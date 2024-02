Nepoučitelný Fiala, minule taky strašil Ruskem. Poštve proti sobě další, nevyřeší nic

reklama

Pondělní protestní akce českých zemědělců, kteří do metropole dorazili s traktory a další technikou, měla několik zajímavých dozvuků. Jednak si mnozí z nich stěžovali na premiéra, který předem vážnost akce snižoval svými vzkazy, že půjde o akci proruských sil, a proto není důvod se s nimi bavit. Kromě toho akci mnohdy kriticky prezentovali někteří novináři.

Komentátor Petr Holec hovoří o odtrženosti pražských novinářů od reálného života zbytku země. Naopak česká veřejnost podle jeho mínění proti zemědělcům postavená není, může jít pouze o mediální dojem.

„Převážně negativní mediální vyznění celé akce je samozřejmě cinknuté tím, že většina pražských médií dnes jen přebírá vládní interpretace událostí, protože teď mají svoji vlastní vládu, kterou drží u moci. V tom se nám vrátila totalita. Nemyslím si proto, že je proti zemědělcům ostře postavená i většina veřejnosti. Ostatně není to tak ani ve zbytku Evropy, kde protestují podobně a mají i stejné požadavky. Všechny nás doběhlo zavádění Green Dealu do praxe a podobně jako za socialismu prostě došly peníze. Pražští novináři nyní určitě ukázali i to, jak se mentálně stále víc odtrhávají od zbytku země,“ má jasno Holec.

Jestli je namístě mluvit o ukradení demonstrace zemědělcům ze strany některých politiků či aktivistů, na tom není podle jeho slov nic nového. „Každou demonstraci nakonec někdo trochu nebo víc ukradne pro sebe a patent na to mívají politici. V tom nebyl jiný ani tenhle protest,“ myslí si Holec.

„Jinak se ale zdá, že protest těch ‚správných‘ zemědělců pořádá Fialova vláda, která pro změnu zkouší zneužít jejich akci, když se k ní předem hlásí, což je fakt bizár. Ve Strakovce jim možná plánují i správnou prozápadní trasu, která z nich udělá ochránce těch správných hodnot. V tom případě bych nedoporučoval jezdit k našim východním hranicím, protože tam se z vás za Fialy naopak stane provýchodní antidemokratický živel a šiřitel prokremelských narativů. Hranice mezi dezolátstvím a šířením správných hodnot je dnes hodně tenká a bacha na to,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz.

Nálepkování farmářů jako „proruských sil“ je podle komentátora Holce jen dalším důkazem, že se premiér Fiala stále víc inspiruje Klementem Gottwaldem. „Je to samozřejmě odporná estébácká metoda. Taky to ale ukazuje, že Fialovi po dvou letech vládního průšvihu nezbylo nic jiného než zoufalé šíření nenávisti mezi lidi, to je jeho program. Je to odporné,“ dodává Petr Holec pro ParlamentníListy.cz.

Politolog Lukáš Jelínek míní, že si premiér Fiala a celá vláda mohou udělat další odpůrce a nepřátele, pokud hodlají lidi protestující proti zhoršující se situaci v zemědělství častovat nálepkami jako proruské síly.

Podle něho to skoro vypadá, že vláda nechce žádné argumenty vidět ani slyšet. „Premiér Fiala je nepoučitelný, protože už když se loni scházeli protivládní odpůrci na demonstracích, také strašil proruskými silami, stejně tak při odborářských protestech zaznívalo, že to nahrává Kremlu. Lidé přitom spíše očekávají věcnou argumentaci a polemiku nad problémy v zemědělství. Nemusejí se samozřejmě Petru Fialovi líbit ani názory organizátorů těchto akcí, ani kdo ty demonstrace svolává, ale musí si uvědomit, že se k nim přidala celá řada lidí, kteří skutečně v zemědělství pracují a uvědomují si celou řadu problémů, se kterými se musejí dennodenně potýkat a vláda jim je vůbec nepomáhá řešit,“ sděluje politolog.

„Očekával bych spíše, že se po pondělním nebo i po chystaném čtvrtečním protestu uskuteční nějaká jednání, kulatý stůl, kde by se zástupci vlády bavili s reprezentanty zemědělských organizací. Pokud by vláda chtěla pokračovat dál jen nálepkováním svých oponentů, nepomůže vyřešit vůbec nic a bude proti sobě nabalovat další lavinu nespokojených občanů, kteří budou mít pocit, že vláda nevidí, neslyší a je zavřená někde ve věži ze slonoviny,“ upozorňuje.

Jelínek se podivuje i nad rozhodnutím internetového obchodního řetězce Rohlík.cz, který po pondělních zemědělských protestech oznámil, že vyřazuje z nabídky produkty firem společnosti Rabbit CZ, která patří Zdeňku Jandejskovi, jednomu z organizátorů protestu.

„Nevypovídá to vůbec nic pěkného o současné společenské atmosféře, když do byznysu takto zasahují už i politické názory. Nepochybně je to tak, že žádná firma nemusí s nějakou jinou spolupracovat a každý si své obchodní partnery vybírá sám, nicméně taková rozvaha probíhá v ústraní, mimo média a nechodí se to prezentovat na veřejnost. Jestliže měl majitel Rohlíku tuto potřebu, svědčí to o politizaci obchodu. Je právem majitele Rohlíku s panem Jandejskem nespolupracovat, stejně jako je právem jiných u Rohlíku nenakupovat,“ konstatuje Lukáš Jelínek.

