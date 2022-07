Proč je Fialova vláda v řešení domácí krize tak pomalá? Odpověď! Znalec ukázal, co se v ní skutečně děje

POLITOLOGOVÉ „Vláda by měla mít velmi rychle jasno, jak zajistit, aby lidé měli nějaké elementární finanční prostředky na boj s inflací. Opačně hrozí, že na to sama doplatí u voleb,“ varuje politolog Lukáš Jelínek. Domnívá se, že pětikoalice, v níž se už nyní projevují potíže pěti různých politických stran, tak dlouho odmítala plošná opatření a hovořila o pomoci nejslabším skupinám, až začala prošustrovávat důvěru voličů.

reklama

Signály vysílat nestačí. Tak v poslední době zní kritika vládní pětikoalice proti jejím krokům v současné krizi, obviňována je i z nečinnosti. Jsou taková slova oprávněná? „Vysílat signály nestačí nikdy, problém je, že vláda neví, jak má na konkrétní situaci a problémy reagovat, zvláště když je složená z pěti stran a každá má svoji představu, jak situaci řešit. A protože ministři chtějí prezentovat jen to, na čem se všichni dohodnou, může to vypadat jako neschopnost řešit problémy,“ řekl redakci Lukáš Jelínek, podle něhož se nyní projevují potíže pětikoaličního vládnutí – navíc stran, které upřednostňují svoji ideologii vládnutí před pragmatismem.

Kolice prý navíc vznikla pro dobré počasí: „Docela určitě koalice vznikla pro dobré počasí, proto, aby se jen napravovaly chyby a nedodělky minulých vlád, ale je slabá v řešení problémů, u kterých je potřeba improvizovat – inflace, zdražování, ukrajinská válka, energetická krize… Je vidět, že v oblastech, kde se koaliční strany shodnou, například v zahraniční politice, je česká politika čitelná,“ vysvětlil politolog. Rozdíly se ukazují až v ekonomické nebo sociální oblasti, což ovlivňuje i rychlost řešení problémů.

Fotogalerie: - Mimořádná kvůli čtení

Vládě dochází, že nápor na rozpočet je silný

Jelínek už dříve pro ParlamentníListy.cz uvedl, že se vláda ocitla v pasti mezi ideologickými poučkami o ideálním státu a odpovědnosti občanů a reálnými zájmy veřejnosti, která je sužována stoupajícími cenami. A z této situace neumí pořádně vybruslit. Co se za poslední týdny v přístupu vlády změnilo? „Jediná věc, která se změnila v minulých týdnech, je, že od koaličních politiků zaznívá ochota uvažovat o nejrůznějších formách sektorové daně, zdanění nečekaného zisku nebo posílení progresivního zdanění, o čemž odmítali před pár měsíci mluvit. Dnes jim dochází, že ten nápor na státní rozpočet je silný a že se nestačí jen soustředit na výdajovou stránku rozpočtu, ale i na jeho příjmy,“ poznamenal s tím, že právě v této věci nepanuje mezi vládními politiky shoda – tedy jak docílit vyšších rozpočtových příjmů.

Psali jsme: To je výsměch! Budete mezi půlkami. Premiér to od Tomáše Vyorala těžce schytal „Nikdy jsem v ODS neviděl nic smutnějšího, než je Fiala!“ Ve straně stoupá vztek. „Zase budeme ze Strakovky odcházet kanálem“ Češi prohráli. S Fialou to bude takto. Šéf MF Dnes Plesl a krutá pravda „Péťa může zase dál vysílat ty svoje signály.“ Zlá slova o vládě a budoucnosti Česka

„Podstatné je, aby si ministři uvědomili, že se nedá věčně vymlouvat, jak zvednutí platů uklízečkám nebo kuchařkám zvýšilo nebo roztočilo inflační spirálu. Vláda si uvědomila, že bez koupěschopnosti obyvatelstva bude i ona limitována a česká ekonomika jakbysmet. Podstatné je myslet na to, jakým způsobem posílit rozpočtové příjmy, jak zajistit, aby lidé měli nějaké elementární finanční prostředky na boj s inflací, a to se nedá odsouvat na další týdny a měsíce. Vláda by měla mít velmi rychle jasno. Opačně hrozí, že na to sama doplatí u voleb,“ varoval.

Nejvyšší čas zahodit pravicové ideály

Jeden ze zdrojů ODS redakci nedávno řekl, že i přes pravicové zaměření je třeba zahodit pravicové ideje a pomoci lidem. S tím souhlasí i Jelínek: „Ten čas je nevyšší, ale jsem dost skeptický, co z občanských demokratů vypadne, protože vidíme, jak je v otázce daní a příjmů státního rozpočtu nerozhodný premiér Petr Fiala. Slyšíme názory ekonomického experta ODS a místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka, že on sám bude partnerům rozmlouvat sektorovou daň, na druhé straně máme celkem pragmaticky uvažujícího ministra financí Zbyňka Stanjuru, který přišel s konceptem zdanění nečekaného zisku a chce aspoň něco získat z firem, které bohatnou i v době krize. Ale nejsem si jistý, jak rychle bude ODS schopna vstřebat tyto názory a přijít s názorem definitivním,“ uvažuje politolog. Aktivita ostatních koaličních stran – tedy KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů je dle jeho názoru značně výraznější a do značné míry souvisí s tím, že si ODS zvykla na tržní ideologii. A tam se prý nachází i spousta zastánců kalouskovského přístupu, a toho se ODS vzdává velmi těžce a pomalu.

Fotogalerie: - Lékaři a občané proti válce

Lukáš Jelínek sleduje politiku již mnoho let. Co tedy na voliče v těžké chvíli funguje? „Voliči potřebují cítit, že politici vnímají jejich reálné problémy a mají nějakou snahu problémy řešit. V tomhle vláda výrazně zaspala. Tak dlouho odmítala plošná opatření a hovořila o záplatování a pomoci nejslabším skupinám, až začala prošustrovávat důvěru, kterou si u voličů ve volbách získala. Takže možná ani tak nejde o to, kolik peněz je schopna vláda občanům nabídnout nebo sehnat, ale důležité je, aby voliči viděli, že se vláda skutečně alespoň o něco snaží – a je vidět, že vláda je snaživá, pokud jde o válku na Ukrajině nebo humanitární krizi; a není důvod, aby byla liknavá a pasivní při odstraňování následků inflace nebo energetické krize,“ uvedl.

Následky redlovské aféry budou dlouhé a těžké

Politolog už minule komentoval pro ParlamentníListy.cz korupční kauzu v hnutí STAN, podle policie organizovanou zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Jelínek zmínil možnost, že celý případ může být pro STAN likvidační. To, jak se s kauzou vypořádá, bude vidět po celorepublikovém sněmu politického uskupení. „Bude záležet, jak moc se jejich vedení obmění, kolik bude ve vedení nových a mladých lidí a zda půjde o jiné lidi než z prostředí Zlínska, tedy pánů Gazdíka a Polčáka. Tady je to velmi otevřené a podstatné je, aby STAN dokázali přitáhnout pozornost i nějakými pozitivními tématy, třeba v rámci svého vládního působení, protože zahladit následky redlovské aféry bude hodně dlouhé a těžké, a pokud STAN nevyberou zatáčku, může to pro ně být začátek politického konce.“

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9037 lidí

Pochyby pak vyjádřil nad slibem vlády, že nebude zvyšovat daně. Jsou to jen chlácholivá slova, nebo je to v krizi reálné? „Nějaké daně se zvyšovat budou. Shodne se na tom většina ekonomů, začíná se na tom shodovat i podstatná část politické reprezentace, zda má přijít cílené zvýšení zdanění firem, nebo i příjmu fyzických osob. Je důležité stavět na konceptu progresivního zdanění, které je u ostatních evropských zemí vyšší než u nás. Nemá zkrátka smysl, aby lidé, kteří mají příjmy nad 200 tisíc korun měsíčně, aby nebyli více solidární s těmi, na které krize dopadá nejhůře. Je odpovědností vlády vysvětlit, koho by se zdanění týkalo, komu by pomohlo. Každý se vystraší, když se zvedají daně, ale v okamžiku, kdy půjde o solidární projekt, který zajistí funkčnost služeb, jež od státu dostáváme od zdravotnictví přes školství až po veřejnou dopravu, a když to dostatečně vysvětlí, tak ani žádná panika kvůli zvyšování daní nastat nemusí,“ dodal politolog pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Češi prohráli. S Fialou to bude takto. Šéf MF Dnes Plesl a krutá pravda Paní Hubáčková, vy jste úplně mimo, prosím vás. Většinu slibů porušili, takže od nich už nic nepřekvapí, varuje Babiš před vládou Konec srandy. Exšéf ČEZu k cenám elektřiny, burze, Fialovi. Odhalil vše „Trestáte pilné!“ Pekarová proti zdanění bohatých. Rozkol ve vládě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.