Kubáček: Fiala je řidič sebevrah a veze ODS. Myslí, že ta zatáčka se sama narovná

Co říkáte na výsledky senátních voleb? Je to opět vzkaz pro vládní strany?

Ono kuriózně v podstatě senátní volby tak trochu překvapují v tom, že jsou relativně přes kopírák, jak před dvěma roky, před čtyřmi, před šesti… Jinými slovy, ukazuje se, že tam opravdu chodí lidé, kteří se více zajímají o politiku, vybírají si spíše osobnostně. Když to porovnáme s tou situací před týdnem, kdy to bylo takové zemětřesení, bylo to do značné míry referendum spíše nespokojenosti s vládou a jejím politickým stylem, tak teď se dá říci, že to tak trochu bylo spíš hlasování o místním předákovi, o místní osobnosti.

ANO posílilo. Může to vnímat jako úspěch, ale nebylo to dramatické. Druhá věc je, že oproti době, kdy ANO úplně pohořelo, tak přece jen teď těch osm senátorů z druhého kola, a ještě vlastně ty první úspěšné v prvním kolem může vnímat určitě jako úspěch. Protože ten senátorský klub výrazně posílí. Ale obecně se ukazuje a potvrzuje se trend, který je tady dlouhodoběji, že Senát začíná být komorou komunálních politiků, místních osobností. Protože jestli je někdo vítězem, tak vedle hnutí ANO bezesporu starostové myšleno opravdu jako profese, myšleno jako místní kandidáti. A pak takovým tím individuálním vítězem je, protože samozřejmě pro něj je to velká psychologická vzpruha, Robert Šlachta. Přece jen pro Přísahu je to příležitost poprvé vstoupit do parlamentní politiky a promlouvat do legislativy celostátní. A mimochodem, když jsme měli možnost sledovat teď ty kampaně posledního týdne, tak mám dojem, že se rozhodně nerýsuje, jak někdy je vnímáno a prezentováno, rovnítko Přísaha s ANO. Mám dojem, že naopak tím, jak ANO hodně investovalo do porážky Roberta Šlachty v senátních volbách, že naopak ty nůžky mezi Přísahou a ANO se rozevřely.

Když se vrátíme ke krajským volbám, ale vlastně částečně ještě i k těm senátním, tak co podle Vás voliči vzkázali vládním stranám? Co by si z toho měly vládní strany vzít?

No bezesporu to, že by měly nasadit významně jiný politický styl. Nejen komunikaci, ale i úplně jiné priority. Že lidé jsou naštvaní, a to i ti angažovaní voliči, kteří pravidelně se o politiku zajímají. Že se mnohem více spoléhají na místní osobnosti. A takové ty místní ombudsmany, chtělo by se říci. Prostě opravdu komunální politiky, nebo prostě osobnosti spjaté s obvodem. A že mají velmi vysoké výhrady ke stávajícímu stylu, tématům a prioritám vládní koalice. Takže pokárání to je. Ale tady je to mnohem pestřejší, protože opravdu lidé si vybírali místní osobnost a relativně neřešili, jestli je za Starosty, za ANO, jestli je nezávislým kandidátem, nebo je v uvozovkách na kandidátce stran pětikoalice. Ale šlo jim opravdu o ten místní příběh, o tu provázanost s regionem.

Takže i toto vlastně přispělo k tak velké výhře Martina Kuby v krajských volbách na jihu Čech?

Bezesporu. A hlavně také to, jak řešil témata, jak je přenášel v praxi. Jak byl v průběžném kontaktu s Jihočechy. Prostě myslím si, že ten příběh se opakuje na linii místní osobnosti, řešení přednostně místních témat, viditelnost, kontakt s tím obvodem. To si myslím, že je ten vítězný recept.

Když trochu odbočíme, co říci k tomu, co se krátce po krajských volbách odehrálo mezi premiérem Fialou a ministrem Bartošem?

A jak vidíte vývoj ODS dál?

No já se obávám, že zatím občanští demokraté jsou nastaveni tak, že si to budou muset prožít až do hořkého konce a že pak teprve se povede debata o tom, jaká témata, jakou formou a s jakou tváří. Nemám dojem, že by tady nastalo nějaké poučení z krajských nebo z evropských voleb, prostě z vysoké nespokojenosti voličů. Zatím jsem ten styl neviděl, protože i ten způsob, jak se premiér vypořádal s Ivanem Bartošem, tak jenom dokumentuje, že pan premiér nic moc měnit nechce. Řadu věcí řeší velmi alibisticky, a to se samozřejmě promítá do té vysoké míry nespokojenosti občanů. A zatím z toho mám pocit, že opravdu je to cesta řidiče sebevraha, který stále jede proti vysokému srázu a nebojí se přes ta svodidla přepadnout.

A tím myslíte ODS, nebo přímo premiéra Fialu?

Ono to je spojené. ODS je spolujezdcem Petra Fialy. Řidičem je Petr Fiala, spolujezdcem je ODS a defacto koalice SPOLU. A zatím prostě Petr Fiala má rozjeto, zatáčka je velmi prudká, ale Petr Fiala nezatáčí. Zdá se mi, že opravdu zatím je připraven a má pocit, že prostě ta zatáčka se před ním sama narovná a svodidla zmizí a prudký sráz zmizí… Ale přijde mi to trošku jako – poručme větru dešti. Že to opravdu řeší zaslepeně. Řeší to čistě orientován na sebe a zatím to stále nemá žádný benefit nebo smysluplnost pro voliče. A to je nebezpečná hra. Protože samozřejmě v tu chvíli ti voliči to prostě nepodrží a k těm volbám nepřijdou.

Podívejme se i na Piráty. Čím podle Vás ztratili některé voliče?

A jak vidíte levici v současné chvíli na české politické scéně? Jak si myslíte, že by levice mohla dopadnout v blížících se parlamentních volbách?

Já to otočím. Levici nahrává geopolitika, nahrává jí sociálně-ekonomický vývoj. A prohrává si to zatím sama svou rozhádaností, roztříštěností, případně pasivními lídry. Jedinou, zatím fakticky viditelnou postavou levice, je Kateřina Konečná. Otázka je, jak si chce pojistit ten sněmovní úspěch, to znamená, jak ona sama se do toho zapojí, případně jaké kandidáty bude mít. Protože se ukazuje, že to nemohou být kandidáti ryze z řad KSČM. To velmi dobře ukázaly karlovarské volby, kde, když to byla přiznaná KSČM, tak to projeli na celé čáře. Tam, kde to byl koncept STAČILO!, tak to pro voliče funguje. Ta značka je silná. Ale potřebujete ji také spojit s výraznými, kompetentními lidmi. Ideálně nějakého konstruktivního ražení. To znamená, že z nich vyřazuje kompetence. Jinými slovy, otočím to, pokud ve STAČILO! budou jména typově, berte to jen jako ilustrativně, příkladem, Petr Drulák, Ilona Švihlíková, Jan Keller…. podobně uvažující, kompetentní lidé, tak to může fungovat. Pokud to budou staré gardy KSČM, tak vyhoří. A samozřejmě je tady velký otazník nad sociální demokracií, ale v podstatě i velký otazník nad Zelenými, nad Piráty. To znamená, levice je prostě na velkém rozhraní. Přitom kuriózně ty velké dějiny, ekonomika, sociálno, frustrace lidí …., jim obrovsky nahrává, nabíjí. Ale chybí kompetentní, důvěryhodní lídři.