopustil. Anebo je chronický lhář a podvodník. Proč? Protože už když kandidoval do Poslanecké sněmovny, věděl, že uspěl se svým projektem.

A přesto kandidoval a přesto voličům sliboval, že pro něj výkon poslaneckého mandátu bude prioritou, které přizpůsobí vše. V koaliční smlouvě, kterou se jako kandidát zavázal řídit, totiž jasně stojí: „Kandidát koalice se zavazuje, že v případě zvolení: … bude brát práci poslance, případně člena vlády, jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času…“ (viz 5.2.5. Koaliční smlouvy Pirátů a STAN, dostupné zde)

Tohle Jan Farský věděl, a dokonce to i sám s Piráty jako první místpředseda STAN vyjednal, ale stejně se to rozhodl porušit. Voličům navíc zamlčel, že Fulbrightovo stipendium získal. Zaráží to o to víc, že právě Piráti a právě Farský se v politice vždy zaklínali transparentností.

Tady ale Farský lhal, podváděl a zatajoval. Přitom kdyby to řekl dopředu, kdyby dopředu jasně sdělil, že plánuje na více než půl roku ze Sněmovny zmizet, tak by mu to třeba voliči odpustili. Takhle se ale mohou oprávněně cítit podvedeni.

Jan Farský není kdovíjaký poslanec

A Farského podvody nekončí jen u voličů. Podle všeho podvedl i své spolustraníky z hnutí STAN. Na konci srpna se totiž nechal znovu zvolit prvním místopředsedou hnutí STAN. Přitom už tehdy věděl, že Fulbrightovo stipendium získal.

A pokud by ho snad neplánoval využít, tak by přece jako slušný člověk dal Fulbrightově komisi vědět, aby neblokoval místo někomu jinému. Navíc stěhování na osm měsíců na druhou stranu zeměkoule je velká věc a ten náhradník by mu asi moc nepoděkoval, kdyby mu to oznámil někdy v prosinci před Vánoci.

Co je Fulbrightova komise?

U Fulbrightovy komise se ještě na chvíli zastavme. Název sice naznačuje, že je to komise nějakého hodného pana Fulbrighta. Ve skutečnosti je však komise produktem mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. A stipendia i práce komise jsou financovány českým a americkým daňovým poplatníkem.

Do Ameriky tak Jan Farský zamíří i za peníze z vašich daní. A tohle je taky trošku chucpe. Jan Farský by totiž asi neměl problém si se svým poslaneckým platem zafinancovat studium a pobyt v Americe sám. Rozhodl se ale místo toho využít peníze daňových poplatníků.

U zakládání komise jsem nebyl, ale nemám pocit, že by smyslem stipendií mělo být financování zahraničních pobytů čtyřicetidvouletých českých poslanců. Naopak, smysl komise a stipendií bych viděl v podpoře nadaných českých studentů, vědců a výzkumníků.

Jan Farský není ani vědec, ani výzkumník a ani mladý nadějný student. Uvědomme si prosím, že na každého Farského, který s podporou komise vyjede do Ameriky, je tady jeden nadějný český student nebo vědec, který musí zůstat doma.

Co bude Farský v Americe dělat?

Mimochodem, název Farského projektu zní: „How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for the Next 25 Years of the EU?“ Česky: „Jak transformovat 250 let amerického federalismu do cestovní mapy pro dalších 25 let EU?“ Jinými slovy, Farský tam jede studovat, jak vybudovat Spojené státy evropské.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstnavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Bizarnost tohohle tématu je nasnadě, protože americká zkušenost je přenositelná možná pro kolonizaci Marsu, ale určitě ne pro Evropu. Ale nechci se tady pouštět do hlubokomyslných úvah a polemik. Myslím, že to není potřeba, protože je to prostě zjevné.

Je ale dobré si uvědomit, že tam nejede studovat nic, co by nějak zásadně souviselo s jeho prací poslance. Kdyby se tam aspoň věnoval něčemu, z čeho by jeho voliči potom měli nějaký prospěch.

Charita z cizího

Jan Farský si své pochybení asi do nějaké míry uvědomuje. Prohlásil proto, že svůj poslanecký plat bude dávat na charitu. Super. Ale co bude dělat se svou poslaneckou kanceláří a se svými asistenty. Pošle ty lidi na osm měsíců na pracák?

Navíc s tou dobročinností je to taky ošidné. Dobročinnost bychom totiž měli dělat za vlastní peníze. Namísto toho se Farský chová jako řemeslník, který si od vás vezme peníze. Práci neodvede. A když za ním přijdete, aby vám teda laskavě peníze vrátil, tak vám poví, že vám je vrátit nemůže, protože je přece poslal do dětského domova.

V životě i v politice se často ukazuje, že ti největší slušňáci jsou ve skutečnosti ti největší gauneři. Podvodník Farský je toho dalším důkazem.

