Piráti? Nedaří se. Čekali jsme víc... Podzim bude drsný, říká odborník

Piráti si na sebe upletli bič, když na sociálních sítích zveřejnili fotku poslance Michálka, jak lasem chytá korupčníka s taškou peněz ze hry Dostihy a sázky. Jeden člen Pirátské strany dokonce prozradil, že se raději od kampaně distancoval, protože je to „kolaps v přímém přenosu". Moderátor podcastu Insider Tomáš Jirsa Michálka s lasem dokonce nazval „paralympiádou politického marketingu". Smršť posměchu gradovala i další poznámkou na sociální síti, že jejich počínání připomíná jeden bizár z dílny KDU-ČSL. Facebookový glosátor Jan Paluska naposledy prý podobné pocity zažil, když v roce 2010 lidovci umístili na hřbitovní zeď svůj plakát s nápisem „Dobrý den je, když se sejde celá rodina." Grafiku s lasem raději Piráti stáhli s odůvodněním, že byla „zavádějící."

„Mám zatím pocit, že jsme asi všichni čekali, že kampaň Pirátů a STAN bude úspěšnější, že se bude snažit koalici představit jako moderní alternativu. Zatím se to nedaří,“ říká politolog Petr Sokol. „Ať se podíváte na jejich grafiku nebo i tento konkrétní příklad… kampaň zatím není výrazná a zůstává za očekáváním. Má to být kampaň koalice, která ještě před pár týdny vedla,“ dodal.

Piráti. „Nechci je podezírat ze snahy demontovat demokracii…“

U některých Michálek točící lasem nevzbudil pobavení, ale obavy. „A Vy mi to pořád nevěříte a zlobíte se, když před tím varuji: Věci Veřejné, ANO, Piráti... Stále stejná prázdná ‚protikorupční rétorika‘, silácká gesta, vězeňské autobusy, smyčky na lasu. Příště bude možná i gilotina... Body to jistě přináší. O to větší zklamání později,“ soudí bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. Že je pirátská reklama s Jakubem Michálkem a lasem sice úsměvná, ale také poměrně znepokojivá, zhodnotil na sociální síti šéfredaktor Info.cz Michal Půr: „Není to zdaleka první věc, která ukazuje, že Piráti mají problém se současným pojetím spravedlnosti. A jejich volební program uklidnění rozhodně nenabízí,“ poznamenal.

„Určitá část Pirátů se ráda prezentuje jako antisystémová strana, která současný demokratický režim chce nějakým způsobem opravit. To je samozřejmě věc, která oprávněně vyvolává u některých obavy. Nechci je podezírat ze snahy demontovat demokracii, ale podobnou rétorikou často pokusy začínají nebo jsou s ní spojeny. Všechno je špatně, všechno zkorumpované, instituce změnit… to je styl politiky, který oprávněně vyvolává reakce, které jsou citovány,“ uvedl Sokol.

ODS. „Byla to odlehčená fotka. Na rozdíl od prvního případu.“

Rozruch vyvolala před časem i fotka koalice SPOLU z libereckého parku iQLandia, kde se lídři koalice pověsili na houpačky z lan. „Někdy si prostě nemůžete pomoct. Asi není potřeba vysvětlovat, jak moc nás iQLANDIA Liberec pohltila,“ zněl pak nápis na Facebooku předsedy ODS Petra Fialy. Fotka vzbudila kladné i odmítavé reakce. Zatímco někteří ocenili, že i politici si musejí trochu oddechnout, další dali jasně najevo, že tohle není prezentace, kterou očekávají od členů budoucího kabinetu.

„Byla to odlehčená fotka. Na rozdíl od prvního případu, který jsme diskutovali, kde se dá mluvit o nějaké agresivitě, šlo o odlehčenou fotku z cest. Neviděl bych na ní nic problematického,“ komentuje politolog.

Psali jsme: „Ještě párkrát a konec.“ Petr Fiala se houpe. A narazil víc, než by čekal

Na adresu koalice SPOLU pak v komentářích také zaznělo, že až na grafika je promo „fakt katastrofa". Populistické slogany, nereálné cíle a vyumělkované fotky. Někteří v komentářích i přitvrdili: „Kromě zcela irelevantního politického programu ‚Antibabiš' nedokážete nic vymyslet, tak se schováváte za takové blbůstky, o kterých si myslíte, že vás přiblíží lidem. Jste neschopní, vyhořelí, nepoužitelní." Další připomněli, jakou kampaň měl ‚kníže' v roce 2010 a kam to od té doby politické strany dopracovaly. Jiní předhazují koalici SPOLU, že Andrej Babiš a Robert Šlachta mají PR profesionální, ale je strčí do kapsy i Volný blok s „minimálními finančními prostředky a smazaným facebookovým účtem".

„Měřítkem kampaně nejsou komentáře PR agentur, které například pracují pro jinou politickou stranu. Často debata nemá racionální základ a měřítkem jsou průzkumy. Koalice SPOLU dohnala dva subjekty, které ještě před časem byly o několik procent před nimi, tak si myslím, že kampaň zabírá. Mně se graficky velmi líbí. Komentář o tom, že lepší PR má Volný blok, považuji za vtip,“ říká Sokol.

I na už zmiňované fotografii z Liberce jsme viděli předsedu ODS Petra Fialu v saku. To, jaké nosí oblečení, vysvětloval na sociální síti. „Chci být gentleman, který kultivuje politiku,“ uvedl. Má jasnou představu o tom, jak by se rád profiloval.

„V kampaních je důležité, aby si voliči konkrétního politika s něčím spojovali. Na jedné straně je to samozřejmě program, na druhé straně i značka nepolitického charakteru,“ říká Sokol. „Petr Fiala je člověk, jehož značkou je, že chodí v saku. Že se o tom diskutuje, je dokladem, že to dělá dobře. V Rakousku byl politik, který jako jediný nosil motýlka, a tím se vyznačoval. I tyto mimopolitické věci mohou v kampani pomáhat. Petr Fiala má značku decentně oblečeného člověka v saku. Správná cesta,“ dodal.

Psali jsme: Frrrr! Babiš nahoru. Piráti a Fiala spolu? Ani smykem. Velký úder Hrozba prolitím krve: Piráti teď znechutili všechny. I Piráta. To tu ještě nebylo Michálek s lasem. Úlet pirátské kampaně si žije dál Petr Fiala: Mám rád restaurace. Prostředí, kde lidé přemýšlejí

ANO. „Dopis zapadá do stylu.“ Ale ta fotka z jižní Moravy…

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš napsal voličům dopis. V něm shrnuje, co všechno se vládě podařilo. Ani z jeho formy kampaně nejsou všichni nadšení. Někteří lidé na sociálních sítích litovali, že není topná sezóna, další se těší, že budou mít materiál na vlaštovky.

„Dopis zapadá do stylu Andreje Babiše, který se snaží neustále zdůrazňovat přímý kontakt s lidmi a oslovovat je každý týden," uvedl politolog. „Pak je třeba z tohoto hlediska pro kampaň velmi nepěkné, když je zveřejněna fotka, jak se s paní vicepremiérkou v postižených oblastech jižní Moravy dívají do mobilu a smějí se. To podle mě pak nabourává kampaň více a může konstrukci poškozovat. Dopis zapadá do linie, kterou zástupci PR dělají dobře," dodal.

Hnutí ANO je vládní stranou, a tak má předvolební kampaň dvě roviny. „První je stranické PR, zaměřené na voličské skupiny, které jsou na hnutí ANO naladěné, typově senioři. Tato rovina běží velmi dobře a je vhodně zacílená. Volí prostředky, které mají voliči nebo potenciální voliči hnutí ANO rádi,“ říká Sokol, který zároveň připomíná, že nelze pominout také přímou nebo nepřímou sílu médií vlastněných holdingem Agrofert. „Stranické PR ale není schopné ovlivnit, jaký způsobem premiér a ministři vystupovali v covidové krizi. To bude úspěšnost hnutí ANO nejvíce narušovat. Nedá se to vrátit. Tam jsou problémy,“ dodal.

SPD. „Mám pocit, že to byl takový americký kamion.“

SPD vyrazí mezi voliče s kamionem. Pro příznivce připraví i tzv. český jarmark. „Pokud jsem viděl obrázek kamionu, mám pocit, že to byl takový americký kamion, a to mi k SPD moc nesedělo. Když se podíváme na zaměření na levné ceny zeleniny, tím asi své voliče oslovují. Pro ně to může být zajímavé. Už se ale začíná poukazovat, jestli je skutečně možné nabízet potraviny za konkrétní ceny, které oni prezentují,“ podotýká Sokol.

Předvolební kampaň se rozjíždí velmi pomalu. „Viditelná je u koalice SPOLU a SPD. U dalších subjektů jde o náznaky, nebo ještě viditelná vůbec není. Překvapuje mě, jak pomalý start u některých stran má. Není to ideální. Pak bude vše v září příliš nahuštěné. Dobře dělají ti, kteří ji rozjeli dříve a v dostatečně viditelné podobě,“ říká politolog.

Odchod do opozice je pro ANO obraz konce. Jde o všechno

Na podzim lze s jistotou očekávat tvrdá a vyhrocená předvolební rétoriku, ve které nebude nouze o osobní útoky. „Hnutí ANO je strana jednoho muže. Jde jim v každých volbách o všechno. Odchod do opozice je obraz konce. Rozdělení společnosti na dva tábory, které podporují jiné strany, je poměrně hluboké a bude se v kampani odrážet. Každý bude chtít mobilizovat příznivce,“ popisuje Sokol.

A jak se do počtu hlasů u voleb promítnou konflikty mezi největšími rivaly, hnutím ANO a Piráty? „Nalej, vylej. Útoky formou, jak je dělá Andrej Babiš, mobilizují příznivce pirátské koalice i příznivce Andreje Babiše. Velký zisk z toho není. Že spadla koalice Pirátů a STAN o několik procent, je spíš způsobeno rozebíráním jejich programu. Jde o obsah, ne o napadání, které jsme viděli," uzavírá politolog.

