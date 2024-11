Pravda a láska proti Trumpovi. 17. listopad bude horký

V minulosti došlo k tomu, že oslava znovunabytí svobody a demokracie v roce 1989 byla 17. listopadu současnými aktéry využita k politickým účelům a protestům. Je možné, že tomu tak bude i nyní.

Bohumil Kartous, který rovněž pracuje coby poradce ministra školství Mikuláše Beka (STAN), vyzývá k tomu, aby lidé přišli 17. listopadu na Národní třídu vyjádřit svůj názor s vítězstvím „lži a nenávisti“ v USA.

„17. 11. proběhnou na Národní třídě v Praze oslavy 35. výročí sametové revoluce. Mám tu velkou čest být součástí oslav. V 11.00 proběhne autorské čtení z knihy Future ON! v Obýváku Václava Havla. Připadlo to na okamžik, kdy se celý euroatlantický prostor ocitl ve stavu vítězství lži a nenávisti v nejsilnější demokratické zemi světa. Jestli stále stojíme o to, aby převážila idea pravdy a lásky, je nutné se k tomu mobilizovat. Budoucnost máme stále ve svých rukou, ale pokud budeme pasivní, brzy si pro ni někdo přijde. Přijďte si připomenout odkaz listopadu 1989. Future ON!“ napsal v neděli na svém facebookovém profilu Kartous.

Jak si to vyložit? Mohou se oslavy „zvrtnout“ v protitrumpovský happening? Podle politologa Lukáše Valeše už 17. listopad není bohužel dávno oslavou svobody a demokracie.

„Obávám se, že 17. listopad už dávno není připomínkou dvou událostí z let 1939 a 1989, ale je to vyslovené politikum zneužívané k aktuálnímu politickému boji. a to především bojovníky za pravdu a lásku,“ míní Valeš.

Podle jeho slov je oslava dvou historických událostí 17. listopadu zneužívána jako zbraň v aktuálních politických bitvách. Varuje i před Kartousovou výzvou. „Je to docela nebezpečné, zvláště když má ten člověk veřejnou funkci (poradce ministra školství, pozn. red.). Už pan prezident a zejména jeho poradce Kolář způsobili dost paseky v diplomatických vztazích se Spojenými státy. Jak se možná někteří domnívají, my nejsme velmoc a měli bychom plně akceptovat demokratickou volbu. Trump vyhrál rozdílem 100 volitelů, není to nějaká manipulace, ale drtivé vítězství a ve svobodných volbách si ho vybral americký lid. Buďto demokracii respektujeme a pak musíme respektovat volby, které se nám třeba nemusejí líbit, anebo to nerespektujeme, ale potom jsme na jedné lodi s minulým režimem,“ sděluje docent Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.

Komentátor Petr Holec podotýká, že Bohumil Kartous coby šiřitel nepravdivých informací by měl oslavovat jiné výročí než 17. listopad.

„Bob Kartous je přední a bohužel i vládou sponzorovaný šiřitel dezinfa ve fialovském Česku, a proto nikoho nepřekvapí, že realitu obrací naruby i s Trumpem. Navíc je pro něj příznačná ironie, že vůbec nepochopil poselství 17. listopadu 1989. A sice že skutečná demokracie je prostě vůle lidí, zatímco tzv. lidová demokracie neboli totalita je zvůle samozvaných lidí jako Kartous. Ten by měl proto slavit spíš 25. únor a 17. listopad nechat demokratům. Ale vzhledem k tomu, že nám vládne premiér, který nám zase přisuzuje právo na seshora ‚korigované informace‘, tak bych se vůbec nedivil, kdyby letošní 17. listopad na Národní řídil takový totalitář jako Kartous. A posadil bych ho u toho na dobovou policejní střikačku!“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Holec.

Připomeňme, že i v minulých letech byl 17. listopad „použit“ k politickým soubojům. Například „boj“ Milionu chvilek pro demokracii vůči tehdejšímu premiéru Andreji Babišovi a opakovanou nepřátelskou atmosféru, když přišel Babiš k památníku v Praze na Národní položit květiny a zapálit svíčku.

Nelíbila se jim komunistická minulost tehdejšího premiéra, přičemž o pár let později proti přítomnosti současného prezidenta Pavla nikdo neprotestoval i přes jeho minulost v komunistické vojenské rozvědce. Kromě toho Pavel byl dokonce předsedou základní organizace KSČ, zatímco Babiš jen řadovým členem.